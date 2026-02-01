Новини Масштабна аварія в енергосистемі
2 344 37

1000 будинків у Києві наразі без тепла, - Кличко

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок Києва, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки будинків досі без тепла?

За даними Кличка, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян.

Читайте також: Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

Дивіться також: Уряд і енергетики працювали в надзвичайному режимі через технологічну аварію в енергомережі, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі
+7
Енергетична перестрілка явно показала, хто кому може зробити блекаут і холодомор, а хто ні. Ти хотів би подивитись що було б із ядерною перестрілкою і хто би в цій перестрілці виграв би, а хто б зникнув?
01.02.2026 09:24 Відповісти
01.02.2026 09:24 Відповісти
+5
Нам треба думати, щоб не згорів ніхто, а не згоріли всі. Так само із нинішньою війною. Нам треба думати, як зупинити її і спинити смерті людей, і на фронті і в тилу, дати шанс нашим хлопцям на передовій, які уже зробили все можливк і неможливе, повернутися додому, і нам треба робити робити для цього все, в т.ч. і бути готовими для цього піти і на певні поступки, бути мудрішими. А не бити себе в груди і змагатися хто кого перебомбить. Може та ситуація, яку ми маємо зараз в країні, трохи людей протверезить, а може й ні, не знаю.
01.02.2026 10:05 Відповісти
01.02.2026 10:05 Відповісти
+4
Рашисти це чорти, питань нема, але давайте окремо подякуємо всім тим дбілам в Україні які всі роки війни кричали ніяких переговорів і тільки війна до кінця і т.п., жорстко кенселили всіх тих небагатьох хто виступав за пошук варіантів заморозки війни, і часто продовжують це робити, називаючи будь-який план припинення війни виключно "капітуляцією", маніпулюючи цим лякаючим терміном і не розуміючи його суть. Панове, хотіли "перемоги" і не хотіли миру - значить сріть в пакети і грійтесь біля костра, так сказати, тепріть і не скигліть, така значить ціна перемоги, розумні люди казали і попереджали, що так буде, і навіть гірше, так що незламно терпіть, і перемога прийде.
01.02.2026 09:38 Відповісти
01.02.2026 09:38 Відповісти
Нема ядерної зброї - нема тепла
01.02.2026 09:08 Відповісти
01.02.2026 09:08 Відповісти
Ядерна зброя - зброя стримування.
01.02.2026 09:35 Відповісти
01.02.2026 09:35 Відповісти
Я уже писав з приводу ЯО, утримувати півтори тисячі боєголовок ми могли хіба що запропонувавши населенню їсти траву з корою на десятиліття вперед, і існувати в режимі Північної Кореї. Хоча ми б загнулися і без російського вторгнення набагато раніше. Скоротити арсенал і залигшити собі близько 100 тактичних боєголовок - окей, але з сотнею боєголовок ти Росії не сильно щось зробиш проти її кількох тисяч і з урахуванням неспівмірності розмірів двох країн. Там нюансів ще дуже багато, просто не хочу многобукав тут писати. Просто напишу як би риторичне наводяще питання: а чому у Польщі, Чехії, країнах Балтії, Болгарії, Хорватії і ще десятках країн ніколи не було ядерної зброї, і при цьому в них все ок, нема війни і вони живуть в достатку?
01.02.2026 09:55 Відповісти
01.02.2026 09:55 Відповісти
Можна було утримувати 10 тактичних і війни не було б ніколи. Захід нас роззброїв і використовує як буфер.
01.02.2026 09:59 Відповісти
01.02.2026 09:59 Відповісти
А от Росія всеодно взяла б і напала, і що, нажали би кнопку? Запустили би 10 боєголовок? Щоб у відповідь отримати мінімум сотні? План афігенний як швейцарські часи.
01.02.2026 10:08 Відповісти
01.02.2026 10:08 Відповісти
Не напала б. На Тузлі був приклад що робити.
01.02.2026 11:18 Відповісти
01.02.2026 11:18 Відповісти
Роззброєний буфер ефективніший за озброєний??
01.02.2026 11:12 Відповісти
01.02.2026 11:12 Відповісти
Для заходу головне щоб ЗСУ не штурмували європу разом з московитами. Тому нас і зточують об кацапів.
01.02.2026 11:16 Відповісти
01.02.2026 11:16 Відповісти
