Враг атаковал промышленный объект в Запорожье, - ОВА

Оккупанты обстреляли Запорожье

Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник ОВА Иван Федоров.

По словам главы ОВА, нанесен вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры. Вследствие атаки возник пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших, - отметил Федоров.

Движение ударных БПЛА

 Вечером 29 января российские войска продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

 Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что 29 января россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие атаки погиб мужчина, позже от удара погибла женщина.

обстрел (32473) Запорожская область (4319) атака (1360) Федоров Иван (477)
чим вдарили? дронами чи ракетами?
29.01.2026 23:02 Ответить
дронами
29.01.2026 23:08 Ответить
 
 