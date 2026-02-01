Высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, уже починили, - Шмыгаль

Во второй час ночи 1 февраля специалисты завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения южных регионов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба, информирует https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внедрение когенерационных установок

Также Шмыгаль рассказал, что министерство наращивает темпы внедрения когенерационных установок.

"Вчера в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Завтра ожидаем запуск еще 1 МВт. Всего только за январь добавили Киевской области уже около 4,5 МВт. Параллельно работаем над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации", - рассказал министр.

Для этого, по словам Шмыгаля, правительство расширило программу "5-7-9%". Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 млн грн до 250 млн грн.

Читайте также: Шмыгаль: Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии

Программа "СвітлоДІМ"

Кроме этого, стартовала также программа "СвітлоДІМ".

"Это помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования. Для реализации первого этапа программы правительство выделило 800 млн грн. Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа будет масштабирована на другие регионы", - отметил чиновник.

Смотрите также: Три блэкаута произошло в январе в Запорожье. Около 14 тыс. потребителей до сих пор без света, - ОВА. ФОТОрепортаж