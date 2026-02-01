Зеленский: Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления, проводится недостаточно работы

В воскресенье, 1 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор относительно ситуации в регионах. Среди прочего он обратил внимание на сложную ситуацию с отоплением в Киеве, отметив, что в городе проводят "недостаточно работы".

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Ситуация в Киеве

"Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация. Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно в Киевской области раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что также заслушал доклад МВД Украины по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Он отметил, что сейчас обращается больше людей, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты.

Также предоставляется горячее питание.

"Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию", – заявил глава государства.

Ситуация в других областях

Кроме этого, как рассказал Зеленский, были также доклады по ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"Отдельно обсудили с министром энергетики взаимодействие с Румынией. Были доклады по Донецкой области, и важно, что на каждую потребность службы реагируют. Одесса и область – продолжается восстановление после непогоды, все необходимые силы задействованы. Есть отключения в Кировоградской области – работы ведутся. Были отчеты и по Винницкой области, Житомирской, также Полтавщине, Николаеву и области. Черниговщина, Херсонщина, Запорожье и область – много обстрелов, и на каждый из них должен быть ответ – как военный, так и дипломатический", – подчеркнул президент.

Вражеские обстрелы

Также Зеленский отреагировал на удар РФ по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.

"Днепровщина: в Терновке Павлоградского района был удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами. К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые", - рассказал глава государства.

Кроме этого, как рассказал президент, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Были удары и по логистике - по железной дороге в Днепровской области.

"В Конотопе на Сумщине сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами", - добавил глава государства.

