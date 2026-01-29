В небе над Украиной зафиксированы российские ударные БПЛА
Вечером 29 января российская армия продолжила воздушную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.
Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.
Движение ударных БПЛА:
В 18:23 - БПЛА мимо Вольнянска, курсом на Комышуваху (Запорожская область)
В 18:36 - Запорожье - БПЛА в направлении города с востока.
В 19:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:
- Запорожская обл. - БПЛА на Вольнянск, Славгород.
- Днепропетровская область - БПЛА в районе н.п. Синельниково.
Обновленная информация
В 20:08 – Черниговщина – БпЛА на севере, курсом на Сновск.
В 20:51 – Запорожье – БпЛА в направлении города.
Обновленная информация
В 21:25 - пуски КАБ в Донецкую область.
В 22:17 – пуски КАБ на Запорожскую область.
Обновленная информация
В 22:36 - Группа БпЛА на востоке Дипропетровщины, курсом на север, запад.
В 22:49 - Харьковщина - БпЛА на Гуты с севера.
В 22:51 – Группа БпЛА на севере Харьковщины, курсом на Полтавщину.
В 23:03 - Запорожье - БпЛА в направлении города с юга.
В 23:03 - Днепропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильковку.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что 29 января россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие атаки погиб мужчина, позже от удара погибла женщина.
"Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили"
залежить не від потужного лідора, а від пуйла.
у всіх профільних темах таке простежується.
1."Україну атакували українські шахеди, якими керували українські військові."
2."Я особисто попросив хутіна не стріляти по Києву?"
"Звідки ви це взяли?"
"Хто вам таке сказав?"
3."Я за рік зупинив 10 воєн, а війна в Україні-це війна Байдена."
"Естонська Frankenburg Technologies вироблятиме в Україні ракетні комплекси для боротьби з дроновими атаками."
https://www.youtube.com/shorts/f9fxvHUQyqc Ще один спосіб збивати дрони: розробка естонської компанії.