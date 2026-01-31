Зеленский о масштабной аварии в энергосистеме: Ситуацию должны стабилизировать в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабное отключение электроэнергии в Украине и поставил задачу стабилизировать ситуацию в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в телеграм-канале.
Детали
По его словам, были доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы.
"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
Топ комментарии
+31 Vasya #607130
показать весь комментарий31.01.2026 12:59 Ответить Ссылка
+28 CrossFirenko
показать весь комментарий31.01.2026 13:01 Ответить Ссылка
+20 Gary Grant
показать весь комментарий31.01.2026 13:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
Ну ось, як тільки сонцесяйний лідор дав завдання, одразу стало світло і тепло на душі!
Два кризові супер мененджери Свириденко Дениса Шмигаля ....?
А ті лінії часом не через "пмр" протягнуті?
Займись оборонними справами.Хватається за все,тоді і толку нема.Будеш займатись одним,будеш знати все.Хвататимешся за все будеш дуб-дерево у всьому.
Так ми продаємо електрику чи ні?🤔. Я не фахівець, без сарказму питаю, бо часто пишуть, що то міф.
Произошло два масштабных отключения. На линии Румыния - Молдова и Украина запад - центр. Я не энергетик. Энергетики работают на новостных сайтах и сделали однозначные выводы из за Украины Молдова без электричества.
Её не восстанавливают полностью, а бросают перемычки. У вас потух свет в спальне, вскрывать стены не стали, а бросили удлинитель из ванной. И теперь чтобы попасть в спальню э.энергия течет не от счетчика а через ванную комнату. Я не энергетик. Я не представляю какие коммутации и в каком направлении поступает э.энергия.
Так как нет транзита газа, наша ГТС работает в реверсном режиме с конца в начало.
Мы, в свое время узнали о ворюгах Свинарчуках, которые разворовывали оборонный бюджет. 100% инфа. Оказалось они контрабандно завозили нужное нам оружие.
Версия
Ежемесячная двушечка на Москву абонементная плата за работу остатков нашей энергосистемы. Кто то говорил что порешали и Ч.П не будет. Потом абонемент не был проплачен.
Было такое? (вспомни Свинаруков) не знаю. Можно такое допустить? Да. Узнаем мы правду? Нет.
Пам'ятаєте, як сталевояйцевий гандон придумав халяву для бидла з безоштовним проїздом на Укрзалізниці? Депутат Київради Ємець повідомив, що саме на цей ідіотизм розбазарили гроші киян початково передбачені на енергобезпеку:
- Хочу подякувати урядам інших країн, які надають нам фінансову підтримку. Хотілося б, звісно, подякувати й уряду нашої країни, але, на жаль, ні, тому що уряд забрав у Києва 8 млрд, які були заплановані якраз на енергобезпеку та низку інших завдань, спрямованих на те, щоб Київ міг пройти цю зиму", - зазначив Ємець.
За словами депутата Київради, ці кошти забрали й, як стало відомо згодом, спрямували на пільгові квитки "Укрзалізниці". Коли дружки Зеленського крали на захисті енергетики, Зеленський стріляв контрольним в голову, щоб навіть теоретично позбавити Україну ресурсів для боротьби.
Дякуємо дуже дякуємо ворожому диверсанту, який прикидається гундосним рятівником
не має міндича - ще й краще.
Дякуєм щиро, пане Зеленський,
за темряву в хаті й за холод без межі.