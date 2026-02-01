Жители наиболее пострадавших районов Киева и области уже получили первые 10 тыс. "Пакетов тепла", - Свириденко

Жители наиболее пострадавших районов Киева и Киевской области получили 10 тысяч "Пакетов тепла".

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Адресная помощь от правительства

"Из-за беспрецедентных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки обеспечиваем точечную помощь тем, кто больше всего в ней сейчас нуждается. Вместе с Группой Нафтогаз обеспечиваем адресную помощь маломобильным гражданам, людям в сложных жизненных обстоятельствах, одиноким пенсионерам", - рассказала премьер.

Граждане уже получают "Пакеты тепла"

Как рассказала Свириденко, первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация наиболее сложная.

Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары в Киевской области.

Премьер отметила, что пакет содержит вещи, которые помогут пережить холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства.

