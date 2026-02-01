Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи
У неділю, 1 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах. Серед іншого він звернув увагу на складну ситуацію з опаленням у Києві, зазначивши, що у місті проводять "недостатньо роботи".
Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в Києві
"Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо", - наголосив Зеленський.
Президент розповів, що також заслухав доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Він зазначив, що більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти.
Також надається гаряче харчування.
"Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", - заявив очільник держави.
Ситуація в інших областях
Крім цього, як розповів Зеленський, були також доповіді по ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій області, Чернівецькій.
"Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Були доповіді по Донеччині, і важливо, що на кожну потребу служби реагують. Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи ведуться. Були звіти й по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, Миколаєву й області. Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя та область – багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь – як військова, так і дипломатична", - наголосив президент.
Ворожі обстріли
Також Зеленський відреагував на удар РФ по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині.
"Дніпровщина: у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені", - розповів очільник держави.
Окрім цього, як розповів президент, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по логістиці – по залізниці на Дніпровщині.
"У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами", - додав глава держави.
Треба було до війни готуватись, а не шашликами кормити.Після першого блекаута в 2022 році треба було думати і робити децентралізацію енергетичної інфраструктури.
Анексія Криму 20 лютого 2014, президент Янукович. Ввід зелених чоловічків відбувався ще з серпня 13-го. В лютому відбулось вже її завершення.
Станом на березень 2014 в ЗСУ була одна боєздатна бригада. Навчених і озброєних не більше 5 тисяч бійців.
У березні 2014 року Збройні сили України (ЗСУ) перебували в критичному стані, маючи обмежену боєздатність, застарілу техніку та близько 80-90 тисяч особового складу (з них лише частина боєздатна)
. В умовах анексії Криму Росією (з 20 лютого) та початку агресії, армія була не готова до повномасштабного протистояння, що зумовило мобілізацію з 17 березня.
Основні характеристики стану ЗСУ в березні 2014 року:
Особовий склад: Загальна чисельність становила близько 80-90 тис. військовослужбовців, причому сухопутні війська налічували лише 41 тис..Боєздатність: ЗСУ були майже не спроможні до активних бойових дій через брак справної техніки (80% застарілої), слабке фінансування та управління.
Кримська криза: Військові частини в Криму блокувалися російськими військами без суттєвого опору, багато військових переходили на бік ворога.
Мобілізація: 17 березня 2014 року оголошено першу хвилю часткової мобілізації.
Управління: Прийнято рішення про приведення ЗСУ у повну бойову готовність, розроблено плани дій, проте матеріально-технічна база була виснажена.
Стан армії характеризувався деморалізацією після подій Євромайдану та багаторічним недофіруванням, що Росія використала для захоплення Кримського півострова.
19 лютого 2019 року у Верховній Раді України під час засідання у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бесараб охарактеризував стан війська на початок російської окупації Криму і збройного вторгнення на Донбас - «Збройні Сили України мали розбалансовану систему управління, недостатній рівень укомплектованості особовим складом та матеріально-технічним забезпеченням, катастрофічний стан озброєння та військової техніки», а також повідомив, що кількість боєздатних підрозділів обмежувалося лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько пяти тисяч військовослужбовців.
І з огляду на стан ЗСУ зразка 1991 року, які вважалися однією з кращих армій у світі, інформація про те, що на початку 2014 року боєздатність ЗСУ обмежувалася лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько 5 тис. військовослужбовців, свідчить про катастрофічне зниження рівня обороноздатності України за 23 роки її незалежності.
Ті будинки що злили воду, посиділи 3-10 днів без опалення і зараз все ок, бо зберігли труби. А в тих де не спустили, порвало труби, і за тиждень цю проблему не вирішити. Плюс там багато будинків з інженерними рішеннями пізнього совка, в яких насоси стоять не в підвалі, а на 3-му поверсі, який промерз і навіть каналізація замерзла.
Автор: Владислав Смірнов
Станом на січень 2026 року Київ перестав бути містом, придатним для життя, і перетворився на полігон для виживання. Офіційні зведення сухо констатують: «Ситуація на Правому березі погіршилася до рівня Лівого». У перекладі з бюрократичної мови на людську це означає: система лягла повністю.
Три доби без світла в цілих житлових масивах. Понад 6000 будинків без стабільного опалення. Температура у квартирах, що стрімко падає до +10...+12 градусів. Хрещатик, який у вечірній час виглядає як декорація до постапокаліпсису, де єдине джерело світла - фари машин, що наосліп рухаються «рулеткою смерті» на нерегульованих перехрестях. Я вперше в житті побачив черги в "Пузату хату" аж на вулицю, це як у 20 роки минулого сторіччя у часи великої депресії. Це піздець!
Влада знову вмикає стару, заїжджену платівку: «підступний ворог», «аномальні морози», «складна генерація». Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який тривав чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.
Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.
Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».
Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла.
Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію.
Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті.
Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО.
Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція.
Де ці установки? Гроші на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих «сердець», яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра.
Чому? Тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси «відкат» отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона «невигідна» чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій?
Ми роками слухали звіти про «три рівні захисту». Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона «захищена»?
Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.
Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.
Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
«Чому не збивають?» - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про «нестачу ракет». Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на «щит», а на «схеми».
Справжня «Двушка» від влади
Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по Москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.
