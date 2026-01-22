РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13052 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
1 867 8

США на следующей неделе примут оборонный бюджет с помощью Украине, - сенатор-демократ Кунс

Сенат Соединенных Штатов на следующей неделе планирует принять закон об оборонном финансировании, который будет предусматривать ассигнования непосредственной помощи Украине.

Об этом заявил ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Кунса, в Конгрессе США остается "незавершенная работа", которую планируют завершить в ближайшее время. Речь идет о принятии законопроекта об оборонных и разведывательных ассигнованиях.

"На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных ассигнованиях на оборонные и разведывательные ассигнования. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине. Я считаю, что это важный публичный сигнал - сотни миллионов долларов", - заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что Конгресс США должен быть готов к ратификации сильных гарантий безопасности для Украины.

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонный бюджет страны будет увеличен до $1,5 трлн. Это позволит построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту.
  • Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.

Автор: 

бюджет (4746) оборона (5228) США (29284)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну, нарешті!
ось де томагавки та тауруси.
виходить, не брехав зелений утирок качка.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:38 Ответить
що там з Гренландію буде ще подивимось, а вот війну за Україну США вже програли Данії, яка допомагає нам в рази більше !

якщо ж взяти допомогу в перерахунку на населення Данії та США, то данська допомога буде в десятки, якщо не сотні раз більше !!!

дякуємо, Даніє !
позорні США!

.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:20 Ответить
ЗЕ що там наобіцяв в капітуляції пиз..юку-тангоплясу...і не тільки йому.. Таураси щось засвітилися, коли їх чекали 4 роки
показать весь комментарий
22.01.2026 12:01 Ответить
А чому сенатор вирішив, що цей законопроект спікер поставить на голосування? Джонсон перекрив нам допомогу ще при Байдені, тому розраховувати на його підтримку при Трампі - це навіть наївно.
Демократи ще не усвідомили, що вони ніхто та звуть їх ніяк, поки при владі трампізди.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:01 Ответить
800 млн кинуть на каву. При тому, що німці та японці виділяють не один млрд.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:26 Ответить
Позорище!
показать весь комментарий
22.01.2026 12:34 Ответить
вважаючі шо у венса жінка вагітна, то вже вселенскій *******...
показать весь комментарий
22.01.2026 12:40 Ответить
Україні цієї допомоги хіба що на тиждень вистачить
показать весь комментарий
22.01.2026 13:44 Ответить
 
 