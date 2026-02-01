693 дома - без тепла в Киеве, самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах, - Кулеба
В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Восстановление тепла
По его словам, со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более чем 2 700 домах.
В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела.
Где тяжелее всего?
"Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается", - уточнил Кулеба.
К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов Несокрушимости задействованы 69 мобильных котельных.
Водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещали, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Как уже говорилось, перспективы российского наступления во многом, а некоторые утверждают - критическим образом зависят от нового тура мобилизации. Высшее военное командование РФ настойчиво добивается от путина мобилизации, возможно в два этапа, 600-750 тысяч человек, https://t.me/kremlin_secrets/6683 доказывая, что в противном случае "СВО минимально продлится 4-5 лет". Ни такие сроки завершения войны в Украине, ни мобилизация полумиллиона и более человек путина не устраивают. Видимо, поэтому он выбрал "холодомор" в качестве, как ему кажется, наиболее эффективного средства принуждения Украины к капитуляции.
влада має бути у технічної інтелігенції
Кличка потрібно знімати він не може впоратись з ситуацією!
Припинити обстріли Києва не пробували ?? Ви дєбіл ?
https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-u-kiyevi-zupinila-robotu-foto-naslidkiv-ataki-rf-13275696.html Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень унаслідок останньої атаки російських окупаційних військ. Її відновлення займе значний час.
Таку заяву зробив міністр енергетики України https://t.me/Denys_Smyhal/12249 Денис Шмигаль.
https://www.unian.ua/economics/energetics/darnicka-tec-4-kijiv-ministr-energetiki-shmigal-rozpoviv-pro-naslidki-ataki-rf-novini-kiyeva-13275786.html
Ой ! Кличко теж збрехав ?
Без образ.
Ви постійно ігноруєте реальність - ніяке велике місто не можна убезпечити від балістики.
А це 500 - 1000 кг вибухівки.
ТЕЦ відновлювали, а їх знову розбили. Що має робити мер ?
