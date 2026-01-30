У небі над Україною зафіксовано російські ударні БпЛА
Увечері 29 січня російська армія продовжила повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.
Рух ударних БпЛА:
О 18:23 - БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область)
О 18:36 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста зі сходу.
О 19:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:
- Запорізька обл.- БпЛА на Вільнянськ, Славгород.
- Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Синельникове.
Оновлена інформація
О 20:08 - Чернігівщина - БпЛА на півночі, курсом на Сновськ.
О 20:51 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста.
Оновлена інформація
О 21:25 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 22: 17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.
Оновлена інформація
О 22:36 - Група БпЛА на сході Діпропетровщини, курсом на північ, захід.
О 22:49 - Харківщина - БпЛА на Гути з півночі.
О 22:51 - Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.
О 23:03 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста з півдня.
О 23:03 - Дніпропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильківку.
Оновлена інформація
О 23:37 - Повідомлялося про БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину.
О 00:19 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:
- На Харківщині - в напрямку н.п. Гути, курсом на південь.
- Полтавщина - група БпЛА курсом на Дніпропетровщину.
- Дніпропетровщина - БпЛА повз Кринички, в південному напрямку.
00:45 - Сумщина - БпЛА на півночі, курсом на Чернігівщину.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що 29 січня росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, пізніше від удару загинула жінка.
"Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили"
1."Україну атакували українські шахеди, якими керували українські військові."
2."Я особисто попросив хутіна не стріляти по Києву?"
"Звідки ви це взяли?"
"Хто вам таке сказав?"
3."Я за рік зупинив 10 воєн, а війна в Україні-це війна Байдена."
"Естонська Frankenburg Technologies вироблятиме в Україні ракетні комплекси для боротьби з дроновими атаками."
Ще один спосіб збивати дрони: розробка естонської компанії.