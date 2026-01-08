РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Указы Трампа в США
3 604 11

Трамп подписал указ о выходе США из более чем 60 международных организаций

Трамп выводит США из десятков международных структур, в частности ООН

Соединенные Штаты Америки прекращают участие и финансирование десятков международных структур. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Документ предусматривает прекращение финансирования и участия США в 66 структурах, среди которых 31 орган системы ООН.

В Белом доме критикуют "радикальную климатическую политику"

В администрации Трампа отметили, что значительная часть этих организаций, по их мнению, продвигает "радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы", которые противоречат суверенитету и экономическим интересам США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке

Как уточнили в Белом доме в соцсети X, решение касается международных структур, которые "больше не отвечают интересам Америки". Речь идет о 31 органе в системе ООН и еще 35 международных организациях вне ее. На данный момент перечень конкретных структур не обнародован, так же как и сроки полного вступления решения в силу и объем финансовых обязательств, которые будут пересматриваться в первую очередь.

Автор: 

ООН (4306) США (28880) Трамп Дональд (7403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От Трумп,от шалунішка,ото розійшовся, але давай чуди,мені це подобається
показать весь комментарий
08.01.2026 07:32 Ответить
А вы потужный аналитик..
показать весь комментарий
08.01.2026 07:34 Ответить
Анал- и тик.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:21 Ответить
А як руденький припинить фінансування говорильні під назвою ООН, то скільки дармоїдів позбудеться смаколиків за протирання штанів. Все єдно, ця контора віджила своє - одні збитки та рішуче занепокоєння про власний добробут.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:56 Ответить
Дармоїди будуть отримувати смаколики від Китаю та рашки.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:27 Ответить
Та хай подоять чайників - хоч якась користь буде.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:38 Ответить
Я думаю що трампонутий опускається на рівень ху...ла, його попередники створювали ці структури, брали на себе якусь відповідальність, а це за один рік все зруйнував. США стали зовсім іншими, вони вже загубили довіру, с демократичної країни перетворились на якусь диктаторську, де одна людина може зруйнувати все. Я не кажу що ООН потрібен в такому безпорадному вигляду як зараз, но для того ви і були лідером щоб щось робити з цім, а не просто втекти
показать весь комментарий
08.01.2026 07:57 Ответить
ОНН та міжнародне право остаточно похоронила паРаша-мацковія в лютому 2014 року, а пачала вона це робити ще з 1991 - окупація так званої "пмр" частини Молдови, Апхазії та Півд.Осетії - частину Грузії, сприяння вірменській окупації "арцаху" Нагірного Карабаху - частини Азербайджану, окупація незалежної Ічкерії і тд.тп. !!!
показать весь комментарий
08.01.2026 08:19 Ответить
Ось тут рудий дід в чомусь таки має рацію: деякі організації на кшталт Червоного Хреста, ООН просто тягнуть гроші на своє нікчемне існування. Користі від них, окрім стурбованостей на занепокоєнь, аж ніякої.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:11 Ответить
Там, де виходить США, заходить Китай.

Вплив не тримається на одних лише авіаносцях та спецназі.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:34 Ответить
Ще б ООН виставив на мороз і було б добре. А так - напівміра.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:36 Ответить
 
 