Високовольтну лінію, яка з’єднує Україну з Молдовою, вже полагодили, - Шмигаль

О другій ночі 1 лютого фахівці завершили ремонт високовольтної лінії, яка з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення південних регіонів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу, інформує Цензор.НЕТ.

Впровадження когенераційних установок

Також Шмигаль розповів, що міністерство нарощуємо темпи впровадження когенераційних установок.

"Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт. Паралельно працюємо над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації", - розповів міністр.

Для цього, за словами Шмигаля, уряд розширив програму "5-7-9%". Тепер кредитні кошти можна використати і на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту збільшена зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Читайте також: Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Програма "СвітлоДІМ"

Крім цього, стартувала також програма "СвітлоДІМ".

"Це допомога від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн. Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони", - зазначив урядовець.

Дивіться також: Три блекаути сталося в січні на Запоріжжі. Близько 14 тис. споживачів досі без світла, - ОВА. ФОТОрепортаж

Молдова (2180) електроенергія (6839) Шмигаль Денис (4933)
та відчули вже, бо світло знову пропало.
01.02.2026 17:53 Відповісти
в мене не вимикають вже другий тиждень,я буду скаржитись в ООН
01.02.2026 17:55 Відповісти
01.02.2026 19:12 Відповісти
та відчули вже, бо світло знову пропало.
01.02.2026 17:53 Відповісти
в мене не вимикають вже другий тиждень,я буду скаржитись в ООН
01.02.2026 17:55 Відповісти
01.02.2026 18:20 Відповісти
Зеленського знову вибери з єрмаком, бо він «ОСОБИСТО ремонтує» з аброхаміям, а шмигаль із Свириденко, тільки Мівіну їм запарюють!!! ?????…
01.02.2026 18:43 Відповісти
>Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт.

даун, у тебе простоює два енергоблоки ЧАЕС, які можуть дати до 3000МВт
01.02.2026 17:55 Відповісти
там радіація ,ніхто там працювати не буде
01.02.2026 17:57 Відповісти
Не більша радіація, ніж там звідки ви пишете.
01.02.2026 17:58 Відповісти
не треба мене дурити я ще не п'яний
01.02.2026 18:00 Відповісти
Кажуть від радіації червоне вино допомагає 😉
01.02.2026 18:04 Відповісти
Так - якшо видутлити 2 - пляшки - то ніяка радіація не візьме
01.02.2026 18:20 Відповісти
немає там великої радіації, і люди там давно вже працюють
01.02.2026 18:00 Відповісти
а кацапи які були там потім світились
01.02.2026 18:01 Відповісти
сам бачив? ще раз, там люди працювали на АЕС до їх зупинки, і зараз там працюють, там є охорона.

награлися в того сталкера, і думають, що там страшенний рівень радіації...
01.02.2026 18:04 Відповісти
Є підвал сан.частини Прип'яті, там саме потужне забруднення ( мабуть одяг та амуніція ліквідаторів лежить ). Ну звісно під Саркофагом найбільше, цапи вже били туди дронами.
А так вцілому по місту були екскурсії. Навіть на деякі майдинчики Чаес та по району були екскурсії. І багато поминальників їздили на цвинтарі, + самосели.
01.02.2026 18:25 Відповісти
Не ображайте колишніх на-ігрунів того Сталкера )))
Серед них багато хто шарить за це ) тим більше це Бренд світового рівня! Так сказать м'яка сила без участі держави! Саме через Сталкер багато підлітків росіян НЕ сприймають агресивні наративи москви !!! І всяку лабуду про " фашистів, нєрусь, жидоьандерів і т.д. )
01.02.2026 18:28 Відповісти
Но копать окопы в Рыжем лесу а потом сдохнуть в белорусских больницах это надо было быть великими гениями..
01.02.2026 20:15 Відповісти
Це правильно зробили )))
Шкода що не всі 200 тисяч орків першої хвили ( чи скільки там зібрало муйло біля кордонів у лютому )
01.02.2026 21:06 Відповісти
Безумовно - ті, яких дурні кацапські офіцери змусили копати окопи в рудому лісі, вже поздихали і стали "харошімі руzкімі". Решта живі і здорові.
01.02.2026 18:07 Відповісти
Кацапи рили окопи в рудому лісі.
01.02.2026 21:23 Відповісти
Вони розгружені. Замовляйте ядерне паливо.
01.02.2026 17:57 Відповісти
Запустити ЧАЕС... Це ж скікі грошей можна вкрасти... Мільярд - це точно. Міндіч, перелогінся!
01.02.2026 18:13 Відповісти
пан має інші варіанти, де відносно швидко надибати 3000МВт генерації?
01.02.2026 18:21 Відповісти
Запустити навіть один реактор на ЧАЕС - це роки роботи. Усі три - взагалі анріал. Дешевше нові побудувати. Такі "ідеї" спадають на думку лише ділетантам. Ви фахівець у чому?
01.02.2026 18:50 Відповісти
>Запустити навіть один реактор на ЧАЕС - це роки роботи.

