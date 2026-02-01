244 дома в Киеве остаются без тепла, - Кличко

По состоянию на вечер воскресенья, 1 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются 244 дома.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с отоплением

Кличко напомнил, что вследствие масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян", - добавил городской голова.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

