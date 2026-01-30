Украинцам пересчитают плату за коммунальные услуги, - Свириденко

Кабинет Министров принял решение, которое меняет подход к оплате жилищно-коммунальных услуг для населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, украинцы будут платить только за те коммунальные услуги, которые были фактически предоставлены. Речь идет о случаях, когда услуги не предоставлялись или были ненадлежащего качества из-за вражеских обстрелов и повреждения инфраструктуры.

Перерасчет проведут без обращений граждан

Решение правительства распространяется на теплоснабжение, водоснабжение и услуги по вывозу бытовых отходов. В случае отсутствия или перебоев в предоставлении этих услуг плата должна быть пересчитана.

Премьер-министр подчеркнула, что ответственность за перерасчет возлагается на поставщиков коммунальных услуг. Гражданам не нужно подавать заявления или обращаться к поставщикам.

"Люди должны платить только за те услуги, которые они реально получили", - подчеркнула Юлия Свириденко.

В правительстве подчеркивают, что решение направлено на защиту потребителей в условиях войны. Оно должно обеспечить справедливую оплату и уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства.

Восстановление электроснабжения замедлили морозы

Между тем на сроки восстановления энергетических объектов после российских ударов повлияла погода. По словам энергетиков, с которыми общались журналисты Цензор.НЕТ, в предыдущие недели морозы существенно замедлили сам темп восстановления там, где это возможно. Потому что на то, на что раньше уходил день, сейчас нужно два или три.

Экс-глава правления "Укренерго" Владимир Кудрицкий отметил, что враг будет использовать мороз для того, чтобы атаковать энергетическую систему.

"Для него это золотое время для таких атак. Потому что потребление на максимуме. Эффект этих атак огромен. А на бытовых потребителях - больше всего. И он (Путин. - Ред.) будет пытаться использовать это время", - добавил Кудрицкий.

В то же время он отметил, что весной изменится баланс энергосистемы, потому что начнут работать солнечные электростанции и больше будут давать гидроэлектростанции.

Что предшествовало?

