Жители наиболее пострадавших районов Киева и области уже получили первые 10 тыс. "Пакетов тепла", - Свириденко

Жители наиболее пострадавших районов Киева и Киевской области получили 10 тысяч "Пакетов тепла".
Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Адресная помощь от правительства
"Из-за беспрецедентных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов ситуация в энергосистеме остается сложной. Наряду с общенациональными программами поддержки обеспечиваем точечную помощь тем, кто больше всего в ней сейчас нуждается. Вместе с Группой Нафтогаз обеспечиваем адресную помощь маломобильным гражданам, людям в сложных жизненных обстоятельствах, одиноким пенсионерам", - рассказала премьер.
Граждане уже получают "Пакеты тепла"
Как рассказала Свириденко, первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация наиболее сложная.
Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары в Киевской области.
Премьер отметила, что пакет содержит вещи, которые помогут пережить холодный период, согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства.
але його мало хто почує через відсутність електрики.
може то й на краще - люди швидше зрозуміють
"Кто віноват і что делать"
1. Зимовий спальний мішок.
2. Павербанк.
3. Термос.
4. Ліхтарики з батарейками.
5. Теплі шкарпетки.
6. Свічки.
7. Сірники.
про нові (міні)АЕС мова навіть не йдеться
Хто зна, що буде завтра.
