Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та області вже отримали перші 10 тис. "Пакунків тепла", - Свириденко
Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київської області отримали 10 тисяч "Пакунків тепла".
Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Адресна допомога від уряду
"Через безпрецедентні російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує. Разом з Група Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів", - розповіла прем'єрка.
Громадяни вже отримують Пакунки тепла
Як розповіла Свириденко, перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша.
Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині.
Прем'єрка зазначила, що пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої.
але його мало хто почує через відсутність електрики.
може то й на краще - люди швидше зрозуміють
1. Зимовий спальний мішок.
2. Павербанк.
3. Термос.
4. Ліхтарики з батарейками.
5. Теплі шкарпетки.
6. Свічки.
7. Сірники.
про нові (міні)АЕС мова навіть не йдеться