Давайте перелік необхідних робіт, подивимося.

>Усі три - взагалі анріал.

Чого це? Алах забороняє?

>Дешевше нові побудувати.

Гарний жарт.
01.02.2026 18:55 Відповісти
Хлопчику, хто пропонує, той і дає "перелік необхідних робіт". Ферштейн? А то він бач який: "подивимось". З якого бодуна я повинен праювати на чиїсь безглузді ідеї?

Я вже запитав головне - у якій галузі ви фахівець? Точно що не у елекриці. Ви навіть гадки не маєте, у якому стані ЧАЕС та скікі порібно вкласти, щоб запустити хоча-б один реактор.
01.02.2026 19:12 Відповісти
Дівчинко, ти тут написала про трильйони років на відновлення одного реактору, тож давай - шукай пруфи власних слів.

>Ви навіть гадки не маєте, у якому стані ЧАЕС та скікі порібно вкласти, щоб запустити хоча-б один реактор.

Ти теж. Але розповідаєш очевидну брехню про те, скільки треба часу та грошей.
01.02.2026 19:17 Відповісти
ЧАЕС як електостанції вже давно нема. Обладнення демонтоване. Нове купити можна хіба що в Росії. Фахівців по РБМК теж нема. (Окрім тебе, звичайно. Йди і лагодь ЧАЕС, якщо такий розумник.)

Відновлення ЧАЕС неможливе ніяк. Це я тобі, малолітній ти довбойоб намагався ввічливо пояснити. Але марно.
01.02.2026 19:40 Відповісти
Є фахівці по РБМК, є вся документація і креслення (навіть у мене). При необхідності, все обладнання можна виробляти в Україні.

Просто не треба бути розумово-відсталими, як ти та зе.
01.02.2026 19:44 Відповісти
Ти просто не розумієш, про що кажеш! Це як мати креслення атомної бомби та казати, що все можна в Україні виробити.
01.02.2026 19:46 Відповісти
як раз розумію, я вивчав РБМК-1000, їх будову та особливості
01.02.2026 19:50 Відповісти
Може тоді знаєш, чому було 2 вибухи?
01.02.2026 20:43 Відповісти
знаю, бо ці реактори дуже чутливі до охолодження, а тупа компартія захотіла протестувати можливість роботи станції (в т.ч. охолодження) від парової турбіни, без використання зовнішнього джерела енергії

а це було дуже тупо, враховуючи будову реактора та підвищення реактивності при сильному кипінні в каналах
01.02.2026 20:57 Відповісти
Зрозумів. Ти нічого не знаєш про РБМК. Про 2 вибухи мабуть чуєш перший раз. А про те, що досі невідомо, що саме трапилось під час вибухів, ти читаєш ось прямо зараз уперше. Подивись хоча-б відос, що я скинув. Почитай коменти. Подумай!
01.02.2026 21:08 Відповісти
ну, якщо на твою "думку" я нічого не знаю про РБМК-1000, хай так буде
01.02.2026 21:20 Відповісти
Це не на мою думку, а тому, що ти не відповів на питання про 2 вибухи. Написав "знаю", а потім відповів (помилково) на інше питання.
01.02.2026 21:48 Відповісти
Дивись, мені все одно, скільки було вибухів, і чи були вони взагалі. Має значення одне - катастрофа на ЧАЕС сталася через суперкритичність реактора, яка була викликана даунськими експериментами.
01.02.2026 21:54 Відповісти
Так, так - якщо факти суперечать теорії - то тобі все одно на факти. 2 вибухи - це найбільша загадка цієї катастрофи... Ну гаразд, фізику РБМК ти не розумієш, але вона і справді складна. Але хоча-б відос подивився? Зрозумів, що запуск ЧАЕС неможливий? Це без усілякої фізики зрозуміло. Ось тобі ще раз линк: https://www.youtube.com/watch?v=PcNGgjuG0cU
01.02.2026 22:13 Відповісти
Та вибухів могло бути і тисяча, по вибуху на кожен канал. В суперкритичному стані реактор має практично необмежену потужність, тому не дивно, якщо був вибух водяної пари, або результату піролізу води.

