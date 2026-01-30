Около 250 млн долларов энергетической помощи Украине, выделенных во времена Байдена, до сих пор не поступили, - Reuters

Около 250 млн долларов энергетической помощи от США, обещанной Украине, до сих пор остаются невыплаченными.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских и украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Почему помощь так и не поступила

По словам источников, среди которых есть американские и украинские чиновники, около 250 млн долларов должны были пойти на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими ударами.

Два анонимных источника рассказали, что во время администрации бывшего президента Джо Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть средств.

Однако после того, как в начале каденции Дональда Трампа USAID фактически прекратило работу, часть финансирования попала в "бюрократическую неопределенность".

Некоторые чиновники администрации настаивают, чтобы средства перечислил Государственный департамент, который сейчас курирует остатки USAID. Другие предлагают привлечь Корпорацию финансирования развития (Development Finance Corporation) — федеральное агентство, которому отводят ключевую роль в восстановлении Украины.

Отмечается, что администрация Трампа ранее приостанавливала или откладывала помощь Украине. В частности, США неоднократно временно приостанавливали поставки военной помощи, иногда пытаясь добиться уступок от Киева в рамках мирных переговоров при посредничестве Вашингтона.

Однако на этот раз задержка с предоставлением энергетической помощи связана с бюрократической путаницей и внутренними спорами в Вашингтоне, а не с попыткой оказать давление на Украину.

Источники агентства рассказали, что фактическая отмена USAID вызвала путаницу относительно того, как и когда распределять средства, выделенные на помощь союзникам США. Другой источник добавил, что энергетическая помощь Украине со стороны Вашингтона уже давно медленно предоставляется из-за опасений по поводу коррупции в энергетическом секторе стран.