Сталківают лбамі два брацкіх славянскіх народа.. ?
01.02.2026 13:27 Відповісти
01.02.2026 13:27 Відповісти
Московити не слов'яни.
01.02.2026 14:07 Відповісти
01.02.2026 14:07 Відповісти
Тамбовский вовк, тобі товариш.
01.02.2026 17:03 Відповісти
01.02.2026 17:03 Відповісти
Не потрібно переоцінювати московію. Американці вже давно прорахували, що в кацапів лишився мотлох, а не ядерні боєголовки і невідомо скільки б їх долетіло до України, а скільки би звалилися на ту ж московщину. І кому було б гірше від тих заржавілих ракет.
01.02.2026 11:14 Відповісти
01.02.2026 11:14 Відповісти
тому що росія не претендує на Польщу, Чехію, країни Балтії, Болгарії, Хорватію. А як скаже "хорватія наш", то від хорватії залишаться ріжки і ніжки
01.02.2026 21:23 Відповісти
01.02.2026 21:23 Відповісти
Це "гра в піддавки". Колі знімають мобільні бригади, коли навмисно не встановлюють ту ж саму розподілену когенерацію. Про міндіч4й та "двушечку на москву" вже й не згадую.
І при тому, ми вже місяць як не обстрілюємо ту ж саму нафтопереробку росіян.
Так що, облиште свою проросійську пропаганду, вона розрахована на зовсім примітивних.
01.02.2026 14:30 Відповісти
01.02.2026 14:30 Відповісти
Ядерною зброєю не нагрієшся. А згоріти - можеш.
01.02.2026 09:27 Відповісти
01.02.2026 09:27 Відповісти
Згорять усі.
01.02.2026 09:41 Відповісти
01.02.2026 09:41 Відповісти
Це не нам треба думати а заходу і владі. Варіант - згорять усі це краще ніж просто знищення України.
01.02.2026 10:08 Відповісти
01.02.2026 10:08 Відповісти
Я уже все написав, але ти відповідаєш на мої коментарі наче не читаючи їх. Повертаючись на самий верх до моєї першої відповіді, повторюсь: енергетична перстрілка показала і змоделювала нам усе.
"Згорять всі" - це те саме що "якщо буде блекаут в Києві - то зробим і в Москві" (с). Ми всі все побачили.
01.02.2026 10:17 Відповісти
01.02.2026 10:17 Відповісти
Не те саме. В нас балістики немає.
01.02.2026 11:15 Відповісти
01.02.2026 11:15 Відповісти
Підтримую вас. Як усе в гарячих і запалених головах потроху змінюється. Рік назад за щось подібне, що я писав в коментарях, місцеві дописувачі не цурались називати ждуном та капітулянтом, а місцеві адміни залюбки банили акаунт. Війну дуже легко розпочати, але дуже і дуже важко зупинити.
01.02.2026 17:06 Відповісти
01.02.2026 17:06 Відповісти
то ми розпочали війну? правильно вас банили
01.02.2026 21:26 Відповісти
01.02.2026 21:26 Відповісти
Яким б л@йном ви не намагались лити, і змазати ним людей, але подобається вам чи ні, а ця війна завершиться саме переговорами. І по соцопитуванням розуміючих цих вже 48%. Навіть у місцевих адмінів клемки потроху стають в правильному напрямку, судячи з того що вони робили рік тому за подібні коментарі. 72% голоснули аби поржати, тепер поступово приходять до тями.
02.02.2026 17:38 Відповісти
02.02.2026 17:38 Відповісти
які поступки? оголосіть список
01.02.2026 21:25 Відповісти
01.02.2026 21:25 Відповісти
Скільки рашиські чорти біди принесли киянам і всім жителям України ,варвари вкрали в дітей дитинство . Цю наволоч рашиську орду і все що з ними повязано мають зненавидіти на все життя всі жителі України.
01.02.2026 09:12 Відповісти
01.02.2026 09:12 Відповісти
кацап, тут водкі нєт, іді дамой.
01.02.2026 14:32 Відповісти
01.02.2026 14:32 Відповісти
а рашисти хотять заморозки? що за маячню я тільки що прочитав??!
01.02.2026 21:27 Відповісти
01.02.2026 21:27 Відповісти
Якби ті 8 млрд, що не вкрали використали у 2024 і їх передали укразлізниці, витратили на генератори, то такого б не було! Цікаво, скільки лишилось на рахунках не вкрадених використаних за 2025? Скілтки заклали в бюджкт 2026 на генератори депутати більшості в київраді?
01.02.2026 09:15 Відповісти
01.02.2026 09:15 Відповісти
Мабуть, поляки не просирали свою країну протягом 30 років, а потім не вибрали собі клоуна в ефективні менеджери?
01.02.2026 10:33 Відповісти
01.02.2026 10:33 Відповісти
до чого тут поляки??
01.02.2026 21:29 Відповісти
01.02.2026 21:29 Відповісти
Кам'янець-Подільська міська рада

