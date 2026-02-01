УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9462 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Відновлення енергосистеми
7 797 181

Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи

Зеленський розкритикував темпи відновлення тепла у Києві

У неділю, 1 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах. Серед іншого він звернув увагу на складну ситуацію з опаленням у Києві, зазначивши, що у місті проводять "недостатньо роботи".

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в Києві

"Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що також заслухав доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Він зазначив, що більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти.

Також надається гаряче харчування.

"Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", - заявив очільник держави.

Читайте також: 1000 будинків у Києві наразі без тепла, - Кличко

Ситуація в інших областях

Крім цього, як розповів Зеленський, були також доповіді по ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій області, Чернівецькій.

"Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Були доповіді по Донеччині, і важливо, що на кожну потребу служби реагують. Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи ведуться. Були звіти й по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, Миколаєву й області. Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя та область – багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь – як військова, так і дипломатична", - наголосив президент.

Дивіться також: Понад 2 тижні немає опалення в будинку на Берестейському проспекті: після розголосу на місце виїхали відповідні служби. ФОТО

Ворожі обстріли

Також Зеленський відреагував на удар РФ по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині.

"Дніпровщина: у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені", - розповів очільник держави.

Окрім цього, як розповів президент, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по логістиці – по залізниці на Дніпровщині.

"У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами", - додав глава держави.

