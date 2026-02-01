Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та області вже отримали перші 10 тис. "Пакунків тепла", - Свириденко

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже передали мешканцям Київщини

Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київської області отримали 10 тисяч "Пакунків тепла".

Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Адресна допомога від уряду

"Через безпрецедентні російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує. Разом з Група Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів", - розповіла прем'єрка.

Громадяни вже отримують Пакунки тепла

Як розповіла Свириденко, перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша.

Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині.

Прем'єрка зазначила, що пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої.

Ідея гарна але щось підказує що це черговий дерибан грошей партнерів.
01.02.2026 19:17 Відповісти
І шо зігрілись ? подякуйте зеленомордому покидьку. наступного разу просто великі чорні пакети
01.02.2026 19:40 Відповісти
Приклад повної профНепридатності Уряду з купою держсекретарів та міністерствами, які саботували з 2019 року, адекватне виконання норм Конституціії та Законів України, а тепер, у січня 2026 року, імітують свою роботу, роздаючи дивні пакунки, деяким Українцям!!!
Кабміндічі, з деркачем і єрмаком та бакановим, глибоко зхвильовані, де їх чергова «двушечка» на мацковію??!!
01.02.2026 19:46 Відповісти
вечері гундос видасть своє тепле слово "фуфайка" у вечірньому ефірі.

але його мало хто почує через відсутність електрики.
може то й на краще - люди швидше зрозуміють
"Кто віноват і что делать"

.
01.02.2026 21:49 Відповісти
це гуманітарка яку не встигли продати в епіцентрах.
01.02.2026 19:19 Відповісти
Ну, все-таки, що саме входить конкретно в той пакунок тепла? Може там якісь особливі теплі слова, надруковані на аркуші А4 чи диск Вєрки Сердючки?
01.02.2026 19:26 Відповісти
диск серіалу ,,С..а н...у"
01.02.2026 20:27 Відповісти
за відсутності електрики диск крутити на пальці і прикладати до тіла, щоб відчути тепло щирої душі Голобородька

.
01.02.2026 21:52 Відповісти
Да вы покажите что там внутри и сколько на них списали грошенят.
01.02.2026 19:27 Відповісти
Вміст пакунку тепла:

1. Зимовий спальний мішок.
2. Павербанк.
3. Термос.
4. Ліхтарики з батарейками.
5. Теплі шкарпетки.
6. Свічки.
7. Сірники.
02.02.2026 09:24 Відповісти
Шо за назва стрьомна? Чому не "Пакунок незламності" або "Бушкрафт стійкості"?
01.02.2026 19:27 Відповісти
Після "Пакунку тепла" буде "Торбинка зі смачненьким"...
02.02.2026 00:03 Відповісти
пакунки тепла... пункти потужності... ну *** цеж надо придумати... краще б ракетну програму не закривав... то може не потрібні були б і пакунки і пункти....
01.02.2026 19:32 Відповісти
Зразу кажіть скільки вкрали грошей!?!?!?
01.02.2026 19:32 Відповісти
Пакунки малюка..пакунки тепла..свічки й запальнички??
01.02.2026 19:34 Відповісти
.... і два метри мотузки на крайній випадок

курва !!!

..
01.02.2026 21:53 Відповісти
А там повний пакунок пісень Тіни Кароль
01.02.2026 19:35 Відповісти
Про мітинг , в Черкасах , буде тема ?
01.02.2026 19:37 Відповісти
І Сміла -автопробіг на вшанування пам'яті ветерана Сергія Русіна . До речі , багато приїхало люду.
01.02.2026 20:07 Відповісти
На Цензорі про таке не напишуть - занадто незначні та неважливі для держави події. Зате про підпал будівлі сільради в глухому селі на Буковині - обов'язково.
01.02.2026 20:24 Відповісти
Готові балгарку зубами зупинити, аби прикрити свій мЄнтярський БЕЗПРЕДЄЛ!
01.02.2026 21:55 Відповісти
готові витрачати гроші на будь-що, аби лише не запускати ЧАЕС

про нові (міні)АЕС мова навіть не йдеться
01.02.2026 19:37 Відповісти
Мабуть бурбону там нема, а хотілося б.
Хто зна, що буде завтра.
01.02.2026 19:38 Відповісти
Тисячу вже проїли ??Я думав надовше лохторату вистачить
01.02.2026 19:43 Відповісти
Ніщо не може так зігріти, як турбота держави про пересічного українця.
01.02.2026 19:47 Відповісти
Прем'єрка зазначила, що пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку, зарядити медичні пристрої Джерело: https://censor.net/ua/n3598340
Хоч пляшку горілки поклали?
01.02.2026 19:48 Відповісти
Скільки тут розумово відсталих. Вони мабуть так верещать тому що їм такий пакунок не дали
01.02.2026 20:05 Відповісти
Кто вам такие дебильные названия придумывает? Это уЖосс! В домах без отопления с кабмином смогут поделиться "пакунками тепла"! Главное, что бы до весны успели вывезти, а то вонять будет!
01.02.2026 20:17 Відповісти
Як вже остохерілі ці дурнуваті назви. Гірше них - тільки англіцизми.
01.02.2026 20:27 Відповісти
Зеленський знову когось "порятував"?
01.02.2026 20:43 Відповісти
Чергова схема розкрадання, пані Свириденко? По принципу Попандопуло: " Це тобі, це теж тобі, це весь час тобі! А собі? А собі я ще намалюю...".
01.02.2026 21:04 Відповісти
ну і як його отримати, хто в курсі? і що там?
01.02.2026 21:07 Відповісти
Військові спальники?!Позорники,але ці спальники не самі теплі!
03.02.2026 16:40 Відповісти
 
 