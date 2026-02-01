Высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, уже починили, - Шмыгаль
Во второй час ночи 1 февраля специалисты завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения южных регионов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба, информирует https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.
Внедрение когенерационных установок
Также Шмыгаль рассказал, что министерство наращивает темпы внедрения когенерационных установок.
"Вчера в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Завтра ожидаем запуск еще 1 МВт. Всего только за январь добавили Киевской области уже около 4,5 МВт. Параллельно работаем над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации", - рассказал министр.
Для этого, по словам Шмыгаля, правительство расширило программу "5-7-9%". Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 млн грн до 250 млн грн.
Программа "СвітлоДІМ"
Кроме этого, стартовала также программа "СвітлоДІМ".
"Это помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования. Для реализации первого этапа программы правительство выделило 800 млн грн. Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа будет масштабирована на другие регионы", - отметил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даун, у тебе простоює два енергоблоки ЧАЕС, які можуть дати до 3000МВт
награлися в того сталкера, і думають, що там страшенний рівень радіації...
А так вцілому по місту були екскурсії. Навіть на деякі майдинчики Чаес та по району були екскурсії. І багато поминальників їздили на цвинтарі, + самосели.
Серед них багато хто шарить за це ) тим більше це Бренд світового рівня! Так сказать м'яка сила без участі держави! Саме через Сталкер багато підлітків росіян НЕ сприймають агресивні наративи москви !!! І всяку лабуду про " фашистів, нєрусь, жидоьандерів і т.д. )
Шкода що не всі 200 тисяч орків першої хвили ( чи скільки там зібрало муйло біля кордонів у лютому )
Давайте перелік необхідних робіт, подивимося.
>Усі три - взагалі анріал.
Чого це? Алах забороняє?
>Дешевше нові побудувати.
Гарний жарт.
Я вже запитав головне - у якій галузі ви фахівець? Точно що не у елекриці. Ви навіть гадки не маєте, у якому стані ЧАЕС та скікі порібно вкласти, щоб запустити хоча-б один реактор.
>Ви навіть гадки не маєте, у якому стані ЧАЕС та скікі порібно вкласти, щоб запустити хоча-б один реактор.
Ти теж. Але розповідаєш очевидну брехню про те, скільки треба часу та грошей.
Відновлення ЧАЕС неможливе ніяк. Це я тобі, малолітній ти довбойоб намагався ввічливо пояснити. Але марно.
Просто не треба бути розумово-відсталими, як ти та зе.
а це було дуже тупо, враховуючи будову реактора та підвищення реактивності при сильному кипінні в каналах
Відоси я не дивлюся, бо як правило їх роблять люди, які не вивчали теорію, але окей, ти вже другий раз його кидаєш.
>Зрозумів, що запуск ЧАЕС неможливий?
Можливий, чому ні?
1. В чому проблема побудувати нову трубу вентиляції для 3 та 4 блоків крізь вже існуючий конфайнмент? Боги забороняють? 1 та 2 енергоблоків це не стосується взагалі.
2. Так, паливо є необхідним для роботи АЕС, оце новина. Але знову ж таки, фундаментальних проблем тут немає. Паливо для РБМК-1000 є досить простим.
3. Резервуари для охолодження можна знову наповнити водою, це теж не фундаментальна проблема.
4. Демонтоване обладнання можна відновити.
5. Персонал можна навчити. Навіть у мене на комп'ютері є всі навчальні матеріали. А де срср отримав персонал для роботи на таких аес? Навчили.
Тому запуск цілих енергоблоків - цілком реальна задача, якщо Україна не є аграрною помийкою.
Повна маячня. Як мінімум, не треба буде витрачати на: фундамент, графітову кладку, трубопроводи, канали, турбіни.
>До того-ж ЧАЕС прямо біля кордону.
І?
>До того-ж це знов зосереджена генерація, яку легко вибити.
По АЕС русня не наносить удари, бо радіаційне забруднення буде і на їх землі.
>Це головні чинники, але є ще купа інших.
Давай ще. Поки що фундаментальних проблем для запуску цілих енергоблоків ЧАЕС я не бачу.
>А так то вони можуть поцілити просто у ЛЕП, які йдуть від АЕС і все!
при бажанні, кабелі можна і під землею прокласти.
Звичайно. Це прописна істина. А ще добре бути здоровим і молодим.
