378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко
По состоянию на утро 30 января без теплоснабжения в Киеве остаются 378 многоэтажных домов.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация?
"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах столицы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Сегодня ночью - еще 50.
Восстановительные работы продолжаются
Отмечается, что коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.
Что предшествовало
- Напомним, что по состоянию на вторую половину дня 28 января сообщалось, что 639 жилых домов столицы еще остаются без тепла.
- По состоянию на вечер 29 января сообщалось, что без теплоснабжения в Киеве остаются 454 жилых дома.
