Ситуація з опаленням у Києві
454 житлові будинки в Києві залишаються без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

На Троєщині відновили опалення у понад 100 будинка

У Києві станом на тепер без теплопостачання залишаються 454 житлові будинки.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більшість будинків, які без опалення - на Троєщині

"Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків", - ідеться в повідомленні.

Тривають відновлювальні роботи

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян.

З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
29.01.2026 18:54 Відповісти
міндічі
29.01.2026 18:58 Відповісти
 
 