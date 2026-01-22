Зеленский отправился в Давос на Всемирный экономический форум, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум.
Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Литвина, "президент (находится) на пути в Давос".
Ранее портал Axios сообщил, что в Швейцарии Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В то же время посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны отправиться в Москву для встречи с диктатором России Владимиром Путиным.
По данным издания, обе встречи будут посвящены обсуждению так называемого "мирного плана" США по завершению войны в Украине.
Встреча Зеленского с Трампом в Давосе
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Давосе. По его мнению, российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.
- Издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг, 22 января, посетить Давос (Швейцария) для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Та й взагалі - треба ЛІДОРУ та його свиті відпочити від всіх цих київських блекаутів, відсутності води та каналізації, відсутності опалення, незадоволених киян , мерзенного Боксера , ЮлькіЖулькі, Щікалядного Борігі ... а за кордоно в Європі ТАКА КРАСА - чудові готелі, смачна їжа, гарний шопінг , цікаві зутрічі з поважними політичними панами та паніхами , відосики , інтерв'ю !
Хай буде тобі , ЛІДОРЕ , добре в Давосі і щоб Путло Погане не надіслав туди свої ракети-шахеди і не вчинив ще там блекаут!
кинув нескручені дроти та терміново помчався на свист гаспадіна?
ой!
вибачаюсь!
на вулиці потеплішало. ми самі докрутимо.
подорожуй зе!гніда. катайся за наш рахунок.
пообнімайся з маню. поплазуй перед рудим імбецилом. пофоткайся з фон дер ляйной.
Ну не сидіти ж потужному лідеру в холодному Києві, головне - проконтролювати, щоб Кличко отримав на горіхи)
ффВ
Трамп погодився на зустріч? Що здаємо?
ЦАР покликав