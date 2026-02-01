244 дома в Киеве остаются без тепла, - Кличко

По состоянию на вечер воскресенья, 1 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются 244 дома.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с отоплением

Кличко напомнил, что вследствие масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян", - добавил городской голова.

Читайте также: Жители наиболее пострадавших районов Киева и области уже получили первые 10 тыс. "Пакеты тепла", - Свириденко

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

Читайте также: Зеленский: Есть удары, нет ударов - все равно сотни домов в Киеве без отопления, проводится недостаточно работы

Топ комментарии
Кличко працює !
Ремонтники працюють !
Електрики працюють !

що робить ЗЄлєнський ?
патякає що всьо пропало:
"Зеленський: Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3598345

воно, падло, навіть НЕ цікавится реальною ситуацією в Києві !!!!

може поїхав би на Троєщину, яка голосувала за нього, та спитав би як люди живуть ?

Гарна новина, но не потрібно розслаблятися, після такого навантаження холодом мереж, вони ще довго будуть давати знати по собі, на превеликий жаль.
01.02.2026 21:51
Київ має стільки грошей, що якщо не витрачати на ремонт доріг, можна мініАЕС розробити і збудувати.
01.02.2026 22:03
Гарна новина, но не потрібно розслаблятися, після такого навантаження холодом мереж, вони ще довго будуть давати знати по собі, на превеликий жаль.
01.02.2026 21:51 Ответить
Віталій, будуй котельні на лушпинні соняшника біля тих будинків, котли ДКВР, пальники ТЕФФ, все виробляється в Україні!
01.02.2026 21:53 Ответить
Київ має стільки грошей, що якщо не витрачати на ремонт доріг, можна мініАЕС розробити і збудувати.
01.02.2026 22:03 Ответить
норм варіант - будувати мініТЕЦ, спроєктовані з врахуванням майбутнього апгрейду до мініАЕС.

В китаї така схема працює, там поступово переводять ТЕЦ на ядерне паливо.
01.02.2026 22:06 Ответить
Так круто, коли ти знаходишься бозна-де і розказуєш що "дарма витрачають гроші на дороги". От тільки дороги в Києві зараз *******. Мост Патона - піздець, в'їзд на нього з Русанівської набережної піздець (там яма в правій смузі, в яку я як грюкнув, то думав що вже все, при тому, що її не було восени), Броварський проспект, який латали біля метро Дарниця нещодавно - піздець, про Братиславську і що там поряд на Чернігівській, Полуботка чи що, я взагалі мовчу. Легко казати "Не витрачайте гроші на дороги", коли сам по ним не їздиш
01.02.2026 23:58 Ответить
електроенергія і тепло важливіші, за дороги
як мінімум, така мініАЕС чи мініТЕЦ буде приносити гроші в бюджет міста, як напряму, так і у вигляді податків бізнесу
02.02.2026 00:01 Ответить
На першому етапі краще топити слугами народу та керівництвом ОП.
02.02.2026 03:14 Ответить
Оце і є дієвість та нікчемність ОСББЕ та усіляких «компаній» з утримання і забезпечення життєзабезпечення будинків в Україні!!
Закони писані та прийняті тими особами у ВРУ, КМУ і опу , хто ними ніколи не користується, оскільки вони нікчемні і недієві!!
Що і підтверджено з 2014 року, під час дії Особливого періоду та воєнного стану в Україні!! Замість них, Уряд свириденко-шмигаля, роздає Українцям, якісь Пакети для тепла!!
01.02.2026 22:06 Ответить
Опалення в ОП можна не відновлювати взагалі!
Нехай їх зігріває любов до вождя племені!
Один х.й з них користі для України ноль!
01.02.2026 22:14 Ответить
ОСОБИ з Керуючих компаній та ОСББЕ, дуже «глибоко зхвильовані» отими Пакетами від шмигаля і свириденко з кабміндічами!!
Але ж гроші з Українців на двушечки до деркача-мертвечук, це не відміняє!! «Шлахбауми» працюють….
01.02.2026 22:17
 
 