Читайте також: 693 будинки без тепла у Києві, найскладніша ситуація у Солом’янському та Печерському районах, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (27718) Київ (20651) опалення (1067) електроенергія (6839)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
гнида зелена ще когось критикує
показати весь коментар
01.02.2026 19:52 Відповісти
+48
чорт *******, де блекаут на масквє? де 3000 ракет Фламінго? ****, скільки ще терпіти оцю погань, яка тупо стібеться та мародерить, мародерить та стібеться з умним хлєбальником, поки країна вже живе без світла та води під обстрілами, бо це ****** падло тупо готувало країну до здачі москалоті, на яку воно все своє життя працювало та ІМХО й далі працює...
показати весь коментар
01.02.2026 20:16 Відповісти
+46
Думаю - Київ, та міста Півдня України, не пробачать "Блазню" цієї зими...
показати весь коментар
01.02.2026 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як визначити, чи бреше ця мразота? Подивится чи має віт рота. Якщо має, то бреше.
показати весь коментар
01.02.2026 20:05 Відповісти
покидьок забув міндічів і решти шулерманів згадати їх вклад, дефективних мереджерів зеленомордого
показати весь коментар
01.02.2026 23:33 Відповісти
Хто винен? Кличко і Порошенко. А бубачка красень.
показати весь коментар
01.02.2026 20:11 Відповісти
І не лох.
показати весь коментар
01.02.2026 20:24 Відповісти
Ірина Верещук накрила б весь Київ парасолькою, запалила з дупи газовий факел і всіх обігріла б!
показати весь коментар
01.02.2026 20:13 Відповісти
І за це ми тобі з Міндічем та кацапами дуууууже вдячні.
показати весь коментар
01.02.2026 20:15 Відповісти
Ого, нічого собі, вже настільки зеloopa підняв голову. Забув про свого однокласника Баканова, про Єрмачка, про Міндічів і шугарменів, про велике крадівництво, про підготовку до війни і все похідне.
Там то роботи достатньо проводилось, правильно?
Мда, ну і мудак.
показати весь коментар
01.02.2026 20:15 Відповісти
Точно слабохарактерний,друзі гроші украли,а тепер ЗЕленський на Кличка вале.Працює один ЗЕленський.
Треба було до війни готуватись, а не шашликами кормити.Після першого блекаута в 2022 році треба було думати і робити децентралізацію енергетичної інфраструктури.Плюс твої куми та друзі допомогли через бек-офіс "укриття робили",цього ти не бачив і не знав?
показати весь коментар
01.02.2026 20:15 Відповісти
Каже що не лох, а отже бачив і знав. А отже був в долі. А отже мусить відповісти.
показати весь коментар
01.02.2026 20:26 Відповісти
чорт *******, де блекаут на масквє? де 3000 ракет Фламінго? ****, скільки ще терпіти оцю погань, яка тупо стібеться та мародерить, мародерить та стібеться з умним хлєбальником, поки країна вже живе без світла та води під обстрілами, бо це ****** падло тупо готувало країну до здачі москалоті, на яку воно все своє життя працювало та ІМХО й далі працює...
показати весь коментар
01.02.2026 20:16 Відповісти
Лучше не скажешь!!!!!!!!!!
Круто!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.02.2026 20:22 Відповісти
як голосували, так і отримали
показати весь коментар
01.02.2026 20:30 Відповісти
какое же оно ********...
показати весь коментар
01.02.2026 20:18 Відповісти
Давно пора Кличка посадити за грати
показати весь коментар
01.02.2026 20:19 Відповісти
Окрім відсутності тепла почав сходити асфальт з доріг. Там де як раз нещодавно ШЕДи КМДА клало асфальт. Кличку у 2025 закидали витрати до дороги-мости, замість допомоги ЗСУ...і от тепер цей асфальт сходить
показати весь коментар
01.02.2026 20:19 Відповісти
Це все наслідки правління каракаїв.
показати весь коментар
01.02.2026 20:20 Відповісти
Кому ти це кажеш? Своїй шльондрі Шмигалю?!
показати весь коментар
01.02.2026 20:21 Відповісти
і це дзявкотит собаченя яке вбило ракетну програму України, відвело війська з укрепрайонів під Донецька і випустило кацапів з Криму, все що відбуваеться зараз це плоди діяльності Зе.
показати весь коментар
01.02.2026 20:22 Відповісти
От від чого?! від чого, від яких препаратів то в тебе? Ні, ми знаємо, що є багато всілякого, починаючи від таблеток і закінуючи переглядом відосіків на єдиному марафоні... Але щоб так?
От від чого то в тебе?
Ракетна програма ВІДНОВЛЕНА на початку 19-го? І від тоді не зупинялась?
Ні, то вже реально що в тебе? Невже шизофренія? Чи то вроджене в тебе щось?
Ну і на рахунок Криму:
!. Анексія Криму 20 лютого 2014, президент Янукович! Хоча, насправді, ввід зелених чоловічків відбувався ще з серпня 13-го. В лютому відбулось вже її завершення.
2. Станом на березень 2014 в ЗСУ була одна боєздатна бригада. Навчених і озброєних не більше 5 тисяч бійців. Знову ж, президент Янукович постарався.
Цікаво, а за кого ти голосував в 2010? А давай відгадаю - за Януковича!
А в 2019 - за бубачку.
ну і як тобі результат ТВОГО вибору?
показати весь коментар
01.02.2026 21:01 Відповісти
Станом на березень 2014 в ЗСУ була одна боєздатна бригада

Номер цієї бригади назви.
показати весь коментар
01.02.2026 21:05 Відповісти
Дебіле, номери тобі в генштабі скажуть, а от аналіз стану ЗСУ на березень 2014. завдяки таким, як ти гнидам:

У березні 2014 року Збройні сили України (ЗСУ) перебували в критичному стані, маючи обмежену боєздатність, застарілу техніку та близько 80-90 тисяч особового складу (з них лише частина боєздатна)
. В умовах анексії Криму Росією (з 20 лютого) та початку агресії, армія була не готова до повномасштабного протистояння, що зумовило мобілізацію з 17 березня.
Основні характеристики стану ЗСУ в березні 2014 року:

