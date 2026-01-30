РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8664 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
9 057 30

Украинцам пересчитают плату за коммунальные услуги, - Свириденко

Украинцам пересчитают коммунальные услуги

Кабинет Министров принял решение, которое меняет подход к оплате жилищно-коммунальных услуг для населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы правительства, украинцы будут платить только за те коммунальные услуги, которые были фактически предоставлены. Речь идет о случаях, когда услуги не предоставлялись или были ненадлежащего качества из-за вражеских обстрелов и повреждения инфраструктуры.

Читайте также: "Тепла нет, зато пошла вода": в киевском многоэтажке из-за прорыва трубы затопило подъезд. ВИДЕО

Перерасчет проведут без обращений граждан

Решение правительства распространяется на теплоснабжение, водоснабжение и услуги по вывозу бытовых отходов. В случае отсутствия или перебоев в предоставлении этих услуг плата должна быть пересчитана.

Премьер-министр подчеркнула, что ответственность за перерасчет возлагается на поставщиков коммунальных услуг. Гражданам не нужно подавать заявления или обращаться к поставщикам.

"Люди должны платить только за те услуги, которые они реально получили", - подчеркнула Юлия Свириденко.

В правительстве подчеркивают, что решение направлено на защиту потребителей в условиях войны. Оно должно обеспечить справедливую оплату и уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эффективность атак на энергетику несопоставима со средствами, которые россияне тратят на них, - Кудрицкий

Восстановление электроснабжения замедлили морозы

Между тем на сроки восстановления энергетических объектов после российских ударов повлияла погода. По словам энергетиков, с которыми общались журналисты Цензор.НЕТ, в предыдущие недели морозы существенно замедлили сам темп восстановления там, где это возможно. Потому что на то, на что раньше уходил день, сейчас нужно два или три.

Экс-глава правления "Укренерго" Владимир Кудрицкий отметил, что враг будет использовать мороз для того, чтобы атаковать энергетическую систему.

"Для него это золотое время для таких атак. Потому что потребление на максимуме. Эффект этих атак огромен. А на бытовых потребителях - больше всего. И он (Путин. - Ред.) будет пытаться использовать это время", - добавил Кудрицкий.

В то же время он отметил, что весной изменится баланс энергосистемы, потому что начнут работать солнечные электростанции и больше будут давать гидроэлектростанции.

Что предшествовало?

Читайте также: Около 250 млн долларов энергетической помощи Украине, выделенных во времена Байдена, до сих пор не поступили, - Reuters

Автор: 

