244 дома в Киеве остаются без тепла, - Кличко
По состоянию на вечер воскресенья, 1 февраля, в Киеве без теплоснабжения остаются 244 дома.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с отоплением
Кличко напомнил, что вследствие масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство из них уже подключили к теплоснабжению.
"Коммунальщики и энергетики продолжают работать и восстанавливать работу отопления в домах киевлян", - добавил городской голова.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
- Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.
В китаї така схема працює, там поступово переводять ТЕЦ на ядерне паливо.
як мінімум, така мініАЕС чи мініТЕЦ буде приносити гроші в бюджет міста, як напряму, так і у вигляді податків бізнесу
Закони писані та прийняті тими особами у ВРУ, КМУ і опу , хто ними ніколи не користується, оскільки вони нікчемні і недієві!!
Що і підтверджено з 2014 року, під час дії Особливого періоду та воєнного стану в Україні!! Замість них, Уряд свириденко-шмигаля, роздає Українцям, якісь Пакети для тепла!!
Ремонтники працюють !
Електрики працюють !
що робить ЗЄлєнський ?
патякає що всьо пропало:
"Зеленський: Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3598345
воно, падло, навіть НЕ цікавится реальною ситуацією в Києві !!!!
може поїхав би на Троєщину, яка голосувала за нього, та спитав би як люди живуть ?
Нехай їх зігріває любов до вождя племені!
Один х.й з них користі для України ноль!
Але ж гроші з Українців на двушечки до деркача-мертвечук, це не відміняє!! «Шлахбауми» працюють….