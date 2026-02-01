1000 домов в Киеве сейчас без тепла, - Кличко
За прошедшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек Киева, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько домов до сих пор без тепла?
По данным Кличко, на данный момент без теплоснабжения остаются 1000 домов.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Київводоканал", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещали, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І при тому, ми вже місяць як не обстрілюємо ту ж саму нафтопереробку росіян.
Так що, облиште свою проросійську пропаганду, вона розрахована на зовсім примітивних.
"Згорять всі" - це те саме що "якщо буде блекаут в Києві - то зробим і в Москві" (с). Ми всі все побачили.
вкраливикористали у 2024 і їх передали укразлізниці, витратили на генератори, то такого б не було! Цікаво, скільки лишилось на рахунках не в крадених використанихза 2025? Скілтки заклали в бюджкт 2026 на генератори депутати більшості в київраді?
ЗА МОЄ ЖИТО - МЕНЕ Ж БИТО...
Коли працюєш для людей та їхнього комфорту, то останнє чого від них очікуєш - це ставлення.
Погрози, образи і... сміття на голову - таку "подяку" організували для нашого працівника мешканці багатоповерхівки на вул. Героїв ЗСУ, 6.
Через відключення світла в цьому будинку зупиняється робота індивідуального теплового пункту. Тому, для забезпечення теплопостачання та комфорту його мешканців, в період відключень електроенергії, живлення ІТП забезпечує генератор.
Вдень і вночі його запускає відповідальний працівник КП "Міськтепловоденергія". Він відповідає за роботу генератора, заправляє його, слідкує за графіками відключень і, не залежно від пори доби, підключає резервне живлення для підтримки комфортної температури в помешканнях цього будинку.
Натомість, за мирний сон у теплій квартирі деякі мешканці "віддячують" йому регулярними образами і погрозами. З балконів, на голову нашого працівника, почало летіти сміття і всілякий непотріб. Ну а фінальною "крапкою" став випадок, коли хтось із мешканців будинку... замкнув нашого працівника в теплопункті.
Людині, яка просто виконувала свою роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі.
Після таких випадків змушене ухвалити відповідне рішення:
відтепер генератор для живлення ІТП в будинку на вул. Героїв ЗСУ, 6 працюватиме лише в період з 7.00 до 22.00 год.
Так, робота генератора - це шум і вихлопи. Але ж, люди...
А скільки таких будинків в містах-мільйонниках Харкові, Одесі, Дніпрі?