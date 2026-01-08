РУС
Оборонный бюджет США в 2027 году составит $1,5 трлн, - Трамп

Оборонный бюджет США вырастет до $1,5 трлн: Трамп обещает "армию мечты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонный бюджет страны будет увеличен до $1,5 трлн. Это позволит построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн", – рассказал политик.

По словам Трампа, это позволит Америке построить "армию мечты", а также обеспечить безопасность и защиту для США "независимо от врага".

Президент США также заявил, что эти расходы удалось поднять "благодаря пошлинам [против других стран] и огромным доходам, которые они приносят".

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопрос потенциальной покупки Гренландии.

