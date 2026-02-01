Новости Масштабная авария в энергосистеме
2 456 35

693 дома - без тепла в Киеве, самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах, - Кулеба

Сколько домов в Киеве без тепла

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановление тепла

По его словам, со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах.

В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела.

Где тяжелее всего?

"Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается", - уточнил Кулеба.

К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов Несокрушимости задействованы 69 мобильных котельных.

Водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещали, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Киев (26262) Тарифы на отопление (806) энергетика (3450) Кулеба Алексей (185)
Топ комментарии
+7
Якесь зелене мурло?
показать весь комментарий
01.02.2026 15:40 Ответить
+5
брат куліби з лопатою харашо устроївся. працює пздоболом, а зарплату отримує прем'єр-міністра.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:25 Ответить
+4
Вже більшість палаток в Києві не називаються "пунк незламності",бо це визиває неприязнь а киян,да і ДНСКникам це не подобається На деяких палатках стоїть---пункт обігриву,чи пунк екстренної допомоги,а де просто без назви Пора і нашим "доблесним" ( продажним ) ЗМІ це усвідомити і неписати дурню.Бо палатка НЕМАЄ жодного відношення "до незламності"
показать весь комментарий
01.02.2026 15:27 Ответить
@ (мова оригіналу допису):
. . .
Как уже говорилось, перспективы российского наступления во многом, а некоторые утверждают - критическим образом зависят от нового тура мобилизации. Высшее военное командование РФ настойчиво добивается от путина мобилизации, возможно в два этапа, 600-750 тысяч человек, https://t.me/kremlin_secrets/6683 доказывая, что в противном случае "СВО минимально продлится 4-5 лет". Ни такие сроки завершения войны в Украине, ни мобилизация полумиллиона и более человек путина не устраивают. Видимо, поэтому он выбрал "холодомор" в качестве, как ему кажется, наиболее эффективного средства принуждения Украины к капитуляции.
...
(повний текст - https://www.svoboda.org/a/nekomu-voevatj-yuriy-fedorov-o-nastupayuschih-i-oboronyayuschihsya/33664648.html тут).

https://www.svoboda.org/

https://www.svoboda.org/p/7451.html https://www.svoboda.org/z/959 https://www.svoboda.org/s
показать весь комментарий
01.02.2026 15:05 Ответить
Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією! Має бути призначений виконуючий обов'язки мера, який зможе ефективно діяти в критичній ситуації.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:38 Ответить
треба міняти кабмін, бо ці зашкварки не здатні щось виправити

влада має бути у технічної інтелігенції
показать весь комментарий
01.02.2026 16:04 Ответить
Погоджуюсь! єрмак, вам підійде?, якраз безробітний, поки...
показать весь комментарий
01.02.2026 16:19 Ответить
...патужний менеджер!
показать весь комментарий
01.02.2026 16:22 Ответить
Igor Liashenko #598365

Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією!
____________________________________________________________________________

Припинити обстріли Києва не пробували ?? Ви дєбіл ?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:38 Ответить
Ну припинили обстріли і як це допомогло? Команда Кличка це статисти вони неспроможні працювати, підозрюю що влни вміють тільки красти. Потрібні управлінці іного гатунку, які вміють приймати рішення і втілювати їх в життя!
показать весь комментарий
01.02.2026 21:24 Ответить
А після обстрілів нічого такого не сталося ? Усе ціле ? Чи у вас не літає і не падає ?

https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-u-kiyevi-zupinila-robotu-foto-naslidkiv-ataki-rf-13275696.html Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень унаслідок останньої атаки російських окупаційних військ. Її відновлення займе значний час.

Таку заяву зробив міністр енергетики України https://t.me/Denys_Smyhal/12249 Денис Шмигаль.

https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-kijiv-ministr-energetiki-shmigal-rozpoviv-pro-naslidki-ataki-rf-novini-kiyeva-13275786.html

Ой ! Кличко теж збрехав ?
показать весь комментарий
04.02.2026 03:47 Ответить
Так констатація пошкоджень це не робота Кличка, він має працювати на відновлення теплопостачання та електрики. Те що кацапи розбили ТЕЦ це нам розкаже ДСНС, а від Кличка ми хочемо чути коли введуть в дію локальні котельні які забезпечать теплом будинки без ТЕЦ.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:55 Ответить
А я думаю, що з таким напором, ви б вже мали бути космонавтом.
Без образ.

