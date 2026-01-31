Три блекаути сталося в січні на Запоріжжі. Близько 14 тис. споживачів досі без світла, - ОВА
У січні Запорізька область пережила два масштабні блекаути та один локальний – у м.Вільнянськ.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Січень став іспитом на міцність для запорізької енергосистеми. Поєднання ворожих атак та складних погодних умов вимагало від фахівців надлюдських зусиль", - йдеться в повідомленні.
Три блекаути
Зазначається, що Запорізька область пережила 2 блекаути, ще один блекаут був для міста Вільнянськ та більше 90 населених пунктів регіону.
Удари по інфраструктурі
Ворог завдав 90 ударів по інфраструктурі протягом місяця ворог, цілеспрямовано пошкоджуючи електромережі та інше енергетичне обладнання.
Відновлювальні роботи
Понад 180 000 родинам повернули світло: завдяки цілодобовій роботі фахівців АТ "Запоріжжяобленерго" вдалося відновити електропостачання тисячам мешканців області.
Попри снігопади та морози, більшість аварій усували за 5-12 годин. Найтриваліші відновлювальні роботи не перевищували однієї доби.
450 фахівців залучалися працювати у негоду, щоб люди були із теплом та світлом.
Прифронтові громади
Наразі близько 14 000 споживачів у прифронтових громадах все ще залишаються без світла. Безпекова ситуація там поки не дозволяє розпочати ремонтні роботи.
