РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8046 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
14 262 37

Жители наиболее пострадавших районов Киева и области уже получили первые 10 тыс. "Пакетов тепла", - Свириденко

Первые 10 тысяч "Пакеты тепла" уже передали жителям Киевской области

Жители наиболее пострадавших районов Киева и Киевской области получили 10 тысяч "Пакетов тепла".

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Адресная помощь от правительства

"Из-за беспрецедентных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки обеспечиваем точечную помощь тем, кто больше всего в ней сейчас нуждается. Вместе с Группой Нафтогаз обеспечиваем адресную помощь маломобильным гражданам, людям в сложных жизненных обстоятельствах, одиноким пенсионерам", - рассказала премьер.

Читайте также: Украинцам пересчитают плату за коммунальные услуги, - Свириденко

Граждане уже получают "Пакеты тепла"

Как рассказала Свириденко, первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация наиболее сложная.

Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары в Киевской области.

Премьер отметила, что пакет содержит вещи, которые помогут пережить холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства.

Читайте также: Высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, уже починили, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (13813) помощь (8305) Свириденко Юлия (455)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Ідея гарна але щось підказує що це черговий дерибан грошей партнерів.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:17 Ответить
+23
це гуманітарка яку не встигли продати в епіцентрах.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:19 Ответить
+19
Шо за назва стрьомна? Чому не "Пакунок незламності" або "Бушкрафт стійкості"?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідея гарна але щось підказує що це черговий дерибан грошей партнерів.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:17 Ответить
І шо зігрілись ? подякуйте зеленомордому покидьку. наступного разу просто великі чорні пакети
показать весь комментарий
01.02.2026 19:40 Ответить
Приклад повної профНепридатності Уряду з купою держсекретарів та міністерствами, які саботували з 2019 року, адекватне виконання норм Конституціії та Законів України, а тепер, у січня 2026 року, імітують свою роботу, роздаючи дивні пакунки, деяким Українцям!!!
Кабміндічі, з деркачем і єрмаком та бакановим, глибоко зхвильовані, де їх чергова «двушечка» на мацковію??!!
показать весь комментарий
01.02.2026 19:46 Ответить
вечері гундос видасть своє тепле слово "фуфайка" у вечірньому ефірі.

але його мало хто почує через відсутність електрики.
може то й на краще - люди швидше зрозуміють
"Кто віноват і что делать"

.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:49 Ответить
це гуманітарка яку не встигли продати в епіцентрах.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:19 Ответить
Ну, все-таки, що саме входить конкретно в той пакунок тепла? Може там якісь особливі теплі слова, надруковані на аркуші А4 чи диск Вєрки Сердючки?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:26 Ответить
диск серіалу ,,С..а н...у"
показать весь комментарий
01.02.2026 20:27 Ответить
за відсутності електрики диск крутити на пальці і прикладати до тіла, щоб відчути тепло щирої душі Голобородька

.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:52 Ответить
Да вы покажите что там внутри и сколько на них списали грошенят.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:27 Ответить
Вміст пакунку тепла:

1. Зимовий спальний мішок.
2. Павербанк.
3. Термос.
4. Ліхтарики з батарейками.
5. Теплі шкарпетки.
6. Свічки.
7. Сірники.
показать весь комментарий
02.02.2026 09:24 Ответить
Шо за назва стрьомна? Чому не "Пакунок незламності" або "Бушкрафт стійкості"?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:27 Ответить
Після "Пакунку тепла" буде "Торбинка зі смачненьким"...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:03 Ответить
пакунки тепла... пункти потужності... ну *** цеж надо придумати... краще б ракетну програму не закривав... то може не потрібні були б і пакунки і пункти....
показать весь комментарий
01.02.2026 19:32 Ответить
Зразу кажіть скільки вкрали грошей!?!?!?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:32 Ответить
Пакунки малюка..пакунки тепла..свічки й запальнички??
показать весь комментарий
01.02.2026 19:34 Ответить
.... і два метри мотузки на крайній випадок

курва !!!

..
показать весь комментарий
01.02.2026 21:53 Ответить
А там повний пакунок пісень Тіни Кароль
показать весь комментарий
01.02.2026 19:35 Ответить
Про мітинг , в Черкасах , буде тема ?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:37 Ответить
І Сміла -автопробіг на вшанування пам'яті ветерана Сергія Русіна . До речі , багато приїхало люду.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:07 Ответить
На Цензорі про таке не напишуть - занадто незначні та неважливі для держави події. Зате про підпал будівлі сільради в глухому селі на Буковині - обов'язково.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:24 Ответить
Готові балгарку зубами зупинити, аби прикрити свій мЄнтярський БЕЗПРЕДЄЛ!
показать весь комментарий
01.02.2026 21:55 Ответить
готові витрачати гроші на будь-що, аби лише не запускати ЧАЕС

про нові (міні)АЕС мова навіть не йдеться
показать весь комментарий
01.02.2026 19:37 Ответить
Мабуть бурбону там нема, а хотілося б.
Хто зна, що буде завтра.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:38 Ответить
Тисячу вже проїли ??Я думав надовше лохторату вистачить
показать весь комментарий
01.02.2026 19:43 Ответить
Ніщо не може так зігріти, як турбота держави про пересічного українця.
показать весь комментарий
01.02.2026 19:47 Ответить
Прем'єрка зазначила, що пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку, зарядити медичні пристрої Джерело: https://censor.net/ua/n3598340
Хоч пляшку горілки поклали?
показать весь комментарий
01.02.2026 19:48 Ответить
Скільки тут розумово відсталих. Вони мабуть так верещать тому що їм такий пакунок не дали
показать весь комментарий
01.02.2026 20:05 Ответить
Кто вам такие дебильные названия придумывает? Это уЖосс! В домах без отопления с кабмином смогут поделиться "пакунками тепла"! Главное, что бы до весны успели вывезти, а то вонять будет!
показать весь комментарий
01.02.2026 20:17 Ответить
Як вже остохерілі ці дурнуваті назви. Гірше них - тільки англіцизми.
показать весь комментарий
01.02.2026 20:27 Ответить
Зеленський знову когось "порятував"?
показать весь комментарий
01.02.2026 20:43 Ответить
Чергова схема розкрадання, пані Свириденко? По принципу Попандопуло: " Це тобі, це теж тобі, це весь час тобі! А собі? А собі я ще намалюю...".
показать весь комментарий
01.02.2026 21:04 Ответить
ну і як його отримати, хто в курсі? і що там?
показать весь комментарий
01.02.2026 21:07 Ответить
Військові спальники?!Позорники,але ці спальники не самі теплі!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:40 Ответить
 
 