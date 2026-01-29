В небе над Украиной зафиксированы российские ударные БПЛА

Вечером 29 января российская армия продолжила воздушную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 18:23 - БПЛА мимо Вольнянска, курсом на Комышуваху (Запорожская область)

В 18:36 - Запорожье - БПЛА в направлении города с востока.

 В 19:29 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов: 

  • Запорожская обл. - БПЛА на Вольнянск, Славгород.
  • Днепропетровская область - БПЛА в районе н.п. Синельниково.

Обновленная информация

В 20:08 – Черниговщина – БпЛА на севере, курсом на Сновск.

В 20:51 – Запорожье – БпЛА в направлении города.

Обновленная информация

В 21:25 - пуски КАБ в Донецкую область.

В 22:17 – пуски КАБ на Запорожскую область.

Обновленная информация

В 22:36 - Группа БпЛА на востоке Дипропетровщины, курсом на север, запад.

В 22:49 - Харьковщина - БпЛА на Гуты с севера.

В 22:51 – Группа БпЛА на севере Харьковщины, курсом на Полтавщину.

В 23:03 - Запорожье - БпЛА в направлении города с юга.

В 23:03 - Днепропетровщина - БпЛА на Славгород, Васильковку.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что 29 января россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие атаки погиб мужчина, позже от удара погибла женщина. 

+14
Один рижий деменційний педофіл - недавно сказав:

"Я особисто попросив президента путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили"
29.01.2026 19:58
+11
Домовленості Трампа з путлєром мабуть вже добігли кінця...
29.01.2026 19:48
+11
Ну що невже наші недоумки повірили я якесь енерггетчне перемиря ? рашисти знищиують нашу енергетику Київ в блекауті і понад 600 багатоквартирних будинків без тепла хоч з завтрішнього дня похолодання не набагато краща ситуація в інших містах : Харків ,Дніпро ,Кривий ріг ,Одеса .ітд. А чорму не знищуєтся енергетика на росії : брянск ,курськ,белгород ,воронеж ,ростов не говорю вже про москву,так і окупованих містах Донецьк Луганськ ,Севастополь ітд ?
29.01.2026 21:02
Маск - відмикай старлінк... Я тобі задоначу!
29.01.2026 19:40
Примітка: Старлінки ЗСУ не блокувати - вибірково....
29.01.2026 19:41
Приєднуюсь)
29.01.2026 19:57
Трамп дурачок йому можна продати все якщо сказати що він найвеличніший
29.01.2026 19:51
сумно усвідомлювати, що тепло і електрика в будинках.

залежить не від потужного лідора, а від пуйла.

у всіх профільних темах таке простежується.
30.01.2026 05:30
... зараз північ зявиться - Чернігівщина!
29.01.2026 20:10
"О 20:08 - Чернігівщина - БпЛА на півночі, курсом на ....СНОВСЬК"
29.01.2026 21:10
Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже приємно.
29.01.2026 20:32
Трумп,мазафака!
29.01.2026 21:10
Трамп завтра:
1."Україну атакували українські шахеди, якими керували українські військові."
2."Я особисто попросив хутіна не стріляти по Києву?"
"Звідки ви це взяли?"
"Хто вам таке сказав?"
3."Я за рік зупинив 10 воєн, а війна в Україні-це війна Байдена."
29.01.2026 21:12
"У небі над Україною зафіксовано російські ударні ..."
Та не переживайте так, їх зафіксовано, дальше не полетять. ))
Мабуть приколотили цвя'хами до тверді небесної.
29.01.2026 21:52
так Зеля сказал же, что начинается энерг перемирие сегодня ночью
30.01.2026 01:06
Ят не про перемйр'я писав, а про фіксацію. Цікаво де ці писаки мову вчили. Вони не знають значння слів. Як можна фіксувати дрони в небі ?
Ти ніби теж не розумієш значекння слова фіксація.
30.01.2026 01:15
фіксува́ти робити запис про що-небудь, ну да ты прав, в ру языке чуть другой смысл и они каламбур написали
30.01.2026 01:23
У вас багато такаих несумісностей, особливо в поліцейсські мові і офіційно.
30.01.2026 01:27
Це згідно домовленостей вони літають?
29.01.2026 22:29
Мабуть.
29.01.2026 22:35
Шо там рудий блазень кукурікав - "Я з х*йлом домовився, він небуде"?
Нуну...)))
29.01.2026 23:20
Може хоч естонці нам допоможуть...

"Естонська Frankenburg Technologies вироблятиме в Україні ракетні комплекси для боротьби з дроновими атаками."

https://www.youtube.com/shorts/f9fxvHUQyqc Ще один спосіб збивати дрони: розробка естонської компанії.
30.01.2026 01:00
Щоб не надіятись на трампа треба мати свою ядерку!
30.01.2026 01:11
Нічого особливого, просто сухоаантаж з Ірану отримав пробоїну:

30.01.2026 03:33
Нелох повірив ***** та рудому покидьку про якесь енергоперемир'я)Все таки лох(Їдь нах в маскву,і що з тобою буде також пох(
30.01.2026 06:14
Не може такого бути, пацан з Америки попросив, а придурок з росіїї пообіцяв і хто кого наібав
30.01.2026 07:47
 
 