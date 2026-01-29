Ворог атакував промисловий об’єкт у Запоріжжі, - ОВА

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами очільника ОВА, нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, - зазначив Федоров.

Рух ударних БпЛА

Увечері 29 січня російські війська продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 29 січня росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, пізніше від удару загинула жінка.

Також читайте: Журналіст Кушнір врятував дитину з квартири, що палала внаслідок атаки РФ на Київщині. ВIДЕО