УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини Атака РФ на Запоріжжя
1 111 2

Ворог атакував промисловий об’єкт у Запоріжжі, - ОВА

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами очільника ОВА,  нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, - зазначив Федоров.

Рух ударних БпЛА

 Увечері 29 січня російські війська продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

 Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 29 січня росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, пізніше від удару загинула жінка.

Також читайте: Журналіст Кушнір врятував дитину з квартири, що палала внаслідок атаки РФ на Київщині. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (33815) Запорізька область (4839) атака (1418) Федоров Іван (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чим вдарили? дронами чи ракетами?
показати весь коментар
29.01.2026 23:02 Відповісти
дронами
показати весь коментар
29.01.2026 23:08 Відповісти
 
 