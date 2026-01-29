454 житлові будинки в Києві залишаються без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко
У Києві станом на тепер без теплопостачання залишаються 454 житлові будинки.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Більшість будинків, які без опалення - на Троєщині
"Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків", - ідеться в повідомленні.
Тривають відновлювальні роботи
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян.
Що передувало
- Нагадаємо, що станом на другу половину дня 28 січня повідомлялося, що 639 житлових будинків столиці ще лишаються без тепла.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?