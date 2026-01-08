Трамп підписав указ про вихід США з понад 60 міжнародних організацій

Сполучені Штати Америки припиняють участь і фінансування десятків міжнародних структур. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Білому домі.

Документ передбачає припинення фінансування та участі США у 66 структурах, серед яких 31 орган системи ООН.

У Білому домі критикують "радикальну кліматичну політику"

В адміністрації Трампа зазначили, що значна частина цих організацій, на їхню думку, просуває "радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми", які суперечать суверенітету та економічним інтересам США.

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Як уточнили у Білому домі в соцмережі X, рішення стосується міжнародних структур, що "більше не відповідають інтересам Америки". Йдеться про 31 орган у системі ООН та ще 35 міжнародних організацій поза нею. Наразі перелік конкретних структур не оприлюднений, так само як і терміни повного набуття рішенням чинності та обсяг фінансових зобов’язань, які переглядатимуть у першу чергу.

Трамп згортає участь США у ВООЗ, ЮНЕСКО та міжнародних структурах

Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США у межах другої каденції з 2025 року адміністрація Білого дому розпочала масштабний перегляд участі країни в міжнародних організаціях та угодах.

Зокрема США заявили про вихід з ВООЗ. Відповідний указ було підписано на початку президентського терміну у січні 2025 року. Це вже другий вихід США з ВООЗ за президентства Дональда Трампа — перший відбувався під час його попередньої каденції.

Також США оголосили про повторний вихід з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Очікується, що це рішення набуде чинності до кінця 2026 року після формального завершення необхідних процедур.

Крім того, в межах перегляду участі у структурах ООН США:

припинили або різко скоротили взаємодію з Радою ООН з прав людини ;

; зупинили фінансування А гентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) ;

; вийшли з окремих органів, пов’язаних із кліматичною політикою та гендерними питаннями.

Адміністрація Трампа також підтвердила згортання участі США у низці міжнародних кліматичних та регуляторних ініціатив.

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