энергетика (3443) коммунальные услуги (345) Свириденко Юлия (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Все для людей. Але є чуйка, що знову на*буть.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:24 Ответить
+25
показать весь комментарий
30.01.2026 20:37 Ответить
+22
Тариф за електроенергію піднімали до 4,32 грн/квт, щоб захистити енерго об'єкти і відновити.
Поверніть, падли, по 1,69 грн/квт, бо мудрий народ сидіть при свічках у трьох светрах, захист енерго об'єктів відсутній, а гроші регулярно відправляються двушками в москву.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все для людей. Але є чуйка, що знову на*буть.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:24 Ответить
Тебе чуйка не підводить. Держава завжди знайде спосіб щоб ******* своїх вірноподаних. Ну а тим паче комунальники - професійні ворюги. Кажу це маючи власний досвід боротьби з всіма ціма держкомпаніями.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:33 Ответить
Ага, ага... Ви, люди, заяви не подавайте, а надавачі комунальних послуг вам самі перераХУЮть. Чомусь хочеться Гітлера, тільки українського...
показать весь комментарий
31.01.2026 09:03 Ответить
міндічям та галущенкам на їх рахунки перераховують? чи зєлі з єрмаком
показать весь комментарий
30.01.2026 20:30 Ответить
Й 2ку на мацкву обов"язково.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:33 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2026 20:37 Ответить
"Для нього це золотий час в таких атаках. Тому що споживання на максимумі. Ефект цих атак величезний. А на побутових споживачах найбільше. І він (Путін. - Ред.) буде намагатися використати цей час", - додав Кудрицький. Джерело: https://censor.net/ua/n3598138, окуєнно допоміг і вспокоїв населення, наче без ушлєпка неочевидно для чого вони це роблять, як би якусь пропозицію по запобіганню чи скорішому відновленню запропонував, диву даюся скільки в тих конторах хапуг, й просто шаройобів працює за кошт Українського суспільства.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:32 Ответить
Так рєнат лєонідовіч теж у вигращі ,скільки зайвих грошей здере з українців ,які змушені витрачати набагато більше електроенергії бо немає тепла ,ну а його рідний дтек свою генерацію буде ремонтувати за державний ( простих українців ) рахунок ,так що всі у виграші ,крім простих українців.
показать весь комментарий
30.01.2026 23:26 Ответить
Мабуть знайшли нову схему грабунку народу.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:33 Ответить
Тарифи піднімуть..пахали ж..
показать весь комментарий
30.01.2026 22:27 Ответить
да, віримо. перерахують українцю пінчуку, і українцю ахмєтову.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:34 Ответить
якось подозрітельно це все, де подвох? якщо пропонують дуже вигідну угоду , знай тебе хочуть на%бати
показать весь комментарий
30.01.2026 20:36 Ответить
та якби вони нічого нового не пропонують, а лише приймають якусь фігню, що комунальні підприємства і так повинні робити і без їхньої постанови. але це тепер досягнення.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:24 Ответить
Тариф за електроенергію піднімали до 4,32 грн/квт, щоб захистити енерго об'єкти і відновити.
Поверніть, падли, по 1,69 грн/квт, бо мудрий народ сидіть при свічках у трьох светрах, захист енерго об'єктів відсутній, а гроші регулярно відправляються двушками в москву.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:38 Ответить
Все давно зміндічено до вас.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:01 Ответить
Тариф за електроенергію піднімали до 4,32 грн/квт, щоб захистити енерго об'єкти.
Погодіть,вони ваще хочуть до 8 гривень задрати.
показать весь комментарий
31.01.2026 01:10 Ответить
Zелена брехня
показать весь комментарий
30.01.2026 21:09 Ответить
чергова "зелена ширма", за котрою будуть з бюджету витягувати гроші українців
показать весь комментарий
30.01.2026 21:28 Ответить
Как торговельно! Вот это забота о людях! Платить будем только за те услуги, которые были предоставлены. То есть за те которые предоставлены не были разрешили не платить. А большинство на цензора ещё и власть критикует.С такой заботой, наверное, скоро разрешат за не купленный товар не платить
показать весь комментарий
30.01.2026 21:31 Ответить
А вона та вони чекають - самий чесний - https://www.youtube.com/shorts/hSKMNaCjAgg
показать весь комментарий
30.01.2026 21:35 Ответить
"Тєлєвізор жівотворящій", не робить із людей дебілів - він якраз на цих дебілів розрахований, а як ми вже знаємо, що таких на теренах України 13 500 000 гомо еректусів.
показать весь комментарий
31.01.2026 10:39 Ответить
якось не вірю що в Миколаєві перерахують вартість послуг з водопостачання за 4 роки
показать весь комментарий
30.01.2026 22:13 Ответить
ТОВ "ГК Нафтогаз України", який контролює 90% ринку газу і інші 7 підприємств оголосили про підвищення цін на газ по місячним контрактам на 18%. І це лише початок чергового витка підвищення цін на енергоресурси для населення запланованого урядом Зеленського на 2026 рік.
показать весь комментарий
30.01.2026 22:23 Ответить
Вже понад 20 років я намагаюсь довести до свідомості громадян одну просту формулу - "спершу заплати з а булочку, а вже потім їж" в енергетиці. Мільярдні борги виникають і перекладаються на кишені сумлінних платників лише тому, що енергетичним компаніям вигідний "колгосп" і повна колективна фінансова відповідальність сумлінних за несумлінних. Необхідно повністю відмовитись від існуючої системи обліку витрат і замінити її системою попередньої оплати. Споживач має право спершу купити обсяг (пакет) послуг і потім використовувати за власною схемою споживання. Це означає створення автономних систем індивідуального споживання і встановлення лічильників попередньої оплати всіх комунальних послуг. Наприклад, ви купуєте картку на 100 кіловат і вставляєте її в індивідуальний лічильник. Ви повністю контролюєте індивідуальне споживання. Коли гроші на картці закінчуються лічильник припиняє газопостачання. Те ж саме з електрикою, водою і теплом. Результат - ніяких боргів. Ніяких паразитів. Ніяких корупційних схем. Коли вже до вас дійде що "серп і молот" (колгосп) - смерть і голод. А ще й холод і корупція.
показать весь комментарий
30.01.2026 23:09 Ответить
А за те що за відсутності опалення українці змушені витрачати набагато більше електроенергії за космічними тарифами перерахунок буде ?
показать весь комментарий
30.01.2026 23:20 Ответить
І як же ти їх **** перерахуєш?
показать весь комментарий
31.01.2026 00:27 Ответить
Та ти шо...майже еуропа .....радійте дегани необучаємі....
показать весь комментарий
31.01.2026 01:25 Ответить
Зеленський і бусифікація
https://www.youtube.com/shorts/tDH9S64QBgA
показать весь комментарий
31.01.2026 10:44 Ответить
Звісно... Підвищуйте плату за середньовіччя... Це ж не Ви розграбували галузь енергетики і всього іншого.
показать весь комментарий
31.01.2026 11:28 Ответить
 
 