Особовий склад: Загальна чисельність становила близько 80-90 тис. військовослужбовців, причому сухопутні війська налічували лише 41 тис..Боєздатність: ЗСУ були майже не спроможні до активних бойових дій через брак справної техніки (80% застарілої), слабке фінансування та управління.
Кримська криза: Військові частини в Криму блокувалися російськими військами без суттєвого опору, багато військових переходили на бік ворога.
Мобілізація: 17 березня 2014 року оголошено першу хвилю часткової мобілізації.
Управління: Прийнято рішення про приведення ЗСУ у повну бойову готовність, розроблено плани дій, проте матеріально-технічна база була виснажена.
Стан армії характеризувався деморалізацією після подій Євромайдану та багаторічним недофіруванням, що Росія використала для захоплення Кримського півострова.
показати весь коментар
01.02.2026 21:11 Відповісти
Ще раз: номер тої єдиної боєздатної бригади. Можеш конкретно дати відповідь на це просте запитання?
показати весь коментар
01.02.2026 21:14 Відповісти
Воно тяжко такому як ти дебілу щось пояснювати, але ж ти просиш:

19 лютого 2019 року у Верховній Раді України під час засідання у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бесараб охарактеризував стан війська на початок російської окупації Криму і збройного вторгнення на Донбас - «Збройні Сили України мали розбалансовану систему управління, недостатній рівень укомплектованості особовим складом та матеріально-технічним забезпеченням, катастрофічний стан озброєння та військової техніки», а також повідомив, що кількість боєздатних підрозділів обмежувалося лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько пяти тисяч військовослужбовців.
І з огляду на стан ЗСУ зразка 1991 року, які вважалися однією з кращих армій у світі, інформація про те, що на початку 2014 року боєздатність ЗСУ обмежувалася лише вісьмома батальйонами, трьома авіаційними ескадрильями і вісьмома кораблями, загальною чисельністю близько 5 тис. військовослужбовців, свідчить про катастрофічне зниження рівня обороноздатності України за 23 роки її незалежності.
https://www.ukrmilitary.com/2019/06/rozkradannya-zvit-1.html
показати весь коментар
01.02.2026 21:23 Відповісти
"...не виключаю, що на вимогу кремля" - 🙃 Краще б ви мішки носили!😁
показати весь коментар
01.02.2026 21:12 Відповісти
Собак не обіжайте. У собаки не може бути ткої дитини, як у грьобаної мами рімми. Не собаченя воно, падлюченя.
показати весь коментар
01.02.2026 21:07 Відповісти
Курво,не лізь до Кличка
показати весь коментар
01.02.2026 20:25 Відповісти
сказати, що протести, які проходять в різних містах України з вимогою "дати світло", викликають в мене подив - нічого не сказати.
але читаючи оце:
Більш ніж 500 багатоквартирних будинків - без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне... Джерело: https://censor.net/ua/n3598345
починаю розуміти чому люди вважають за можливе виходити на такі "акції" й хто живить людей цією "праведною люттю".
показати весь коментар
01.02.2026 20:25 Відповісти
Ніхто там не живить. Виходять тому що в тих людей світла нема по 20 годин на добу, а через дорогу взагалі не вимикають.
показати весь коментар
02.02.2026 00:37 Відповісти
Геть мудака тупорилого!
показати весь коментар
01.02.2026 20:28 Відповісти
