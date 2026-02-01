Високовольтну лінію, яка з’єднує Україну з Молдовою, вже полагодили, - Шмигаль

О другій ночі 1 лютого фахівці завершили ремонт високовольтної лінії, яка з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення південних регіонів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Впровадження когенераційних установок

Також Шмигаль розповів, що міністерство нарощуємо темпи впровадження когенераційних установок.

"Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт. Паралельно працюємо над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації", - розповів міністр.

Для цього, за словами Шмигаля, уряд розширив програму "5-7-9%". Тепер кредитні кошти можна використати і на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту збільшена зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Програма "СвітлоДІМ"

Крім цього, стартувала також програма "СвітлоДІМ".

"Це допомога від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн. Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони", - зазначив урядовець.

