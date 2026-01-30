У небі над Україною зафіксовано російські ударні БпЛА

Увечері 29 січня російська армія продовжила повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:23 - БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область)

О 18:36 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста зі сходу.

О 19:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

Запорізька обл.- БпЛА на Вільнянськ, Славгород.

Дніпропетровщина - БпЛА в районі н.п. Синельникове.

Оновлена інформація

О 20:08 - Чернігівщина - БпЛА на півночі, курсом на Сновськ.

О 20:51 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста.

Оновлена інформація

О 21:25 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22: 17 - Пуски КАБ на Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 22:36 - Група БпЛА на сході Діпропетровщини, курсом на північ, захід.

О 22:49 - Харківщина - БпЛА на Гути з півночі.

О 22:51 - Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

О 23:03 - Запоріжжя - БпЛА в напряму міста з півдня.

О 23:03 - Дніпропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильківку.

Оновлена інформація

О 23:37 - Повідомлялося про БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину.

О 00:19 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

На Харківщині - в напрямку н.п. Гути, курсом на південь.

Полтавщина - група БпЛА курсом на Дніпропетровщину.

Дніпропетровщина - БпЛА повз Кринички, в південному напрямку.

00:45 - Сумщина - БпЛА на півночі, курсом на Чернігівщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 29 січня росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, пізніше від удару загинула жінка.

