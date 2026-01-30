РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8664 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
1 567 8

Около 250 млн долларов энергетической помощи Украине, выделенных во времена Байдена, до сих пор не поступили, - Reuters

Украина до сих пор не получила энергетическую помощь от США на сумму 250 млн долларов

Около 250 млн долларов энергетической помощи от США, обещанной Украине, до сих пор остаются невыплаченными.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских и украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Почему помощь так и не поступила 

По словам источников, среди которых есть американские и украинские чиновники, около 250 млн долларов должны были пойти на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими ударами.

Два анонимных источника рассказали, что во время администрации бывшего президента Джо Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть средств.

Однако после того, как в начале каденции Дональда Трампа USAID фактически прекратило работу, часть финансирования попала в "бюрократическую неопределенность".

Некоторые чиновники администрации настаивают, чтобы средства перечислил Государственный департамент, который сейчас курирует остатки USAID. Другие предлагают привлечь Корпорацию финансирования развития (Development Finance Corporation) — федеральное агентство, которому отводят ключевую роль в восстановлении Украины.

Читайте также: Поставки оружия Украине не уменьшились после изменения политики США, - НАТО

Отмечается, что администрация Трампа ранее приостанавливала или откладывала помощь Украине. В частности, США неоднократно временно приостанавливали поставки военной помощи, иногда пытаясь добиться уступок от Киева в рамках мирных переговоров при посредничестве Вашингтона.

Однако на этот раз задержка с предоставлением энергетической помощи связана с бюрократической путаницей и внутренними спорами в Вашингтоне, а не с попыткой оказать давление на Украину.

Источники агентства рассказали, что фактическая отмена USAID вызвала путаницу относительно того, как и когда распределять средства, выделенные на помощь союзникам США. Другой источник добавил, что энергетическая помощь Украине со стороны Вашингтона уже давно медленно предоставляется из-за опасений по поводу коррупции в энергетическом секторе стран.

Читайте также: США на следующей неделе примут оборонный бюджет с помощью Украине, - сенатор-демократ Кунс

Автор: 

помощь (8302) энергетика (3443)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Канули в лєту
показать весь комментарий
30.01.2026 19:59 Ответить
Що нам якісь жалюгідні $250 млн, якщо по словам Трампа, за часів Байдена Штати нам "подарували" $350 (іноді 500) млрд. американських грошей 😂
показать весь комментарий
31.01.2026 00:45 Ответить
Більше балаканини ніж діла. Треба вже положити край з цим відношенням.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:02 Ответить
Обіцянки-цяцянки, кинули янелоха
показать весь комментарий
30.01.2026 20:03 Ответить
не можна бути таким тупим. Україну і народ кинули.
показать весь комментарий
30.01.2026 20:06 Ответить
Где грошики,Миндич вынужден был бежать без командировочных
показать весь комментарий
30.01.2026 20:43 Ответить
Пиши, 260 лямів викинула в прірву...
показать весь комментарий
30.01.2026 20:45 Ответить
А сколько это "по-двушке" времени надо?
показать весь комментарий
30.01.2026 22:49 Ответить
 
 