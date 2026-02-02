200 домов в Киеве до сих пор без отопления, - КГГА

В Киеве около 200 домов остаются без отопления, большинство из них на правом берегу города.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сколько домов до сих пор без тепла?

На данный момент около 200 домов остаются без отопления, большинство из них на правом берегу города Киева. Что касается Деснянского района, то ситуация с подачей теплоснабжения в дома улучшилась, максимальное количество бригад было привлечено к работам именно в этом районе. Поэтому в Деснянском районе теплоснабжение подается почти во все дома, нужно выйти только на температурный режим, чтобы у жителей Деснянского района температура в домах поднялась", - сказала Поп.

В то же время она не стала прогнозировать, когда тепло и свет вернутся в дома киевлян в полном объеме.

"Погодные условия очень сложные, очень трудно отрабатывать аварии в сетях, во внутренних домовых сетях, учитывая температурный режим и перепады напряжения. Поэтому пока рано говорить о возвращении от жестких к стабильным обычным графикам для нас. Но ежедневно в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетике обсуждаются варианты возвращения к стабильным графикам", - отметила пресс-секретарь КГГА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

