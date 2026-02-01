1000 домов в Киеве сейчас без тепла, - Кличко

За прошедшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек Киева, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько домов до сих пор без тепла?

По данным Кличко, на данный момент без теплоснабжения остаются 1000 домов.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Київводоканал", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещали, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

