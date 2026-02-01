Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи

У неділю, 1 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах. Серед іншого він звернув увагу на складну ситуацію з опаленням у Києві, зазначивши, що у місті проводять "недостатньо роботи".

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в Києві

"Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що також заслухав доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Він зазначив, що більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти.

Також надається гаряче харчування.

"Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", - заявив очільник держави.

Ситуація в інших областях

Крім цього, як розповів Зеленський, були також доповіді по ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій області, Чернівецькій.

"Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Були доповіді по Донеччині, і важливо, що на кожну потребу служби реагують. Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи ведуться. Були звіти й по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, Миколаєву й області. Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя та область – багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь – як військова, так і дипломатична", - наголосив президент.

Ворожі обстріли

Також Зеленський відреагував на удар РФ по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині.

"Дніпровщина: у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені", - розповів очільник держави.

Окрім цього, як розповів президент, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по логістиці – по залізниці на Дніпровщині.

"У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами", - додав глава держави.

