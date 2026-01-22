РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13052 посетителя онлайн
Новости Всемирный экономический форум в Давосе
12 628 50

Министр торговли США Лютник спровоцировал скандал в Давосе, а Лагард покинула зал, - FT

Лутник о предоставлении Украине денег

Министр торговли США Говард Лютник вызвал скандал во время ужина в рамках Всемирного экономического форума в Давосе — после его резких заявлений мероприятие сопровождалось выкриками, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула зал.

Об этом сообщает Financial Times, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам нескольких участников мероприятия, во вторник вечером после агрессивных высказываний Лютника в зале возникла напряженная атмосфера. Несмотря на попытки главы BlackRock Ларри Финка, который является организатором мероприятия и временным сопредседателем ВЭФ, призвать к спокойствию, в зале раздались громкие выкрики.

Собеседники FT отметили, что среди тех, кто покинул мероприятие во время выступления Лютника, была президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По словам одного из присутствующих, Лютник призвал мир сосредоточиться на угле как источнике энергии вместо возобновляемых источников, а также позволил себе пренебрежительные комментарии в адрес Европы.

Ранее Лютник опубликовал колонку в Financial Times, где заявил: "Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы открыто противостоять ему". Также он написал: "Мы здесь, в Давосе, чтобы четко заявить: с президентом Трампом капитализм получил нового шерифа".

Один из руководителей, присутствовавших на ужине, описал атмосферу как "напряженную", другой - как "шумную и острую".

По словам двух участников мероприятия, одним из тех, кто выкрикивал замечания, был бывший вице-президент США Эл Гор. В Министерстве торговли США же заявили, что замечания выкрикивал только один человек - Эл Гор.

Сам Гор подтвердил свою реакцию, отметив: "Я сидел и слушал его выступление. Я никак его не перебивал. Не секрет, что я считаю энергетическую политику этой администрации безумной. И в конце его выступления я отреагировал так, как чувствовал, и так же поступили несколько других людей".

Автор: 

Давос (417) США (29284) Лагард Кристин (125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Мабуть теж хабадник цей Лутнік. Сектанти вони небезпечні для всього світу.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:09 Ответить
+7
Істерикою трампо-скота - задоволений
Якіж вони недолугі
Не хвилюйтесь , паскуди, Blue wave is coming and it will be HUGE
показать весь комментарий
22.01.2026 11:02 Ответить
+6
Щось з цим Богом обраним народом не так. Катастрофічно не так.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******.
Скоро толерасти та джихадісти покажуть їм їхнє місце
показать весь комментарий
22.01.2026 10:59 Ответить
Він почав казати правду, що треба раціонально використовувати ресурси, а не робити вигляд ніби людей, нема, а є лише ельфи у лісі.




показать весь комментарий
22.01.2026 12:18 Ответить
Насправді, я бачу, шо інфа тут часто подається без рлзуміння бази, шоп маргінали улюлюкали у коментах. А раціональне зерно є в цих словах, які і заява Трампа, шо «я бачу, шо проблеми є лтше у тих країнах, де багато вітряків». І він правий, бо дібілоіди позакртвати атомні та вугільні станціі, присіди на російський газ, замістт свій розвивати і як результат - ЄС і враці і великій залежності від москалів
показать весь комментарий
22.01.2026 13:52 Ответить
Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав...

лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 11:00 Ответить
"Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав...
лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!"

а до конца дочитать не?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:12 Ответить
І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей

і як?
запустили колективного смердючого шептуна? але, такого смердючого, що довелося самім втікати?
поспішно гордо, набравши повні груди повітря, вийшли не обертаючись!
показать весь комментарий
22.01.2026 11:17 Ответить
якою, на вашу думку, була б реакція "нелівака" й "нелібераста", якби міністр торгівлі США виголосив тези неприйнятні для "нелівака" й "нелібераста"? натовк би міністру США пику?
чи може ви, вочевидь, "нелівак" й "нелібераст" натовкли б?
як на вашу думку відреагував би представник правих поглядів?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:24 Ответить
Альберт Арнольд Горhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%80#cite_note-2 [2] молодший (більш відомий за своїм скороченим іменем як Ел Гор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Albert Arnold "Al" Gore, Jr.; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 31 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948) - американський політик, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників (https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977-https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенату США (https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985-https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993) від штату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%96 Теннессі, 45-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віцепрезидент США (https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993-https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001). Після двох термінів на посаді віцепрезидента США був кандидатом на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента країни на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2000 виборах 2000 року.

ну от про що ти кажеш?
ну, яка може бути реакція?
звісно тільки потужно смердонути, але тихесенько!!!
отакі лідари у піндосії!
отака опозиція у піндосії!
то, які питання до імператора доні трампа золотого?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:30 Ответить
"і як?"

ну, если вы не знаете як, то почему критикуете?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:29 Ответить
україна вільна країна!
ніхто не заткне мені рота!
критикував, критикую та буду критикувати!

і чому це не знаю? я ж написав як.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:32 Ответить
"критикував, критикую та буду критикувати!"

