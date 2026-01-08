Оборонний бюджет США у 2027 році становитиме $1,5 трлн, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2027 році оборонний бюджет країни буде збільшено до $1,5 трлн. Це дозволить збудувати "армію мрії" й забезпечити безпеку та захист.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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"Після довгих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні та небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік повинен становити не $1 трлн, а $1,5 трлн", – розповів політик.

За словами Трампа, це дасть змогу Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку й захист для США "незалежно від ворога".

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Президент США також заявив, що ці витрати вдалося підняти "завдяки митам [проти інших країн] і величезним доходам, які вони приносять".

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп та його команда з національної безпеки активно обговорюють питання потенційної купівлі Гренландії.