2 дн. ·

ЗА МОЄ ЖИТО - МЕНЕ Ж БИТО...

Коли працюєш для людей та їхнього комфорту, то останнє чого від них очікуєш - це ставлення.

Погрози, образи і... сміття на голову - таку "подяку" організували для нашого працівника мешканці багатоповерхівки на вул. Героїв ЗСУ, 6.

Через відключення світла в цьому будинку зупиняється робота індивідуального теплового пункту. Тому, для забезпечення теплопостачання та комфорту його мешканців, в період відключень електроенергії, живлення ІТП забезпечує генератор.

Вдень і вночі його запускає відповідальний працівник КП "Міськтепловоденергія". Він відповідає за роботу генератора, заправляє його, слідкує за графіками відключень і, не залежно від пори доби, підключає резервне живлення для підтримки комфортної температури в помешканнях цього будинку.

Натомість, за мирний сон у теплій квартирі деякі мешканці "віддячують" йому регулярними образами і погрозами. З балконів, на голову нашого працівника, почало летіти сміття і всілякий непотріб. Ну а фінальною "крапкою" став випадок, коли хтось із мешканців будинку... замкнув нашого працівника в теплопункті.

Людині, яка просто виконувала свою роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі.

Після таких випадків змушене ухвалити відповідне рішення:

відтепер генератор для живлення ІТП в будинку на вул. Героїв ЗСУ, 6 працюватиме лише в період з 7.00 до 22.00 год.

Так, робота генератора - це шум і вихлопи. Але ж, люди...
01.02.2026 10:47 Відповісти
01.02.2026 10:47 Відповісти
Постійно бачимо звіти, статистику по будинках без опалення в Києві.
А скільки таких будинків в містах-мільйонниках Харкові, Одесі, Дніпрі?
01.02.2026 10:50 Відповісти
01.02.2026 10:50 Відповісти
Воду хочаб злили?
01.02.2026 11:33 Відповісти
01.02.2026 11:33 Відповісти
Скільки коштів лишилось за 2025 рік не використаними? Скільки заклали в бюджет 2026, щоб зробити Київ енерго незалежним? Коли збереш свою більшість у київраді і почнете вже не на бруківку кошти виділяти, а на оновлення Києва?
02.02.2026 09:02 Відповісти
02.02.2026 09:02 Відповісти
трагедия Украины -лучших война забирает ,а вы -чорты ,срань петушиная и будущее страны!
03.02.2026 09:35 Відповісти
03.02.2026 09:35 Відповісти
 
 