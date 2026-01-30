У небі над Україною зафіксовано російські ударні БпЛА

Увечері 29 січня російська армія продовжила повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:23 - БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область)

О 18:36 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста зі сходу.

 О 19:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • Запорізька обл.- БпЛА на Вільнянськ, Славгород.
  • Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Синельникове.

Оновлена інформація

О 20:08 - Чернігівщина - БпЛА на півночі, курсом на Сновськ.

О 20:51 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста.

Оновлена інформація

О 21:25 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22: 17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 22:36 - Група БпЛА на сході Діпропетровщини, курсом на північ, захід.

О 22:49 - Харківщина - БпЛА на Гути з півночі.

О 22:51 - Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

О 23:03 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста з півдня.

О 23:03 - Дніпропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильківку.

Оновлена інформація

О 23:37 - Повідомлялося про БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину.

О 00:19 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • На Харківщині - в напрямку н.п. Гути, курсом на південь.
  • Полтавщина - група БпЛА курсом на Дніпропетровщину.
  • Дніпропетровщина - БпЛА повз Кринички, в південному напрямку.

00:45 - Сумщина - БпЛА на півночі, курсом на Чернігівщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 29 січня росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, пізніше від удару загинула жінка. 

+14
Один рижий деменційний педофіл - недавно сказав:

"Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили"
29.01.2026 19:58 Відповісти
+11
Домовленості Трампа з путлєром мабуть вже добігли кінця...
29.01.2026 19:48 Відповісти
+11
Ну що невже наші недоумки повірили я якесь енерггетчне перемиря ? рашисти знищиують нашу енергетику Київ в блекауті і понад 600 багатоквартирних будинків без тепла хоч з завтрішнього дня похолодання не набагато краща ситуація в інших містах : Харків ,Дніпро ,Кривий ріг ,Одеса .ітд. А чорму не знищуєтся енергетика на росії : брянск ,курськ,белгород ,воронеж ,ростов не говорю вже про москву,так і окупованих містах Донецьк Луганськ ,Севастополь ітд ?
29.01.2026 21:02 Відповісти
Маск - відмикай старлінк... Я тобі задоначу!
29.01.2026 19:40 Відповісти
Примітка: Старлінки ЗСУ не блокувати - вибірково....
29.01.2026 19:41 Відповісти
Приєднуюсь)
29.01.2026 19:57 Відповісти
Трамп дурачок йому можна продати все якщо сказати що він найвеличніший
29.01.2026 19:51 Відповісти
сумно усвідомлювати, що тепло і електрика в будинках.

залежить не від потужного лідора, а від пуйла.

у всіх профільних темах таке простежується.
30.01.2026 05:30 Відповісти
... зараз північ зявиться - Чернігівщина!
29.01.2026 20:10 Відповісти
"О 20:08 - Чернігівщина - БпЛА на півночі, курсом на ....СНОВСЬК"
29.01.2026 21:10 Відповісти
Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно.
29.01.2026 20:32 Відповісти
Трумп,мазафака!
29.01.2026 21:10 Відповісти
Трамп завтра:
1."Україну атакували українські шахеди, якими керували українські військові."
2."Я особисто попросив хутіна не стріляти по Києву?"
"Звідки ви це взяли?"
"Хто вам таке сказав?"
3."Я за рік зупинив 10 воєн, а війна в Україні-це війна Байдена."
29.01.2026 21:12 Відповісти
"У небі над Україною зафіксовано російські ударні ..."
Та не переживайте так, їх зафіксовано, дальше не полетять. ))
Мабуть приколотили цвя'хами до тверді небесної.
29.01.2026 21:52 Відповісти
так Зеля сказал же, что начинается энерг перемирие сегодня ночью
30.01.2026 01:06 Відповісти
Ят не про перемйр'я писав, а про фіксацію. Цікаво де ці писаки мову вчили. Вони не знають значння слів. Як можна фіксувати дрони в небі ?
Ти ніби теж не розумієш значекння слова фіксація.
30.01.2026 01:15 Відповісти
фіксува́ти робити запис про що-небудь, ну да ты прав, в ру языке чуть другой смысл и они каламбур написали
30.01.2026 01:23 Відповісти
У вас багато такаих несумісностей, особливо в поліцейсські мові і офіційно.
30.01.2026 01:27 Відповісти
Це згідно домовленостей вони літають?
29.01.2026 22:29 Відповісти
Мабуть.
29.01.2026 22:35 Відповісти
Шо там рудий блазень кукурікав - "Я з х*йлом домовився, він небуде"?
Нуну...)))
29.01.2026 23:20 Відповісти
Може хоч естонці нам допоможуть...

"Естонська Frankenburg Technologies вироблятиме в Україні ракетні комплекси для боротьби з дроновими атаками."

https://www.youtube.com/shorts/f9fxvHUQyqc Ще один спосіб збивати дрони: розробка естонської компанії.
30.01.2026 01:00 Відповісти
Щоб не надіятись на трампа треба мати свою ядерку!
30.01.2026 01:11 Відповісти
Нічого особливого, просто сухоаантаж з Ірану отримав пробоїну:

30.01.2026 03:33 Відповісти
Нелох повірив ***** та рудому покидьку про якесь енергоперемир'я)Все таки лох(Їдь нах в маскву,і що з тобою буде також пох(
30.01.2026 06:14 Відповісти
Не може такого бути, пацан з Америки попросив, а придурок з росіїї пообіцяв і хто кого наібав
30.01.2026 07:47 Відповісти
 
 