Він ще Молдову обесточує... у вільний час - у суботу...
показати весь коментар
01.02.2026 20:36 Відповісти
Ага, точно!! Вкрав енергію у ахмєтова і як давай ото її гнати через молдовськи ЛЕП !!! І далеко погнав!! Явно щось замислили разом з Порохом
показати весь коментар
01.02.2026 20:38 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕🖕
показати весь коментар
01.02.2026 20:36 Відповісти
Контент готує для відосиків неZламного?
показати весь коментар
01.02.2026 20:37 Відповісти
Зюзік і Діод
показати весь коментар
01.02.2026 20:35 Відповісти
Краще б мовчало . А по районах за ситуацію відповідають якраз голови адміністрацій, поставлені КИМ...?
показати весь коментар
01.02.2026 20:36 Відповісти
********* заяви.
Аж 2 дні без обістрілів а десь досі тепла немає.
Чуєш, срань зеленам - а якщо БУДЬ-ЯКИЙ політик ЄС виступить і скаже - 4 роки даємо гниді ******* мільярди грошей - і все одно воно потрошку просерає війну - ти знайдеш що йому відповісти, чєпуха обісрана чи язик в сраку затягнеш?
показати весь коментар
01.02.2026 20:44 Відповісти
Да мы то потерпим, главное чтобы с президентом Зеленским ничего не случилось, на него вся надежда.
показати весь коментар
01.02.2026 20:44 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2026 20:44 Відповісти
Якщо менше ******* гроші - буде результат хороший, Владімссанич, чи ета другоє?
показати весь коментар
01.02.2026 20:48 Відповісти
Спочатку вкрасти гроші , а пізніше кричати " Лапайте злодія " . І так вже сьомий рік .
показати весь коментар
01.02.2026 20:52 Відповісти
Яка ж паскуда цей злодій Зеленський! Мерзотник рідкісний...
показати весь коментар
01.02.2026 21:00 Відповісти
Зеленський: Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення,
бо "успєшниє" мєнєджери
украли всі гроші
показати весь коментар
01.02.2026 21:04 Відповісти
О, то виявляється кацапи тут нідочого? А хто ж тоді винен? Кому ж тоді щомісяця громадяни заносять донати по усіляким платіжкам, зборам та типу "податкам"?
показати весь коментар
01.02.2026 21:04 Відповісти
Хотілося б побачити вже той хук вживу, і щоб Щеленське щелепу по підлозі збирало.. Мрії.
показати весь коментар
01.02.2026 21:04 Відповісти
Цікаво , а яке важливе розпорядження чи директиву центральної влади , яке могло чимось запобігти даній ситуації , не виконало керівництво міста?
показати весь коментар
01.02.2026 21:05 Відповісти
Пане недопрезидент, ми і без вас знаємо куди прилетіло і хто загинув! Скажіть краще що ви зробили, щоб такого не було? "Відосік" позачерговий зварганили?
показати весь коментар
01.02.2026 21:08 Відповісти
Скільки будинків без опалення в Кривому Розі, де правлять любі Зєлі Вілкули?
показати весь коментар
01.02.2026 21:10 Відповісти
Труби замерзли. Мороз великий. Яке вже опалення ??
показати весь коментар
01.02.2026 21:13 Відповісти
Слухай,ти,чел з обрізаною совістю! Краще,коли ти десь не в Україні. Своїми дописиками з приводу і без ти виставляєш опудалом не себе,ти дискредитуєш посаду Президента України
Збери журналістів,розкажи їм про своїх друзів- зрадників,злодіїв,колаборантів,відвертих агентів чужих спецслужб
Розкажи ,як розвалив систему державного управління,зруйнував рештки соціальних ліфтів для молоді..
Врешті,розкажи про Оман.
