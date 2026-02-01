693 дома - без тепла в Киеве, самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах, - Кулеба

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановление тепла

По его словам, со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах.

В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела.

Где тяжелее всего?

"Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается", - уточнил Кулеба.



К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов Несокрушимости задействованы 69 мобильных котельных.



Водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещали, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