>Реактор з можливістю саморозгіну - неприпустима річ.
Будь-який реактор, окрім accelerator-driven має таку властивість. Більше того, реактори створюють зі значно більшою критичністю, ніж робоча. Під час роботи її зменшують нейтронними поглиначами або burnable poisons, так русня зараз робить на РБМК, вони в паливо ербій додають.
>Помилкова конструкція реактора РБМК - ось технічна причина катастрофи, а зовсім не "даунськи" експерименти.
Ні, просто ці реактори вимагають роботи без експериментів з системою охолодження. Такі реактори у русні і білорусні працюють вже багато років без проблем. Це наші місцеві дебіли вирішили від них відмовитися.
>А так-то усі реактори постійно балансують на межі суперкритичності, але завдяки фізичним ефектам самі з суперкритичності виходять
Ні, ввер не мають таких магічних властивостей, треба постійно керувати критичністю.
Проблема РБМК - якщо вода в каналах починає сильно кипіти, нейтронний потік збільшується, і це створює позитивний зворотній зв'язок. Тому не можна було гратися з охолодженням реактора.
Тому, для безпечного використання, і треба щоб охолодження каналів працювало в штатному режимі.
>У деяких малоймовірних, як здавалось, режимах.
Просто не треба гратися з охолодженням, і все. русня і білорусня не грається, і тому у них такі самі РБМК працюють десятиліттями.
>Проєкт гітлерівських фізиків здійснився. (Вони уявляли атомну бомбу як вибухаючий реактор.)
ядерна бомба - реактор на швидких нейтронах в суперкритичному режимі.
ні, тоді тестували можливість роботи АЕС (і системи охолодження) на енергії лише від парової турбіни
>Треба було щоб або кипіння не було штатним процесом, або щоб воно призводило до зниження реактивності.
неможливо, та і не треба, що було продемонстровано працюючими нині реакторами серії РБМК
У реакторах з важкою водою кипіння призводить до зниження реактивності. ВВЕР взагалі не кипять. А усі РБМК постійно працюють у небезпечному режимі. Дрібні аварії були і до Чорнобиля і продовжили траплятись після.
РБМК нормальні реактори, і будуть важливою частиною української ядерної програми.
скільки Мвт давав один блок чаес
+2
Один енергоблок Чорнобильської АЕС (реактор типу РБМК-1000) мав номінальну електричну потужність
1000 МВт (мегават). Чотири працюючі блоки (1-4) забезпечували загальну потужність станції в 4000 МВт, а теплова потужність кожного реактора становила 3200 МВт.
Тип реактора: РБМК-1000 (реактор великої потужності канального типу).Виробництво: Енергоблок потужністю 1000 МВт міг виробляти близько 24 млн кВт⋅год електроенергії за добу.Кількість блоків: На момент аварії (1986 р.) працювало 4 блоки, ще 2 (5-й і 6-й) будувалися.
Усі чотири діючі енергоблоки, включаючи 4-й, що вибухнув, були спроектовані з такою потужністю.
Арестович уехал, а сказки про Рыжий лес остались
У серпні 1945 року під завісу Другої світової війни збройні сили США скинули на Японію дві атомні бомби, змусивши останню капітулювати. Чи необхідним був такий фатальний крок - суперечки точаться і досі. Але історія не знає умовного способу: це сталося і відгомони бомбардування Хіросіми і Нагасакі чути донині. Про це і не тільки - у програмі https://24tv.ua/odna_istoriya_tag5841/ "Одна історія".
https://artefact.org.ua/history/odna-istoriya-dlya-chogo-amerika-skinula-yadernu-bombu-na-mirni-mista-yaponiyi.html
Це той "∆ефективний менежер" що керував і кабміном і мін.оборони і ще чимось...
Спец широкого профілю по вузьким вопросам
Просто уточнити, чи проходить та лінія вздовж / через російський бойовий анклав у Молдові ??
До того,як полагодили,на 1 годину довше світло було у всіх чергах.
Я аж занепокоївся.З'явився стабільний зв'язок,інтернет.
Зараз все стало на звичні місця.
Здали самі себе ненароком.
В Україні збій,в Молдові І Румунії блекаут..
Ухти
Ух ніху###₴ ж собі
ПиЗЕдець
Уху хли..
( Великий спектр емоцій)