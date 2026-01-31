Зеленский о масштабной аварии в энергосистеме: Ситуацию должны стабилизировать в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабное отключение электроэнергии в Украине и поставил задачу стабилизировать ситуацию в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в телеграм-канале.

Детали

По его словам, были доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы.

"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

