378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Опалення в Києві

Станом на ранок 30 січня без теплопостачання у Києві залишаються 378 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація?

"378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах столиці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом учорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі - ще 50.

Відновлювальні роботи тривають

Зазначається, що комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Що передувало

мій будинок 377-й у черзі. Але це не точно. Точно стане відомо через десять днів, коли спадуть морози.
30.01.2026 12:25 Відповісти
 
 