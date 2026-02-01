Зеленский: Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления, проводится недостаточно работы
В воскресенье, 1 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор относительно ситуации в регионах. Среди прочего он обратил внимание на сложную ситуацию с отоплением в Киеве, отметив, что в городе проводят "недостаточно работы".
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Киеве
"Был доклад по Киевской области: фактически ежедневно в области добавляется когенерация. Выдаются тепловые наборы для людей, и эта программа будет увеличиваться. Ежедневно в Киевской области раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно", – подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал, что также заслушал доклад МВД Украины по пунктам поддержки и обогрева в Киеве. Он отметил, что сейчас обращается больше людей, и в нескольких районах развернуты дополнительные пункты.
Также предоставляется горячее питание.
"Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее – чтобы люди могли получать вовремя помощь и реальную информацию", – заявил глава государства.
Ситуация в других областях
Кроме этого, как рассказал Зеленский, были также доклады по ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
"Отдельно обсудили с министром энергетики взаимодействие с Румынией. Были доклады по Донецкой области, и важно, что на каждую потребность службы реагируют. Одесса и область – продолжается восстановление после непогоды, все необходимые силы задействованы. Есть отключения в Кировоградской области – работы ведутся. Были отчеты и по Винницкой области, Житомирской, также Полтавщине, Николаеву и области. Черниговщина, Херсонщина, Запорожье и область – много обстрелов, и на каждый из них должен быть ответ – как военный, так и дипломатический", – подчеркнул президент.
Вражеские обстрелы
Также Зеленский отреагировал на удар РФ по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.
"Днепровщина: в Терновке Павлоградского района был удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами. К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые", - рассказал глава государства.
Кроме этого, как рассказал президент, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям. Были удары и по логистике - по железной дороге в Днепровской области.
"В Конотопе на Сумщине сегодня тоже россияне били по инфраструктуре железной дороги. Железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами", - добавил глава государства.
Треба було до війни готуватись, а не шашликами кормити.Після першого блекаута в 2022 році треба було думати і робити децентралізацію енергетичної інфраструктури.Плюс твої куми та друзі допомогли через бек-офіс "укриття робили",цього ти не бачив і не знав?
Ну і на рахунок Криму:
!. Анексія Криму 20 лютого 2014, президент Янукович! Хоча, насправді, ввід зелених чоловічків відбувався ще з серпня 13-го. В лютому відбулось вже її завершення.
2. Станом на березень 2014 в ЗСУ була одна боєздатна бригада. Навчених і озброєних не більше 5 тисяч бійців. Знову ж, президент Янукович постарався.
Номер цієї бригади назви.
У березні 2014 року Збройні сили України (ЗСУ) перебували в критичному стані, маючи обмежену боєздатність, застарілу техніку та близько 80-90 тисяч особового складу (з них лише частина боєздатна)
. В умовах анексії Криму Росією (з 20 лютого) та початку агресії, армія була не готова до повномасштабного протистояння, що зумовило мобілізацію з 17 березня.
Основні характеристики стану ЗСУ в березні 2014 року:
Особовий склад: Загальна чисельність становила близько 80-90 тис. військовослужбовців, причому сухопутні війська налічували лише 41 тис..Боєздатність: ЗСУ були майже не спроможні до активних бойових дій через брак справної техніки (80% застарілої), слабке фінансування та управління.
Кримська криза: Військові частини в Криму блокувалися російськими військами без суттєвого опору, багато військових переходили на бік ворога.
Мобілізація: 17 березня 2014 року оголошено першу хвилю часткової мобілізації.
Управління: Прийнято рішення про приведення ЗСУ у повну бойову готовність, розроблено плани дій, проте матеріально-технічна база була виснажена.
Стан армії характеризувався деморалізацією після подій Євромайдану та багаторічним недофіруванням, що Росія використала для захоплення Кримського півострова.
19 лютого 2019 року у Верховній Раді України під час засідання у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бесараб охарактеризував стан війська на початок російської окупації Криму і збройного вторгнення на Донбас - «Збройні Сили України мали розбалансовану систему управління, недостатній рівень укомплектованості особовим складом та матеріально-технічним забезпеченням, катастрофічний стан озброєння та військової техніки», а також повідомив, що кількість боєздатних підрозділів обмежувалося лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько пяти тисяч військовослужбовців.
І з огляду на стан ЗСУ зразка 1991 року, які вважалися однією з кращих армій у світі, інформація про те, що на початку 2014 року боєздатність ЗСУ обмежувалася лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько 5 тис. військовослужбовців, свідчить про катастрофічне зниження рівня обороноздатності України за 23 роки її незалежності.
Ти в нього не питав, чому він не дав команду спускати воду в будинках свого району? Може Кличко позвонив і погрожував, типу, спустиш воду, я тебе урою? Так Кличко навпаки казав, що воду треба спускати. Може Бахматов боявся паніки, як ти в лютому 2022 (якщо людям сказати правду, то почнеться паніка і танки не зможуть проїхати)? Так ви обидва мудаки. Ті будинки що злили воду, посиділи 3-10 днів без опалення і зараз все ок, бо зберігли труби. А в тих де не спустили, порвало труби, і за тиждень цю проблему не вирішити. Плюс там багато будинків з інженерними рішеннями пізнього совка, в яких насоси стоять не в підвалі, а на 3-му поверсі, який промерз і навіть каналізація замерзла. Уявіть, електрики немає, води немає, каналізація не працює, газу немає, бо плити електричні. О це набудували.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024
Автор: Владислав Смірнов
Станом на січень 2026 року Київ перестав бути містом, придатним для життя, і перетворився на полігон для виживання. Офіційні зведення сухо констатують: «Ситуація на Правому березі погіршилася до рівня Лівого». У перекладі з бюрократичної мови на людську це означає: система лягла повністю.
Три доби без світла в цілих житлових масивах. Понад 6000 будинків без стабільного опалення. Температура у квартирах, що стрімко падає до +10...+12 градусів. Хрещатик, який у вечірній час виглядає як декорація до постапокаліпсису, де єдине джерело світла - фари машин, що наосліп рухаються «рулеткою смерті» на нерегульованих перехрестях. Я вперше в житті побачив черги в "Пузату хату" аж на вулицю, це як у 20 роки минулого сторіччя у часи великої депресії. Це піздець!
Влада знову вмикає стару, заїжджену платівку: «підступний ворог», «аномальні морози», «складна генерація». Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який тривав чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.
Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.
Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».
Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла.
Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію.
Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті.
Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО.
Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція.
Де ці установки? Гроші на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих «сердець», яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра.
Чому? Тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси «відкат» отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона «невигідна» чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій?
Ми роками слухали звіти про «три рівні захисту». Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона «захищена»?
Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.
Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.
Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
«Чому не збивають?» - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про «нестачу ракет». Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на «щит», а на «схеми».
Справжня «Двушка» від влади
Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по Москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.
