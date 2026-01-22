Зеленський вирушив до Давоса на Всесвітній економічний форум, - ОП

Президент України Володимир Зеленський вирушив до швейцарського Давоса, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Литвина, "президент (перебуває) на шляху в Давос".

Раніше портал Axios повідомив, що у Швейцарії Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. У той самий час посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають вирушити до Москви для зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним.

За даними видання, обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню так званого "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть довести війну до такого стану, щоб РФ ніколи не атакувала Україну знову, - Рютте

Зустріч Зеленського з Трампом у Давосі

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Давосі. На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.

Видання Axios із посиланням на українського чиновника повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 22 січня, відвідати Давос (Швейцарія) для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент США пояснив, чому Вашингтон тисне тарифами