Зеленский о масштабной аварии в энергосистеме: Ситуацию должны стабилизировать в ближайшее время

Исчезло свет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабное отключение электроэнергии в Украине и поставил задачу стабилизировать ситуацию в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в телеграм-канале.

Детали

По его словам, были доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы.

"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Топ комментарии
Там куди зелена влада доторкнулася своїми липкими брудними руками срака всюди ..
31.01.2026 12:59 Ответить
Цікаво,а у мерзотниці мосєйчучки є електроенергія? А у тварюки богуцької? А у покидьків іванова та петрова?
31.01.2026 13:14 Ответить
Все у них є, а як же! У пропагандонів все
31.01.2026 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
31.01.2026 16:19 Ответить
ти вже всяв цю ситуацію під особистий контроль?
31.01.2026 13:00 Ответить
Як той - так зразу
31.01.2026 13:01 Ответить
Термінова нарада у Зелі. Виясняють, як у цьому винуваті Кличко в зговорі з Порошенком.
31.01.2026 13:01 Ответить
Спасиба "наш" патужний вожак!
31.01.2026 13:02 Ответить
вож-дік
31.01.2026 13:07 Ответить
Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом Джерело: https://censor.net/ua/n3598211

Ну ось, як тільки сонцесяйний лідор дав завдання, одразу стало світло і тепло на душі!
31.01.2026 13:04 Ответить
31.01.2026 13:04 Ответить
Члєнограй забув сказати що у всьому винні Кличко і Порошенко.
31.01.2026 13:04 Ответить
Не забув Іін постійно про це говорить.На початку тижня викликав енергетика , щоб спитати, що там у нас в енергетиці? Майже за 7 років це його ніколи не цікавило .
31.01.2026 13:31 Ответить
Ну це шикарний привід натикати на нові посади своїх кварталівців, ану цілі нові комісії, " кібер фахівці", кожному по декілька заступниць.... Як зручно.
31.01.2026 13:06 Ответить
Доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови.

Два кризові супер мененджери Свириденко Дениса Шмигаля ....?
31.01.2026 13:07 Ответить
"...технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови..."
А ті лінії часом не через "пмр" протягнуті?
31.01.2026 13:56 Ответить
Нет, с Румынии в Украину.
31.01.2026 16:35 Ответить
все народ закічився .залишилося лиш "население"....
31.01.2026 13:09 Ответить
Ага. Прямо дав наказ і світло потекло по дротам. Ти Зеля не тринди а давай дзеркальну відповідь по моцкві. Де обіцяний блекаут в моцкві? Де зброя відплати?
31.01.2026 13:09 Ответить
Та да, без його наказу всі б як лохи сиділи в темряві. Пздц це вже бісить.
31.01.2026 13:10 Ответить
Чого ти лізеш в хазяйські справи?Це робота Кабміна і особисто Свіріденко.
Займись оборонними справами.Хватається за все,тоді і толку нема.Будеш займатись одним,будеш знати все.Хвататимешся за все будеш дуб-дерево у всьому.
31.01.2026 13:10 Ответить
У него "золотые" ручонки - шоб в них не попало, тому физдец.
31.01.2026 16:39 Ответить
А пан Зеленський часом не поставив завдання Діду Морозу найближчим часом підвищити пемпературу повітря в Україні на 10 градусів?
31.01.2026 13:23 Ответить
Та шо там "Дід мороз"! Наказав Сонцю ядерного палива у піч підкинути!
31.01.2026 13:59 Ответить
Да, с 5-го февраля
31.01.2026 16:44 Ответить
Як було чудово поки Зі грав на піаніно
31.01.2026 13:23 Ответить
Молдова також в блекауті через масштабне падіння напруги в Україні, - Міненерго країни.
Так ми продаємо електрику чи ні?🤔. Я не фахівець, без сарказму питаю, бо часто пишуть, що то міф.
31.01.2026 13:24 Ответить
И так и так У нас общая энергосеть. В начале января продавали. Иногда наоборот импортируем.
31.01.2026 13:32 Ответить
Ну судячи з того як " лягла" і Молдова то вони більше зав'язані на нашій енергетиці ніж ми на їхній.
31.01.2026 13:34 Ответить
Там и Румыния завязана. Вообще у молдаван дефицит большой. Что-то компенсируют через Румынию, что-то через нас. На границе с Румынией есть ограничения. Поэтому они подают с Румынии через нас и на Молдову. Как-то так если вкратце.
31.01.2026 13:40 Ответить
Эксперты энергетики ещё на на сайте. Они застряли в метро.
Произошло два масштабных отключения. На линии Румыния - Молдова и Украина запад - центр. Я не энергетик. Энергетики работают на новостных сайтах и сделали однозначные выводы из за Украины Молдова без электричества.
31.01.2026 13:37 Ответить
Дякую, але може бути варіант, що щось трапилось в Молдові, а зачипило Україну? Хоча якості дивно, аварія на півдні, в Київ та Житомирщина постраждали... Блін чим далі тим взагалі нічого не зрозумів 😸
31.01.2026 13:44 Ответить
Нашу общеукраинскую энергосистему разбивают уже 5-й год.
Её не восстанавливают полностью, а бросают перемычки. У вас потух свет в спальне, вскрывать стены не стали, а бросили удлинитель из ванной. И теперь чтобы попасть в спальню э.энергия течет не от счетчика а через ванную комнату. Я не энергетик. Я не представляю какие коммутации и в каком направлении поступает э.энергия.
Так как нет транзита газа, наша ГТС работает в реверсном режиме с конца в начало.
31.01.2026 13:56 Ответить
Вова Зельцман зовсім всрався?
31.01.2026 13:24 Ответить
Ти до ліквідації аварії Міндіча з Цукерманом залучив? Ні? А чому таки фахівці і не залучені? Мабуть лейтенант Ванья Баканов залучен?
31.01.2026 13:29 Ответить
У нас может быть всё. Ещё раз всё что угодно.
Мы, в свое время узнали о ворюгах Свинарчуках, которые разворовывали оборонный бюджет. 100% инфа. Оказалось они контрабандно завозили нужное нам оружие.
Версия

