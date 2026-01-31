Три блэкаута произошли в январе в Запорожской области. Около 14 тыс. потребителей до сих пор без света, - ОВА

В январе Запорожская область пережила два масштабных блэкаута и один локальный – в г. Вольнянск.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Январь стал испытанием на прочность для запорожской энергосистемы. Сочетание вражеских атак и сложных погодных условий требовало от специалистов сверхчеловеческих усилий", - говорится в сообщении.

Три блэкаута

Отмечается, что Запорожская область пережила 2 блэкаута, еще один блэкаут был для города Вольнянск и более 90 населенных пунктов региона.

Удары по инфраструктуре

Враг нанес 90 ударов по инфраструктуре в течение месяца, целенаправленно повреждая электросети и другое энергетическое оборудование.

Восстановительные работы

Более 180 000 семьям вернули свет: благодаря круглосуточной работе специалистов АО "Запорожьеоблэнерго" удалось восстановить электроснабжение тысячам жителей области.

Несмотря на снегопады и морозы, большинство аварий устраняли за 5-12 часов. Самые длительные восстановительные работы не превышали одних суток.

450 специалистов привлекались к работе в непогоду, чтобы люди были с теплом и светом.

Прифронтовые общины

Сейчас около 14 000 потребителей в прифронтовых громадах все еще остаются без света. Ситуация с безопасностью там пока не позволяет начать ремонтные работы.



