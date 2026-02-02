Котельная аварийно отключилась в Умани: большая часть города - без тепла

В связи с перепадом напряжения около 4 часов утра 2 февраля 2026 года аварийно отключилась котельная, обеспечивающая теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города Умань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Уманского горсовета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проводятся восстановительные работы

Как отмечается, в настоящее время проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.

После завершения ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.

"Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в горсовете.

Читайте также: 244 дома в Киеве остаются без тепла, - Кличко

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

Читайте также: Зеленский: Есть удары, нет ударов - все равно сотни домов в Киеве без отопления, проводится недостаточно работы