Ежемесячная двушечка на Москву абонементная плата за работу остатков нашей энергосистемы. Кто то говорил что порешали и Ч.П не будет. Потом абонемент не был проплачен.
Было такое? (вспомни Свинаруков) не знаю. Можно такое допустить? Да. Узнаем мы правду? Нет.
31.01.2026 13:47 Ответить
Вован давай коронне - "Київ погано підготувався, можна було краще".
31.01.2026 13:34 Ответить
Наш Лідор коментує все, навіть збої в енергосистемі. Тільки не коментує, як справи у ваньки баканова, єрмака, міндічя, умєрова та інших ефективних. Тому що, Сталевий Лев💩
31.01.2026 13:34 Ответить
А це точно була масштабна аварія, чи диверсія кацапської агентури? Типу, «всеодно укропи будете сидіти без електрики попри енергетичне перемир'я».
31.01.2026 13:46 Ответить
Так, це аварія, внаслідок виставленого галущенкомідічевого шлагбауму.
31.01.2026 14:20 Ответить
чтоб ты
31.01.2026 13:54 Ответить
Ну якщо зеленський сказав "найближчим часом"..то віримо нашому найпотужнішому президенту
31.01.2026 13:56 Ответить
Електрик...
31.01.2026 14:21 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/kontrol-niy-v-golovu---dzhon-sm-t/183762#gsc.tab=0 Джон Сміт:
Пам'ятаєте, як сталевояйцевий гандон придумав халяву для бидла з безоштовним проїздом на Укрзалізниці? Депутат Київради Ємець повідомив, що саме на цей ідіотизм розбазарили гроші киян початково передбачені на енергобезпеку:
- Хочу подякувати урядам інших країн, які надають нам фінансову підтримку. Хотілося б, звісно, подякувати й уряду нашої країни, але, на жаль, ні, тому що уряд забрав у Києва 8 млрд, які були заплановані якраз на енергобезпеку та низку інших завдань, спрямованих на те, щоб Київ міг пройти цю зиму", - зазначив Ємець.
За словами депутата Київради, ці кошти забрали й, як стало відомо згодом, спрямували на пільгові квитки "Укрзалізниці". Коли дружки Зеленського крали на захисті енергетики, Зеленський стріляв контрольним в голову, щоб навіть теоретично позбавити Україну ресурсів для боротьби.
Дякуємо дуже дякуємо ворожому диверсанту, який прикидається гундосним рятівником
31.01.2026 14:58 Ответить
Не має грошей - і не страшно,
не має міндича - ще й краще.
Дякуєм щиро, пане Зеленський,
за темряву в хаті й за холод без межі.
31.01.2026 16:34 Ответить
На нари недоумка обкуреного!
31.01.2026 19:24 Ответить
 
 