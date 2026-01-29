Новости
454 жилых дома в Киеве остаются без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

На Троещине восстановили отопление в более чем 100 домах

В Киеве на данный момент без теплоснабжения остаются 454 жилых дома.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство домов, которые остались без отопления, находятся на Троещине

"Без тепла в столице сейчас 454 жилых дома. Большинство из них - на Троещине. Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первые более 100 домов", - говорится в сообщении.

Продолжаются восстановительные работы

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
29.01.2026 18:54 Ответить