Відоси я не дивлюся, бо як правило їх роблять люди, які не вивчали теорію, але окей, ти вже другий раз його кидаєш.

>Зрозумів, що запуск ЧАЕС неможливий?

Можливий, чому ні?
01.02.2026 22:19 Відповісти
дивлюсь це відео

1. В чому проблема побудувати нову трубу вентиляції для 3 та 4 блоків крізь вже існуючий конфайнмент? Боги забороняють? 1 та 2 енергоблоків це не стосується взагалі.

2. Так, паливо є необхідним для роботи АЕС, оце новина. Але знову ж таки, фундаментальних проблем тут немає. Паливо для РБМК-1000 є досить простим.

3. Резервуари для охолодження можна знову наповнити водою, це теж не фундаментальна проблема.

4. Демонтоване обладнання можна відновити.

5. Персонал можна навчити. Навіть у мене на комп'ютері є всі навчальні матеріали. А де срср отримав персонал для роботи на таких аес? Навчили.

Тому запуск цілих енергоблоків - цілком реальна задача, якщо Україна не є аграрною помийкою.
01.02.2026 22:35 Відповісти
Ціна. Треба витратити так багато, що дешевше нову станцію збудувати. До того-ж ЧАЕС прямо біля кордону. До того-ж це знов зосереджена генерація, яку легко вибити. Це головні чинники, але є ще купа інших.
01.02.2026 23:18 Відповісти
>Ціна. Треба витратити так багато, що дешевше нову станцію збудувати.

Повна маячня. Як мінімум, не треба буде витрачати на: фундамент, графітову кладку, трубопроводи, канали, турбіни.

>До того-ж ЧАЕС прямо біля кордону.

І?

>До того-ж це знов зосереджена генерація, яку легко вибити.

По АЕС русня не наносить удари, бо радіаційне забруднення буде і на їх землі.

>Це головні чинники, але є ще купа інших.

Давай ще. Поки що фундаментальних проблем для запуску цілих енергоблоків ЧАЕС я не бачу.
01.02.2026 23:27 Відповісти
По АЕС русня не наносить удари щоб дурити Трампа. Демонструють, що вони відповідальні та ведуть війну безпечно. А так то вони можуть поцілити просто у ЛЕП, які йдуть від АЕС і все!
01.02.2026 23:41 Відповісти
Вони і до трампа не наносили удари по АЕС.

>А так то вони можуть поцілити просто у ЛЕП, які йдуть від АЕС і все!

при бажанні, кабелі можна і під землею прокласти.
01.02.2026 23:45 Відповісти
До Трампа не бажали дратувати Байдена та Європу. Якщо-б вони вдарили у 22-му по трансформаторах біля АЕС, то може нам дали-б вдосталь озброєння і повнистю заблокували б торгівлю з рашкою. Ось цього і боялися.
02.02.2026 03:23 Відповісти
З приводу причини катастрофи, ще Курчатов казав, що створювати реактори з бодай одним єдиним позитивним зворотним зв'язком неприпустимо. Реактор з можливістю саморозгіну - неприпустима річ. Але створили та понапихували по усій країні. Помилкова конструкція реактора РБМК - ось технічна причина катастрофи, а зовсім не "даунськи" експерименти. А так-то усі реактори постійно балансують на межі суперкритичності, але завдяки фізичним ефектам самі з суперкритичності виходять, або розганяються у суперкритичному режимі достатньо повільно, щоб їх встигли вручну чи зовнішньою автоматикою загнати назад до критичного режиму.
01.02.2026 22:30 Відповісти
>З приводу причини катастрофи, ще Курчатов казав, що створювати реактори з бодай одним єдиним позитивним зворотним зв'язком неприпустимо.

Звичайно. Це прописна істина. А ще добре бути здоровим і молодим.

>Реактор з можливістю саморозгіну - неприпустима річ.

Будь-який реактор, окрім accelerator-driven має таку властивість. Більше того, реактори створюють зі значно більшою критичністю, ніж робоча. Під час роботи її зменшують нейтронними поглиначами або burnable poisons, так русня зараз робить на РБМК, вони в паливо ербій додають.