это не критика, это критиканство. критика подразумевает последующее конструктивное предложение и готовность его осуществить.
а так, вам никто не мешает заниматься словесными извращениями

"і чому це не знаю? я ж написав як"
"одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор"

ну, вы наверное знаете, что вигукував гор?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:43 Ответить
як же, я втомився спілкуватися з дегенератами....
але ж, кацапороті всі таки.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:50 Ответить
да вам нельзя вообще общаться, уровень развития не позволяет
показать весь комментарий
22.01.2026 11:55 Ответить
Зелені дурачки
показать весь комментарий
22.01.2026 11:00 Ответить
понапивалися на " вечері в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Джерело: https://censor.net/ua/n3596687" і вчинили п"яний дебош ?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:01 Ответить
Короче, буханули і почалась буза...
показать весь комментарий
22.01.2026 11:01 Ответить
22.01.2026 11:02 Ответить
Говард Соломонович дал жару. Трамп буде імператором світу.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:03 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 11:45 Ответить
На дурника цей Лутнік не схожий, схоже він просто лестить Трампу.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:05 Ответить
"На дурника цей Лутнік не схожий, схоже він просто лестить Трампу"

а по-моему схожий, а если лестить Трампу, то тем более
показать весь комментарий
22.01.2026 11:13 Ответить
Я маю на увазі, що він мило не їсть) Скоріше він хитрий пронира і улесник, експлуатує слабкості Трампа по повній.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:35 Ответить
Це прям як у фільмах, вкрай заможні пани та панянки у смокінгах,в розкішних інтерьєрах лаются поїдаючи лангустів з черною ікрою і запиваючи дон періньйон.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:08 Ответить
22.01.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 13:16 Ответить
The Fifth Third - перелогинся.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:18 Ответить
ключевая мысль трампонутых :
"капіталізм отримав нового шерифа"
показать весь комментарий
22.01.2026 11:14 Ответить
Хотіли MAGA -отримали MAMA
MAKE AMERICA MAD AGAIN
показать весь комментарий
22.01.2026 11:14 Ответить
Лунтик, ахахахха
показать весь комментарий
22.01.2026 11:23 Ответить
Дєд шарнув собі 3 по 50 грам і почав розповідати, як він брав Берлін і який в нього довгий.

Це нормально для сільської п'янки, але не для Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зараз весь світ чекає на вибори до Конгресу США в листопаді.
З надією, що цих старих пердунів (Трампа, Віткоффа, Лутніка) нарешті опустять до плінтуса, де їм всім і місце.
Ця "компанія" вже всіх за Є-бала, не меньше за #уйла, пупса з Кореї чи панди Сі з Китаю.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:28 Ответить
Навіщо взагалі було гукати свиню , за стіл до пристойних людей .?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:42 Ответить
Щось з цим Богом обраним народом не так. Катастрофічно не так.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:48 Ответить
Все з ним так. Так як було тисячі років до цього. Постав на ключових посадах в урядах країн своїх людей. Підсунь впливовим політикам дружин або чоловіків. А найголовніше - оточи перших осіб радниками.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:57 Ответить
серед критиків трампа теж повно євреїв, той же чак шумер

ну а ноам хомскі, теж лівак - взагалі батько комп'ютерної лінгвістики

євреї, вони такі ж різні і суперечливі, як і решта націй, а те що постійно переоцінюють себе їм ніяк не шкодить (і нам так треба)
показать весь комментарий
22.01.2026 12:22 Ответить
вибирали не бога, а президента, а воно от воно як
показать весь комментарий
22.01.2026 12:44 Ответить
помилка.
а чому Україні можна, а фермерам з Арізони нізя?
показать весь комментарий
22.01.2026 12:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YU8d0hxPxWY&list=RDYU8d0hxPxWY&start_radio=1
показать весь комментарий
22.01.2026 12:53 Ответить
Все з ними так, як би щось було не так, то донька Трампа б не приймала іудаїзм, щоб стати головою жіночої секти Хабаду.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:25 Ответить
Я про мораль, порядність, гідність, не кажучи про духовність. У тих, хто отримали владу, в основному, вони відсутні.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:38 Ответить
Треба було, Христино, ще й у тарілку йому плюнути.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:07 Ответить
Трамп прєзідєнт мірааааа
показать весь комментарий
22.01.2026 12:22 Ответить
З президентом Трампом капіталізм отримав не нового шерифа а нового сцікливого БАРИГУ-ШАХРАЯ світового маштабу.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo&list=RDYU8d0hxPxWY&index=2
показать весь комментарий
22.01.2026 13:02 Ответить
Якщо "рулює" довбо(ОЙ)б - в обозі адекватних бути неможе...
показать весь комментарий
22.01.2026 13:06 Ответить
Офіційні дані-приблизно 1% населення володіє майже половиною світового багатства. Схоже,той відсоток дуже невдоволений своєю "мізерною" часткою і прагнуть будь якою ціною кардинально збільшити свої статки.Для таких "благих" цілей не погребують нічим...
показать весь комментарий
22.01.2026 13:21 Ответить
Народ. В мене до вас питання: чому електроенергія дорожчає в ЄС? А чому дорожчає виробництво? А чому вони не можуть відмовитись від російського (читай - голку, як наркота від бандита) газу? Ааа.. тому шо атомні станціі закривають, тец закривають, вітрячки ставлять, бо ж повєсточка. Газ свій ге розробляють. А нашо - ромія присадила. Тобто потенційний ворог присадив на голку. То де тут американці не праві?
показать весь комментарий
22.01.2026 13:55 Ответить
Фрик Эл Гор который выстраивал свою предвыборную компанию на глобальном потеплении. То есть на идиотах. Клоун продолжает играть в спасителя земли от углекислого газа из поп.
показать весь комментарий
22.01.2026 14:16 Ответить
 
 