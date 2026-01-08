Трамп подписал указ о выходе США из более чем 60 международных организаций

Соединенные Штаты Америки прекращают участие и финансирование десятков международных структур. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Документ предусматривает прекращение финансирования и участия США в 66 структурах, среди которых 31 орган системы ООН.

В Белом доме критикуют "радикальную климатическую политику"

В администрации Трампа отметили, что значительная часть этих организаций, по их мнению, продвигает "радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы", которые противоречат суверенитету и экономическим интересам США.

Как уточнили в Белом доме в соцсети X, решение касается международных структур, которые "больше не отвечают интересам Америки". Речь идет о 31 органе в системе ООН и еще 35 международных организациях вне ее. На данный момент перечень конкретных структур не обнародован, так же как и сроки полного вступления решения в силу и объем финансовых обязательств, которые будут пересматриваться в первую очередь.