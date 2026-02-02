Котельная аварийно отключилась в Умани: большая часть города - без тепла
В связи с перепадом напряжения около 4 часов утра 2 февраля 2026 года аварийно отключилась котельная, обеспечивающая теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города Умань.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Уманского горсовета.
Проводятся восстановительные работы
Как отмечается, в настоящее время проводится комплекс аварийно-восстановительных работ.
После завершения ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.
"Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в горсовете.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Київводоканал", весь Киев - без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
- Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.
У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.
Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"
Горько заплакали новые многоютажки с индувидиальным приготовлением тепла в пределах квартиры? Из первичного топлива (газ, эл. энергия, уголь, солома). Или многоэтажки с индивидуальным вводом теплоносителя в квартиру, через прибор учета?
В любой дисскусии важно говорить об одинаковых понятиях. Приведете пример, как минимум 5-ти новых многоэтажек в пределах одного микрорайона с этажностью не менее 12 этажей. Где теплоноситель производится в пределах квартир.
Спасибо.
Навесные котлы со сложной конструкцией но также двойная труба выходит на улицу под потолком. Второй контур у этих котлов эффективный. Но управление котлом сложное, постоянно должно быть электричество.
Ваши слова. Кроме (да) парапетных таким критериям отвечают напольные котлы "Данко" с системой отопления открытого типа и "Атон" с системой отопления закрытого типа. Хотя, за свою практику (15 лет), я не встречал парапетных котлов для систем закрытого типа. У вас проходной котел?
Еще раз, котел парапетный Атон а система отопления сделана самотеком, без насоса. Если самотеком значит открытый расширитель с водой. Что непонятного?
В інеті - купа фоток про напругу від 269 до 809 Вольт при збоях в електомережі ...
Могли погоріти електрогвигуни на насосах або електроніка автоматики управління
У вас есть Зубр? Вы знаете как он отобранжает показания? Чтбы на нем светилось 802 вольта верхний порог (порог отключения) должен быть выставлен, минимум на 803 вольта (а зачем?). В противном случае будет гореть две черточки. Показывая что напряжение вышло за рамки установленного.
Притензия не к вам, а к, я извиняюсь, журналистам. Ну нах....было махать картинкой? Для большего обьема и гонорара? Зах...рь статью без фото, будет более убедительно.