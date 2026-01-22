Министр торговли США Лютник спровоцировал скандал в Давосе, а Лагард покинула зал, - FT
Министр торговли США Говард Лютник вызвал скандал во время ужина в рамках Всемирного экономического форума в Давосе — после его резких заявлений мероприятие сопровождалось выкриками, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула зал.
Об этом сообщает Financial Times, пишет Цензор.НЕТ.
По словам нескольких участников мероприятия, во вторник вечером после агрессивных высказываний Лютника в зале возникла напряженная атмосфера. Несмотря на попытки главы BlackRock Ларри Финка, который является организатором мероприятия и временным сопредседателем ВЭФ, призвать к спокойствию, в зале раздались громкие выкрики.
Собеседники FT отметили, что среди тех, кто покинул мероприятие во время выступления Лютника, была президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
По словам одного из присутствующих, Лютник призвал мир сосредоточиться на угле как источнике энергии вместо возобновляемых источников, а также позволил себе пренебрежительные комментарии в адрес Европы.
Ранее Лютник опубликовал колонку в Financial Times, где заявил: "Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы открыто противостоять ему". Также он написал: "Мы здесь, в Давосе, чтобы четко заявить: с президентом Трампом капитализм получил нового шерифа".
Один из руководителей, присутствовавших на ужине, описал атмосферу как "напряженную", другой - как "шумную и острую".
По словам двух участников мероприятия, одним из тех, кто выкрикивал замечания, был бывший вице-президент США Эл Гор. В Министерстве торговли США же заявили, что замечания выкрикивал только один человек - Эл Гор.
Сам Гор подтвердил свою реакцию, отметив: "Я сидел и слушал его выступление. Я никак его не перебивал. Не секрет, что я считаю энергетическую политику этой администрации безумной. И в конце его выступления я отреагировал так, как чувствовал, и так же поступили несколько других людей".