Ви постійно ігноруєте реальність - ніяке велике місто не можна убезпечити від балістики.
А це 500 - 1000 кг вибухівки.

ТЕЦ відновлювали, а їх знову розбили. Що має робити мер ?
показать весь комментарий
06.02.2026 22:13 Ответить
Хто займається мобілізацією в Україні?

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні- Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v&ved=2ahUKEwjdwoapvriSAxWmRfEDHWHCL34QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw14JZIIS3kTkL1U1EEJnb2t
показать весь комментарий
01.02.2026 16:20 Ответить
Нема ядерки - нема опалення.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:12 Ответить
Нема ума - считай калека.
показать весь комментарий
01.02.2026 15:13 Ответить
(((москворотий))) - в піч, будеш опаленням 😁
показать весь комментарий
01.02.2026 15:32 Ответить
Намети для Українців (за їх податки) від рятувальників ДСНС, але їх «чомусь ОСОБИСТО ставлять», оті особи шмигаль з єрмаком та його стюардеса, бакановим, татаровим, абдристовичем, верещучка запарює Мівіну у пазусі, аби тільки найвеличніший, не охляв у наметі???
показать весь комментарий
01.02.2026 16:24 Ответить
У мене на Троєщині вже три тижні нема опалення і нічого,живемо.Аби були вода і електрика.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
01.02.2026 15:31 Ответить
Стабильно отопления и горячей воды на трое не будет ещё очень долго. ТЭЦ 6 физически уже не существует. А если будут бить по остальным, то и со светом будет ещё больше напряг чем сейчас.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:01 Ответить
Тец6 працює,димить з п'ятниці.Слухи трохи завищені.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
01.02.2026 17:41 Ответить
як це без опалення? грієтеся електрикою? але її також немає
показать весь комментарий
01.02.2026 17:17 Ответить
У нас є,не виключають,тільки вчора на 4години,як всім.Закрив залу.Грію тільки спальню,коридор,кухню і туалет,ванну за потреби,плюс бойлер.Є хвп.З дев'ятого 700квт.Сьогодні передавав покази.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
01.02.2026 17:40 Ответить
700 квт за місяць? ні х собі! чи сім'я велика...
показать весь комментарий
01.02.2026 20:55 Ответить
Нормально і для одного і для сім'ї,коли нема централізованного опалення і гарячої води❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
02.02.2026 00:35 Ответить
майбутнє - за малими ядерними реакторами на швидких нейтронах, вони в якості палива зможуть використовувати природний уран. Такі реактори значно безпечніші за реактори на теплових нейтронах, їх можна розміщувати в містах або мікрорайонах, для виробництва тепла, питної води, електроенергії.

такі реактори могли би повністю замінити старі тец/тес, з нульовими викидами СО2, і з дешевою електроенергією
показать весь комментарий
01.02.2026 15:58 Ответить
до того ж кишенькових
а силову броню де можна придбати?
показать весь комментарий
01.02.2026 16:21 Ответить
розумово-відсталим не відповідаю, шуруйте на вікіпедію.
показать весь комментарий
01.02.2026 16:34 Ответить
людина без гумору то розумовий інвалід
показать весь комментарий
01.02.2026 17:08 Ответить
це був гумор?!

реактори на швидких нейтронах бувають досить малими, в срср їх навіть на супутники ставили.
і потужність у них буває від ~100We до 800MWe, у русні є проєкт до 1600MWe
показать весь комментарий
01.02.2026 17:28 Ответить
власне, нам теж треба мати як великі АЕС на швидких нейтронах (на заміну стареньких ВВЕРок), так і малі - для обігріву міст і децентралізованої генерації електроенергії.
показать весь комментарий
01.02.2026 17:41 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2026 18:05 Ответить
