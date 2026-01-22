США на следующей неделе примут оборонный бюджет с помощью Украине, - сенатор-демократ Кунс

Сенат Соединенных Штатов на следующей неделе планирует принять закон об оборонном финансировании, который будет предусматривать ассигнования непосредственной помощи Украине.

Об этом заявил ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Кунса, в Конгрессе США остается "незавершенная работа", которую планируют завершить в ближайшее время. Речь идет о принятии законопроекта об оборонных и разведывательных ассигнованиях.

"На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных ассигнованиях на оборонные и разведывательные ассигнования. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине. Я считаю, что это важный публичный сигнал - сотни миллионов долларов", - заявил сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр торговли США Лутник спровоцировал скандал в Давосе, а Лагард покинула зал, - FT

Он также подчеркнул, что Конгресс США должен быть готов к ратификации сильных гарантий безопасности для Украины.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонный бюджет страны будет увеличен до $1,5 трлн. Это позволит построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту.

Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефть выросла после того, как Трамп отказался от угроз в отношении Гренландии