В кінці поклади заяву та йди. Ну,й звичайно,присядь на доріжку.. Пожиттєво. Для тебе це кращий вихід. Навіть Лєнці ти вже не потрібен.
показати весь коментар
01.02.2026 21:18 Відповісти
Вовчик, а як так, вчора обстрілів не було, а блекаут був. Да такий, що ми його на все життя запам'ятаємо, особливо ті, хто в метрополітені в тунелі застряг. Не, ну ти потім дав команду і блекаут закінчився. Тут питань немає, без теба ні як би не розібрались.
А чому ж ти так не зробиш з Деснянським районом. Там така дупа. До речі, а хто там голова РДА?
Ти такого Бахматова не знаєш, ні? В КВН не перетинались? Бачив його обов'язки?
https://desn.kyivcity.gov.ua/administratsiia/kerivnytstvo/holova-desnianskoi-raionnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-administratsii Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації - БАХМАТОВ Максим Ісанович | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Ти в нього не питав, чому він не дав команду спускати воду в будинках свого району? Може Кличко позвонив і погрожував, типу, спустиш воду, я тебе урою? Так Кличко навпаки казав, що воду треба спускати. Може Бахматов боявся паніки, як ти в лютому 2022 (якщо людям сказати правду, то почнеться паніка і танки не зможуть проїхати)? Так ви обидва мудаки. Ті будинки що злили воду, посиділи 3-10 днів без опалення і зараз все ок, бо зберігли труби. А в тих де не спустили, порвало труби, і за тиждень цю проблему не вирішити. Плюс там багато будинків з інженерними рішеннями пізнього совка, в яких насоси стоять не в підвалі, а на 3-му поверсі, який промерз і навіть каналізація замерзла. Уявіть, електрики немає, води немає, каналізація не працює, газу немає, бо плити електричні. О це набудували. А Вовчик дає доручення. Тільки морозу по}{ер на ті доручення. У нього своя програма
показати весь коментар
01.02.2026 21:18 Відповісти
Так зателефонуй міндічу -хай приїде не допомогу і хай усі грошики, що тихесенько поцупив, привезе до України..А можете там усім 95-тим кварталом скинутись, все що поцупіли, да там завітра за ці грищі тисячи турків б все робили б нараз..та нє..то другое..є обстріли, нема обстрілів- позер.
показати весь коментар
01.02.2026 21:19 Відповісти
"Є удари, немає ударів" - де обіцяні московські блекаути?, ****** небритий
показати весь коментар
01.02.2026 21:22 Відповісти
Є удари,немає ударів,в Кличко їм поперек горла стоїть!!
показати весь коментар
01.02.2026 21:26 Відповісти
Мразь кончена.
показати весь коментар
01.02.2026 21:56 Відповісти
Вождь племені дебілів, шукає винних
показати весь коментар
01.02.2026 22:18 Відповісти
Заслухач і селекторщик, того заслухав, з іншим зняв відос.., а що асфальтом не зміг закрити небо, щоб не летіли ворожі ракети і шахеди? А так старався, так впарював наріду про свою потужність і перемоги!
показати весь коментар
01.02.2026 22:20 Відповісти
Кличко в любому випадку вигра вибори в столицi.зелю ненавидять
показати весь коментар
01.02.2026 22:57 Відповісти
https://apostrophe.ua/ru/articles/tkachenko-mamedov-timur-firuddinovich.html Ткаченко (Мамедов) Тимур Фіруддінович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024
показати весь коментар
01.02.2026 22:59 Відповісти
Зеленский: Есть удары, нет ударов - все равно сотни домов в Киеве без отопления Источник: https://censor.net/ru/n3598345

