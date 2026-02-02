Котельная аварийно отключилась в Умани: большая часть города - без тепла

В связи с перепадом напряжения около 4 часов утра 2 февраля 2026 года аварийно отключилась котельная, обеспечивающая теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города Умань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Уманского горсовета.

Проводятся восстановительные работы

Как отмечается, в настоящее время проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.

После завершения ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.

"Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в горсовете.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

Тарифы на отопление (806) Умань (373) энергетика (3451)
Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла ?

У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.

Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"
02.02.2026 09:08 Ответить
Ще не всі продалися вже тут, на місці. А деякі мабуть взагалі одразу "по рукам" для своїх пішли. Як наприклад генератори в Одесі.
02.02.2026 09:25 Ответить
Скільки можна наступати на граблі навіщо потрібні ті централізовані котельні в невеликому місті щоб тільки тратити кошти на теплоенерго. Давно пора надати дозвіл на індівідуальне опалення людям і забути як дурний сон ці проблеми. Приідьте в Тульчин подивіться
02.02.2026 09:56 Ответить
А про генератор подбати????
02.02.2026 09:04 Ответить
Їх вже стільки вислали, що, мабуть, мало б на всі такі випадки вистачити?
02.02.2026 09:14 Ответить
02.02.2026 09:25 Ответить
02.02.2026 09:08 Ответить
02.02.2026 09:56 Ответить
Как правильно вы говорите. Прямо мои мысли. Я тоже всем предлагаю. Представьте себе обычную 9-ти этажку имени Л.И. Брежнева, на минимальные 2 подьезда. Это 72 квартиры. 72 котла. Трубы через стены на улицу. Одновременно пыхнули 72 котла. Выше 5 го этажа котлы задохнутся ( хапнкт СО вместо воздуха).
02.02.2026 10:05 Ответить
все десятки тысяч новых многоэтажек с индивидуальным отоплением горько заплакали, так им жалко 9-ти этажку имени ли брежнева с задохнутыми котлами!
02.02.2026 10:13 Ответить
Хочу уточнить.
Горько заплакали новые многоютажки с индувидиальным приготовлением тепла в пределах квартиры? Из первичного топлива (газ, эл. энергия, уголь, солома). Или многоэтажки с индивидуальным вводом теплоносителя в квартиру, через прибор учета?
02.02.2026 10:28 Ответить
индивидуальное отопление по определению есть отопление с приготовлением тепла в квартире
02.02.2026 10:35 Ответить
В любой дисскусии важно говорить об одинаковых понятиях. Приведете пример, как минимум 5-ти новых многоэтажек в пределах одного микрорайона с этажностью не менее 12 этажей. Где теплоноситель производится в пределах квартир.
02.02.2026 10:48 Ответить
Ивано-Франковск - все без исключения последние лет 10 новые микрорайоны с индивидуальным отоплением и огромное количество квартир перешло на него в старых домах, поэтому траблы с централизованным отоплением, которые возникают каждую зиму, не наносят тотального вреда городу и его жителям.
показать весь комментарий
02.02.2026 11:52 Ответить
12 этажей - это конечно проблемно а новые девятиэтажки с газовыми двухконтурными котлами в каждой кухне, никаких проблем у дочки не было. А теперь, естественно, все зависит у кого как с электроэнергией. У меня в квартире в пятиэтажке газовый котел без насоса, самотеком, регулятор на двойке, на улице утром -29, в квартире +20.
02.02.2026 11:09 Ответить
Да, у вас дымоход в квартире есть. А как колонка? Ведь канал один, а котел не двухконтурный.
02.02.2026 13:19 Ответить
Вероятно, Вы незнакомы с устройством и работой парапетных и навесных газовых котлов. Парапетный котел устанавливается под подоконником, где делается отверствие для двойной трубы (воздух и выхлоп). парапетные котлы бывают одноконтурные и двухконтурные но второй контур очень маленький , у меня бойлер для водопровода.
Навесные котлы со сложной конструкцией но также двойная труба выходит на улицу под потолком. Второй контур у этих котлов эффективный. Но управление котлом сложное, постоянно должно быть электричество.
02.02.2026 15:40 Ответить
газовый котел без насоса, самотеком,

Ваши слова. Кроме (да) парапетных таким критериям отвечают напольные котлы "Данко" с системой отопления открытого типа и "Атон" с системой отопления закрытого типа. Хотя, за свою практику (15 лет), я не встречал парапетных котлов для систем закрытого типа. У вас проходной котел?
02.02.2026 16:08 Ответить
Вы прочитали мои коменты? Наверное, нет ибо пишите о каких то электропечах и дымоходах.
Еще раз, котел парапетный Атон а система отопления сделана самотеком, без насоса. Если самотеком значит открытый расширитель с водой. Что непонятного?
02.02.2026 16:25 Ответить
Дымоходов в квартире нет а есть в кухне проем в вентиляционный колодец который выходит на крышу.
02.02.2026 15:47 Ответить
Я понял, у вас эектропечь?
02.02.2026 16:10 Ответить
Выше все изложено, сделайте над собой усилие и прочитайте. Удачи.
02.02.2026 16:26 Ответить
При чому тут електрогенератор ?
В інеті - купа фоток про напругу від 269 до 809 Вольт при збоях в електомережі ...
Могли погоріти електрогвигуни на насосах або електроніка автоматики управління
02.02.2026 10:02 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Напруга понад 800 В.
02.02.2026 10:08 Ответить
Как мы в детстве говорили ложь, риз....жь и провокация. По вашей ссылке доказательство фото Зубра отображающего 802 вольта.
У вас есть Зубр? Вы знаете как он отобранжает показания? Чтбы на нем светилось 802 вольта верхний порог (порог отключения) должен быть выставлен, минимум на 803 вольта (а зачем?). В противном случае будет гореть две черточки. Показывая что напряжение вышло за рамки установленного.
Притензия не к вам, а к, я извиняюсь, журналистам. Ну нах....было махать картинкой? Для большего обьема и гонорара? Зах...рь статью без фото, будет более убедительно.
02.02.2026 10:41 Ответить
Кличко...!!!
02.02.2026 10:33 Ответить
 
 