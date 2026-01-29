В небе над Украиной зафиксированы российские ударные БПЛА

Вечером 29 января российская армия продолжила воздушную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:23 - БПЛА мимо Вольнянска, курсом на Комышуваху (Запорожская область)

В 18:36 - Запорожье - БПЛА в направлении города с востока.

В 19:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:

Запорожская обл. - БПЛА на Вольнянск, Славгород.

Днепропетровская область - БПЛА в районе н.п. Синельниково.

В 20:08 – Черниговщина – БпЛА на севере, курсом на Сновск.

В 20:51 – Запорожье – БпЛА в направлении города.

В 21:25 - пуски КАБ в Донецкую область.

В 22:17 – пуски КАБ на Запорожскую область.

В 22:36 - Группа БпЛА на востоке Дипропетровщины, курсом на север, запад.

В 22:49 - Харьковщина - БпЛА на Гуты с севера.

В 22:51 – Группа БпЛА на севере Харьковщины, курсом на Полтавщину.

В 23:03 - Запорожье - БпЛА в направлении города с юга.

В 23:03 - Днепропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильковку.

Ранее мы сообщали, что 29 января россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие атаки погиб мужчина, позже от удара погибла женщина.