менты ловят воров , а жизнь лучше не становится ..... ЗЕ... где бабло ¿¿¿
показати весь коментар
01.02.2026 23:00 Відповісти
Ну Кличко спритний, коли він тільки встигає стільки в штанці Зе накласти.
показати весь коментар
02.02.2026 00:21 Відповісти
Кончений *****… ти на себе глянь і свою свиту
показати весь коментар
02.02.2026 00:31 Відповісти
Тут дуже зрозуміле пояснення: Чому Київ згасає не через ракети
Автор: Владислав Смірнов
Станом на січень 2026 року Київ перестав бути містом, придатним для життя, і перетворився на полігон для виживання. Офіційні зведення сухо констатують: «Ситуація на Правому березі погіршилася до рівня Лівого». У перекладі з бюрократичної мови на людську це означає: система лягла повністю.
Три доби без світла в цілих житлових масивах. Понад 6000 будинків без стабільного опалення. Температура у квартирах, що стрімко падає до +10...+12 градусів. Хрещатик, який у вечірній час виглядає як декорація до постапокаліпсису, де єдине джерело світла - фари машин, що наосліп рухаються «рулеткою смерті» на нерегульованих перехрестях. Я вперше в житті побачив черги в "Пузату хату" аж на вулицю, це як у 20 роки минулого сторіччя у часи великої депресії. Це піздець!
Влада знову вмикає стару, заїжджену платівку: «підступний ворог», «аномальні морози», «складна генерація». Це брехня. Те, що відбувається зараз - це не форс-мажор і не наслідок виключно удару 13 січня. Це закономірний фінал свідомо обраної стратегії. Це результат злочину, який тривав чотири роки. І ім'я цьому злочину - не війна, а некроекономіка.
Діагноз: Що таке некроекономіка?
Чотири роки ми трималися. Система, збудована ще «совком», витягувала на морально-вольових якостях енергетиків та гігантському запасі міцності бетону й заліза минулого століття. Але запас вичерпано.
Сьогодні ми спостерігаємо тріумф некроекономіки. Звичайна корупція - це коли крадуть з прибутків, коли система працює, а чиновник знімає вершки. Некроекономіка - це коли державний ресурс конвертується у смерть, руїну та колапс. Це система, яка не просто краде гроші, а демонтує фундамент виживання нації заради приватного збагачення.
Українці звикли думати, що корупція - це про гроші, які хтось «перенаправив».
Але в умовах війни кожен украдений мільйон на ППО - це ракета, яка долетіла.
Кожен «відкат» на РЕБ - це дрон, який спалив підстанцію.
Кожна тендерна схема в енергетиці - це холод у дитячій кімнаті.
Сьогодні Київ темний не тому, що ми не могли захистити енергетичні об'єкти. А тому, що роками не захищали, бо гроші на захист йшли в кишені, а не в бетон. А, ще на велике будіництво доріг - допомогло?!
Злочин №1: Вбивство тепла та афера з децентралізацією
Чому тисячі будинків у Києві залишилися без тепла? Нам кажуть: «Приліт по ТЕЦ та котельнях». Але правда страшніша. Ще у 2022 році, після перших атак, кожному притомному експерту було зрозуміло: величезні радянські ТЕЦ - це легкі мішені. Їх неможливо сховати, їх неможливо повністю прикрити ППО.
Єдиний вихід, про який кричали всі - тотальна децентралізація. За 4 роки (чотири роки!) місто та держава мали закупити і встановити тисячі когенераційних установок (міні-ТЕЦ) та газопоршневих станцій. Вони ставляться у дворах, у підвалах лікарень, біля насосних станцій. Вони створюють «енергетичні острови», які дають і тепло, і електрику для циркуляції води, навіть коли «лягла» велика станція.
Де ці установки? Гроші на них виділялися. Гранти від партнерів заходили мільярдами. Але замість мережі з тисячі малих «сердець», яку неможливо знищити ракетним залпом, влада продовжувала вливати кошти в латання старого радянського монстра.
Чому? Тому що некроекономіка не любить малі проекти. На закупівлі однієї гігантської турбіни або ремонті магістральної теплотраси «відкат» отримати легше і непомітніше, ніж адмініструвати тисячу дрібних об'єктів. Централізація - це годівниця. Децентралізація - це безпека, але вона «невигідна» чиновникам. Коли ви зараз мерзнете, знайте: ваше тепло вкрали не тоді, коли ракета влучила в генерацію. Його вкрали на тендері два роки тому, коли вирішили не будувати альтернативу, щоб не втрачати контроль над потоками.
