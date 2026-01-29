Враг атаковал промышленный объект в Запорожье, - ОВА

Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник ОВА Иван Федоров.

По словам главы ОВА, нанесен вражеский удар по объекту промышленной инфраструктуры. Вследствие атаки возник пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших, - отметил Федоров.

Движение ударных БПЛА

Вечером 29 января российские войска продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

Ранее мы сообщали, что 29 января россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие атаки погиб мужчина, позже от удара погибла женщина.

