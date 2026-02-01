1000 будинків у Києві наразі без тепла, - Кличко

За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок Києва, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки будинків досі без тепла?

За даними Кличка, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