Злочин №2: «Бетонні» міфи та світло, якого немає
Питання, яке має стати основою для військового трибуналу над відповідальними за енергетику: Де фізичний захист підстанцій?
Ми роками слухали звіти про «три рівні захисту». Ми бачили презентації, де нам малювали бетонні саркофаги для трансформаторів. На це списані астрономічні суми. Але настає січень 2026-го. Прилітає дрон (навіть не балістика, а повільний дрон!) - і вузлова підстанція вигорає вщент. Як це можливо, якщо вона «захищена»?
Відповідь проста: захист був бутафорським. Це були «потьомкінські села» з мішків з піском та дешевих сіток, які продали державі за ціною бункера. Кожен знищений сьогодні трансформатор - це пам'ятник корупції.
Московія знищує трансформатор. А некроекономіка знищує систему, яка мала б поставити новий.
Московія запускає дрон. А некроекономіка не закуповує системи захисту, бо «свій» постачальник ще не виграв тендер.
Світла немає по дві доби не тому, що немає генерації. Світла немає, бо немає маневру. Резервні лінії не збудовані, запасне обладнання не закуплене в достатній кількості. Система працювала «на знос», щоб максимізувати прибутки олігархічних груп, і тепер вона просто розсипалася від першого серйозного морозу.
Злочин №3: ППО та імітація оборони
«Чому не збивають?» - питають люди. Не треба звинувачувати хлопців на пускових установках. Питання треба ставити тим, хто займався закупівлями. Ми чуємо про «нестачу ракет». Але ми мовчимо про провал програми українських БПЛА-перехоплювачів та систем РЕБ. Замість того, щоб наситити об'єкти енергетики тисячами дешевих антидронових засобів, ми покладалися на дорогі західні системи, ресурс яких не нескінченний. Некроекономіка не зацікавлена в дешевих і ефективних рішеннях. Їй потрібні дорогі, довготривалі контракти, де можна сховати маржу. Результат? Небо діряве, бо гроші пішли не на «щит», а на «схеми».
Справжня «Двушка» від влади
Влада любить пафос і меми. Зеленський обіцяв удар по Москві за кожен потушений ліхтар у Києві, розповідав роками про ракети-дрони, Фламінго і відплату. Але поки що єдине, що долітають "двушка на Москву". Тотальна корупція та розкрадання коштів на підготовку до зими, що залишило 4-мільйонне місто голим перед морозом. Управлінська імпотенція, брехня та бездіяльність зараз, коли катастрофа вже сталася.
Сьогоднішній Київ - це не «незламність». Це заручник. Заручник групи людей, які вирішили, що війна - це найкращий час стати мільярдерами. Це не реальність війни. Це реальність саботажу. Саботажу, який полягає не в тому, що хтось підрізав дріт уночі. А в тому, що хтось підрізав майбутнє цілої країни, підмінивши державну стратегію бізнес-планом власного збагачення.
Дістало!
показати весь коментар
02.02.2026 00:49 Відповісти
Зе заявив, що зняв Залужного, тому щоплан контрнаступу України опинився у путлера на столі. А як про це стало відомо Зеленському?
показати весь коментар
02.02.2026 01:36 Відповісти
"святе" зелене гівно - невиліковне..
одна із задач, після Української Перемоги - не дати безродній йуді безнаказано втекти з намародереним..
показати весь коментар
02.02.2026 04:40 Відповісти
Кацапи вороги,гниди та сволота. Але й друзів Янелоха одноруких ніхто не бачив. Не заслуговують?
показати весь коментар
02.02.2026 06:25 Відповісти
а стіки це - нема ударів ? три дні ? а ти ****** уже сьомий рік - та толку ?
показати весь коментар
02.02.2026 07:05 Відповісти
Он як заспівало зелене чмо...
показати весь коментар
02.02.2026 07:37 Відповісти
Зеля якби ти не проігнорував західних партнерів щодо повномасштабного вторгнення цього моглоб і не бути. Так що заткни своє паршиве ї.ало чьорт.
показати весь коментар
02.02.2026 09:02 Відповісти
кацапам не вдалося окупуювати Київ - криворогатим вдалося!
показати весь коментар
02.02.2026 10:29 Відповісти
Некомпетентные бездельники,пусть берут пример со шлагбаумщиков,эти трудятся ударными темпами.
показати весь коментар
08.03.2026 08:42 Відповісти
Недостаточно? Так смени уряд идиотов,или лучше сам сменись,тогда будет порядок.
показати весь коментар
02.04.2026 08:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 