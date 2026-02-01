244 будинки у Києві залишаються без тепла, - Кличко

Кличко розповів, скільки киян залишаються без тепла

Станом на вечір неділі, 1 лютого, у Києві без теплопостачання залишаються 244 будинки.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з опаленням

Кличко нагадав, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян", - додав міський голова.

Читайте також: Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та області вже отримали перші 10 тис. "Пакунків тепла", - Свириденко

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

Читайте також: Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи

Топ коментарі
+7
Кличко працює !
Ремонтники працюють !
Електрики працюють !

що робить ЗЄлєнський ?
патякає що всьо пропало:
"Зеленський: Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3598345

воно, падло, навіть НЕ цікавится реальною ситуацією в Києві !!!!

може поїхав би на Троєщину, яка голосувала за нього, та спитав би як люди живуть ?

01.02.2026 22:10 Відповісти
+4
Гарна новина, но не потрібно розслаблятися, після такого навантаження холодом мереж, вони ще довго будуть давати знати по собі, на превеликий жаль.
01.02.2026 21:51 Відповісти
+4
Київ має стільки грошей, що якщо не витрачати на ремонт доріг, можна мініАЕС розробити і збудувати.
01.02.2026 22:03 Відповісти
Віталій, будуй котельні на лушпинні соняшника біля тих будинків, котли ДКВР, пальники ТЕФФ, все виробляється в Україні!
01.02.2026 21:53 Відповісти
норм варіант - будувати мініТЕЦ, спроєктовані з врахуванням майбутнього апгрейду до мініАЕС.

В китаї така схема працює, там поступово переводять ТЕЦ на ядерне паливо.
01.02.2026 22:06 Відповісти
Так круто, коли ти знаходишься бозна-де і розказуєш що "дарма витрачають гроші на дороги". От тільки дороги в Києві зараз *******. Мост Патона - піздець, в'їзд на нього з Русанівської набережної піздець (там яма в правій смузі, в яку я як грюкнув, то думав що вже все, при тому, що її не було восени), Броварський проспект, який латали біля метро Дарниця нещодавно - піздець, про Братиславську і що там поряд на Чернігівській, Полуботка чи що, я взагалі мовчу. Легко казати "Не витрачайте гроші на дороги", коли сам по ним не їздиш
01.02.2026 23:58 Відповісти
електроенергія і тепло важливіші, за дороги
як мінімум, така мініАЕС чи мініТЕЦ буде приносити гроші в бюджет міста, як напряму, так і у вигляді податків бізнесу
02.02.2026 00:01 Відповісти
На першому етапі краще топити слугами народу та керівництвом ОП.
02.02.2026 03:14 Відповісти
Оце і є дієвість та нікчемність ОСББЕ та усіляких «компаній» з утримання і забезпечення життєзабезпечення будинків в Україні!!
Закони писані та прийняті тими особами у ВРУ, КМУ і опу , хто ними ніколи не користується, оскільки вони нікчемні і недієві!!
Що і підтверджено з 2014 року, під час дії Особливого періоду та воєнного стану в Україні!! Замість них, Уряд свириденко-шмигаля, роздає Українцям, якісь Пакети для тепла!!
01.02.2026 22:06 Відповісти
Опалення в ОП можна не відновлювати взагалі!
Нехай їх зігріває любов до вождя племені!
Один х.й з них користі для України ноль!
01.02.2026 22:14 Відповісти
ОСОБИ з Керуючих компаній та ОСББЕ, дуже «глибоко зхвильовані» отими Пакетами від шмигаля і свириденко з кабміндічами!!
Але ж гроші з Українців на двушечки до деркача-мертвечук, це не відміняє!! «Шлахбауми» працюють….
01.02.2026 22:17 Відповісти
 
 