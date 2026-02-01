1000 будинків у Києві наразі без тепла, - Кличко
За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок Києва, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки будинків досі без тепла?
За даними Кличка, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
І при тому, ми вже місяць як не обстрілюємо ту ж саму нафтопереробку росіян.
Так що, облиште свою проросійську пропаганду, вона розрахована на зовсім примітивних.
"Згорять всі" - це те саме що "якщо буде блекаут в Києві - то зробим і в Москві" (с). Ми всі все побачили.
ЗА МОЄ ЖИТО - МЕНЕ Ж БИТО...
Коли працюєш для людей та їхнього комфорту, то останнє чого від них очікуєш - це ставлення.
Погрози, образи і... сміття на голову - таку "подяку" організували для нашого працівника мешканці багатоповерхівки на вул. Героїв ЗСУ, 6.
Через відключення світла в цьому будинку зупиняється робота індивідуального теплового пункту. Тому, для забезпечення теплопостачання та комфорту його мешканців, в період відключень електроенергії, живлення ІТП забезпечує генератор.
Вдень і вночі його запускає відповідальний працівник КП "Міськтепловоденергія". Він відповідає за роботу генератора, заправляє його, слідкує за графіками відключень і, не залежно від пори доби, підключає резервне живлення для підтримки комфортної температури в помешканнях цього будинку.
Натомість, за мирний сон у теплій квартирі деякі мешканці "віддячують" йому регулярними образами і погрозами. З балконів, на голову нашого працівника, почало летіти сміття і всілякий непотріб. Ну а фінальною "крапкою" став випадок, коли хтось із мешканців будинку... замкнув нашого працівника в теплопункті.
Людині, яка просто виконувала свою роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі.
Після таких випадків змушене ухвалити відповідне рішення:
відтепер генератор для живлення ІТП в будинку на вул. Героїв ЗСУ, 6 працюватиме лише в період з 7.00 до 22.00 год.
Так, робота генератора - це шум і вихлопи. Але ж, люди...
А скільки таких будинків в містах-мільйонниках Харкові, Одесі, Дніпрі?