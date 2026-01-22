США на следующей неделе примут оборонный бюджет с помощью Украине, - сенатор-демократ Кунс
Сенат Соединенных Штатов на следующей неделе планирует принять закон об оборонном финансировании, который будет предусматривать ассигнования непосредственной помощи Украине.
Об этом заявил ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Кунса, в Конгрессе США остается "незавершенная работа", которую планируют завершить в ближайшее время. Речь идет о принятии законопроекта об оборонных и разведывательных ассигнованиях.
"На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных ассигнованиях на оборонные и разведывательные ассигнования. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине. Я считаю, что это важный публичный сигнал - сотни миллионов долларов", - заявил сенатор.
Он также подчеркнул, что Конгресс США должен быть готов к ратификации сильных гарантий безопасности для Украины.
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонный бюджет страны будет увеличен до $1,5 трлн. Это позволит построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту.
- Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось де томагавки та тауруси.
виходить, не брехав зелений утирок качка.
якщо ж взяти допомогу в перерахунку на населення Данії та США, то данська допомога буде в десятки, якщо не сотні раз більше !!!
дякуємо, Даніє !
позорні США!
Демократи ще не усвідомили, що вони ніхто та звуть їх ніяк, поки при владі трампізди.