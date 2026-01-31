Зеленський про масштабну аварію в енергосистемі: Ситуацію мають стабілізувати найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабне знеструмлення в Україні та поставив завдання стабілізувати ситуацію найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Зеленського у телеграм-каналі.
За його словами, були доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови.
"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
Ну ось, як тільки сонцесяйний лідор дав завдання, одразу стало світло і тепло на душі!
Два кризові супер мененджери Свириденко Дениса Шмигаля ....?
А ті лінії часом не через "пмр" протягнуті?
Займись оборонними справами.Хватається за все,тоді і толку нема.Будеш займатись одним,будеш знати все.Хвататимешся за все будеш дуб-дерево у всьому.
Так ми продаємо електрику чи ні?🤔. Я не фахівець, без сарказму питаю, бо часто пишуть, що то міф.
Произошло два масштабных отключения. На линии Румыния - Молдова и Украина запад - центр. Я не энергетик. Энергетики работают на новостных сайтах и сделали однозначные выводы из за Украины Молдова без электричества.
Её не восстанавливают полностью, а бросают перемычки. У вас потух свет в спальне, вскрывать стены не стали, а бросили удлинитель из ванной. И теперь чтобы попасть в спальню э.энергия течет не от счетчика а через ванную комнату. Я не энергетик. Я не представляю какие коммутации и в каком направлении поступает э.энергия.
Так как нет транзита газа, наша ГТС работает в реверсном режиме с конца в начало.
Мы, в свое время узнали о ворюгах Свинарчуках, которые разворовывали оборонный бюджет. 100% инфа. Оказалось они контрабандно завозили нужное нам оружие.
Ежемесячная двушечка на Москву абонементная плата за работу остатков нашей энергосистемы. Кто то говорил что порешали и Ч.П не будет. Потом абонемент не был проплачен.
Было такое? (вспомни Свинаруков) не знаю. Можно такое допустить? Да. Узнаем мы правду? Нет.
Пам'ятаєте, як сталевояйцевий гандон придумав халяву для бидла з безоштовним проїздом на Укрзалізниці? Депутат Київради Ємець повідомив, що саме на цей ідіотизм розбазарили гроші киян початково передбачені на енергобезпеку:
- Хочу подякувати урядам інших країн, які надають нам фінансову підтримку. Хотілося б, звісно, подякувати й уряду нашої країни, але, на жаль, ні, тому що уряд забрав у Києва 8 млрд, які були заплановані якраз на енергобезпеку та низку інших завдань, спрямованих на те, щоб Київ міг пройти цю зиму", - зазначив Ємець.
За словами депутата Київради, ці кошти забрали й, як стало відомо згодом, спрямували на пільгові квитки "Укрзалізниці". Коли дружки Зеленського крали на захисті енергетики, Зеленський стріляв контрольним в голову, щоб навіть теоретично позбавити Україну ресурсів для боротьби.
Дякуємо дуже дякуємо ворожому диверсанту, який прикидається гундосним рятівником
не має міндича - ще й краще.
Дякуєм щиро, пане Зеленський,
за темряву в хаті й за холод без межі.