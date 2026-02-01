244 будинки у Києві залишаються без тепла, - Кличко

Станом на вечір неділі, 1 лютого, у Києві без теплопостачання залишаються 244 будинки.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з опаленням

Кличко нагадав, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян", - додав міський голова.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

