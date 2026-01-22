Зеленский отправился в Давос на Всемирный экономический форум, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум.

Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Литвина, "президент (находится) на пути в Давос".

Ранее портал Axios сообщил, что в Швейцарии Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В то же время посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны отправиться в Москву для встречи с диктатором России Владимиром Путиным.

По данным издания, обе встречи будут посвящены обсуждению так называемого "мирного плана" США по завершению войны в Украине.

Встреча Зеленского с Трампом в Давосе

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Давосе. По его мнению, российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.

