Три блэкаута произошли в январе в Запорожской области. Около 14 тыс. потребителей до сих пор без света, - ОВА
В январе Запорожская область пережила два масштабных блэкаута и один локальный – в г. Вольнянск.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Январь стал испытанием на прочность для запорожской энергосистемы. Сочетание вражеских атак и сложных погодных условий требовало от специалистов сверхчеловеческих усилий", - говорится в сообщении.
Три блэкаута
Отмечается, что Запорожская область пережила 2 блэкаута, еще один блэкаут был для города Вольнянск и более 90 населенных пунктов региона.
Удары по инфраструктуре
Враг нанес 90 ударов по инфраструктуре в течение месяца, целенаправленно повреждая электросети и другое энергетическое оборудование.
Восстановительные работы
Более 180 000 семьям вернули свет: благодаря круглосуточной работе специалистов АО "Запорожьеоблэнерго" удалось восстановить электроснабжение тысячам жителей области.
Несмотря на снегопады и морозы, большинство аварий устраняли за 5-12 часов. Самые длительные восстановительные работы не превышали одних суток.
450 специалистов привлекались к работе в непогоду, чтобы люди были с теплом и светом.
Прифронтовые общины
Сейчас около 14 000 потребителей в прифронтовых громадах все еще остаются без света. Ситуация с безопасностью там пока не позволяет начать ремонтные работы.