>Помилкова конструкція реактора РБМК - ось технічна причина катастрофи, а зовсім не "даунськи" експерименти.

Ні, просто ці реактори вимагають роботи без експериментів з системою охолодження. Такі реактори у русні і білорусні працюють вже багато років без проблем. Це наші місцеві дебіли вирішили від них відмовитися.

>А так-то усі реактори постійно балансують на межі суперкритичності, але завдяки фізичним ефектам самі з суперкритичності виходять

Ні, ввер не мають таких магічних властивостей, треба постійно керувати критичністю.

Проблема РБМК - якщо вода в каналах починає сильно кипіти, нейтронний потік збільшується, і це створює позитивний зворотній зв'язок. Тому не можна було гратися з охолодженням реактора.
01.02.2026 22:39 Відповісти
Ніт. Будь який нормальний реактор не має такої властивості, щоб невелике зрушення реактивності призводило до саморозгіну на миттевих нейтронах. Банальний нагрів палива та графіту автоматично придушує реактивність. А у РБМК паровий позитивний зворотний зв'язок перевищував усі негативні. У деяких малоймовірних, як здавалось, режимах. А ще кінцівки стержнів. 2 позитивних зв'язка зустрілись разом і бабах! Проєкт гітлерівських фізиків здійснився. (Вони уявляли атомну бомбу як вибухаючий реактор.)
01.02.2026 23:36 Відповісти
>А у РБМК паровий позитивний зворотний зв'язок перевищував усі негативні.

Тому, для безпечного використання, і треба щоб охолодження каналів працювало в штатному режимі.

>У деяких малоймовірних, як здавалось, режимах.

Просто не треба гратися з охолодженням, і все. русня і білорусня не грається, і тому у них такі самі РБМК працюють десятиліттями.

>Проєкт гітлерівських фізиків здійснився. (Вони уявляли атомну бомбу як вибухаючий реактор.)

ядерна бомба - реактор на швидких нейтронах в суперкритичному режимі.
01.02.2026 23:43 Відповісти
Реактор і працював із штатним охолодженням. (Штатним, а не нормальним чи розумним.) Ненормальною була сама ідея, що реактор повинен постійно кипіти, при тому, що кипіння розганяло реакцію призводячи до ще більшого кипіння. Треба було щоб або кипіння не було штатним процесом, або щоб воно призводило до зниження реактивності. Персонал намагався підтримувати саме цей штатний режим охолодження-кипіння то підвищюючи, то знижуючі тік води. Ну і догралися. Це вже потім заборонили гратися з потужністю на усіх реакторах. І це ще одна причина, чому нема сенсу запускати ЧАЕС - вона не може слугувати у якості маневрової потужності, а саме маневрові станції зараз повибивали.
02.02.2026 03:15 Відповісти
>Реактор і працював із штатним охолодженням.

ні, тоді тестували можливість роботи АЕС (і системи охолодження) на енергії лише від парової турбіни

>Треба було щоб або кипіння не було штатним процесом, або щоб воно призводило до зниження реактивності.

неможливо, та і не треба, що було продемонстровано працюючими нині реакторами серії РБМК
02.02.2026 14:56 Відповісти
Енергії було достатньо. Експеримент пройшов вдало. До того-ж у будь яку мить можна було під'єднати насоси до іншого джерела електрики.
У реакторах з важкою водою кипіння призводить до зниження реактивності. ВВЕР взагалі не кипять. А усі РБМК постійно працюють у небезпечному режимі. Дрібні аварії були і до Чорнобиля і продовжили траплятись після.
02.02.2026 20:44 Відповісти
дрібні аварії на будь-якому реакторі можуть бути, і часто бувають.

РБМК нормальні реактори, і будуть важливою частиною української ядерної програми.
02.02.2026 20:56 Відповісти
Відповіді на свої подальші питання шукай у Гуглі. З мене досить з тобою нянькатись.
01.02.2026 19:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PcNGgjuG0cU - це якщо забанили у Гуглі.
01.02.2026 20:41 Відповісти
Гугль:

скільки Мвт давав один блок чаес




+2

Один енергоблок Чорнобильської АЕС (реактор типу РБМК-1000) мав номінальну електричну потужність
1000 МВт (мегават). Чотири працюючі блоки (1-4) забезпечували загальну потужність станції в 4000 МВт, а теплова потужність кожного реактора становила 3200 МВт.
Тип реактора: РБМК-1000 (реактор великої потужності канального типу).Виробництво: Енергоблок потужністю 1000 МВт міг виробляти близько 24 млн кВт⋅год електроенергії за добу.Кількість блоків: На момент аварії (1986 р.) працювало 4 блоки, ще 2 (5-й і 6-й) будувалися.
Усі чотири діючі енергоблоки, включаючи 4-й, що вибухнув, були спроектовані з такою потужністю.
01.02.2026 18:22 Відповісти
Як московіти з бульбашами, після окупації території ЧернобилАЕС у 2022 році, аж зеленим вночі світяться, а їх жінки-орчихи, з китайцями живуть позмінно!!!!
01.02.2026 18:47 Відповісти
А в Хиросиме и Нагасаки до конца 6-десятых мутанты рождались. И сейчас полно японцев с двумя головами ходит. Хотя..... Больше бабы ценили с двумя..... Но то редкость была. Говорят фон слабый.
Арестович уехал, а сказки про Рыжий лес остались
01.02.2026 20:15 Відповісти
ОДНА ІСТОРІЯ. ДЛЯ ЧОГО АМЕРИКА СКИНУЛА ЯДЕРНУ БОМБУ НА МИРНІ МІСТА ЯПОНІЇ

У серпні 1945 року під завісу Другої світової війни збройні сили США скинули на Японію дві атомні бомби, змусивши останню капітулювати. Чи необхідним був такий фатальний крок - суперечки точаться і досі. Але історія не знає умовного способу: це сталося і відгомони бомбардування Хіросіми і Нагасакі чути донині. Про це і не тільки - у програмі https://24tv.ua/odna_istoriya_tag5841/ "Одна історія".

https://artefact.org.ua/history/odna-istoriya-dlya-chogo-amerika-skinula-yadernu-bombu-na-mirni-mista-yaponiyi.html
01.02.2026 21:14 Відповісти
А шмигаль тут з якого боку?
01.02.2026 17:55 Відповісти
головний енергетик
01.02.2026 17:58 Відповісти
Він міністр з усього!!
Це той "∆ефективний менежер" що керував і кабміном і мін.оборони і ще чимось...
Спец широкого профілю по вузьким вопросам
01.02.2026 18:18 Відповісти
Ладнали шмигаль, галушенко, міндічі і цукермани? Голобородько не допомагав? Може то Юзік зачепив, коли біг з України?
01.02.2026 18:10 Відповісти
ну хорошо, что в Молдове свет будет, они принимали наших беженцев, спасибо им
01.02.2026 18:12 Відповісти
Це морзянка у Москву? Тіпа починайте?
01.02.2026 18:13 Відповісти
Для чого ефективні менеджери один перед одним трублять з кожної праски де і що відремонтували,це для кацапів щоб знали куди знову бити?
01.02.2026 18:16 Відповісти
Таке враження, що вони ЗП отримують з преміями за триндіж..хто більше натриндить - змагання за премію..
01.02.2026 18:19 Відповісти
Чи правда що до тієї лініє має доступ контингент з " пмр"? Бо дивне співпадіння, да ?
Просто уточнити, чи проходить та лінія вздовж / через російський бойовий анклав у Молдові ??
01.02.2026 18:16 Відповісти
Ще б Шмигалю хто голову полагодив, щоб не триндів багато.
01.02.2026 18:18 Відповісти
Ето *********** !!!
01.02.2026 18:19 Відповісти
Ми це відчули.
До того,як полагодили,на 1 годину довше світло було у всіх чергах.
Я аж занепокоївся.З'явився стабільний зв'язок,інтернет.
Зараз все стало на звичні місця.
Здали самі себе ненароком.
В Україні збій,в Молдові І Румунії блекаут..
01.02.2026 18:29 Відповісти
Ну і добре. Зараз кацапи знають куди направляти шахеди.
01.02.2026 19:01 Відповісти
Так це через високовольтну лінію в Молдові зникло світло і опалення з водою в Києві?
01.02.2026 19:21 Відповісти
Молдова,Румунія зі світлом буде,а ви " не раби" сидіть по 12-16 годин без світла,бо пукін все розбив блд.
01.02.2026 19:28 Відповісти
Чому при обриві високовольтної лінії на Молдову, в Молдові зникло світло? Це був експорт електроенергії в Молдову?
01.02.2026 19:51 Відповісти
Ого
Ухти
Ух ніху###₴ ж собі
ПиЗЕдець
Уху хли..
( Великий спектр емоцій)
01.02.2026 20:18 Відповісти
 
 