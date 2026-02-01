244 будинки у Києві залишаються без тепла, - Кличко
Станом на вечір неділі, 1 лютого, у Києві без теплопостачання залишаються 244 будинки.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з опаленням
Кличко нагадав, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання.
"Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян", - додав міський голова.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.
mg42ua
Александр Иванов #442761
Evgeniy Marushchak
В китаї така схема працює, там поступово переводять ТЕЦ на ядерне паливо.
як мінімум, така мініАЕС чи мініТЕЦ буде приносити гроші в бюджет міста, як напряму, так і у вигляді податків бізнесу
Закони писані та прийняті тими особами у ВРУ, КМУ і опу , хто ними ніколи не користується, оскільки вони нікчемні і недієві!!
Що і підтверджено з 2014 року, під час дії Особливого періоду та воєнного стану в Україні!! Замість них, Уряд свириденко-шмигаля, роздає Українцям, якісь Пакети для тепла!!
Ремонтники працюють !
Електрики працюють !
що робить ЗЄлєнський ?
патякає що всьо пропало:
"Зеленський: Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3598345
воно, падло, навіть НЕ цікавится реальною ситуацією в Києві !!!!
може поїхав би на Троєщину, яка голосувала за нього, та спитав би як люди живуть ?
Нехай їх зігріває любов до вождя племені!
Один х.й з них користі для України ноль!
Але ж гроші з Українців на двушечки до деркача-мертвечук, це не відміняє!! «Шлахбауми» працюють….