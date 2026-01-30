378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

По состоянию на утро 30 января без теплоснабжения в Киеве остаются 378 многоэтажных домов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Какова ситуация?

"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах столицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Сегодня ночью - еще 50.

Восстановительные работы продолжаются

Отмечается, что коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

