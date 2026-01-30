378 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Станом на ранок 30 січня без теплопостачання у Києві залишаються 378 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація?

"378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах столиці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом учорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі - ще 50.

Відновлювальні роботи тривають

Зазначається, що комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

