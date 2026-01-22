Зеленський вирушив до Давоса на Всесвітній економічний форум, - ОП
Президент України Володимир Зеленський вирушив до швейцарського Давоса, де проходить Всесвітній економічний форум.
Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За словами Литвина, "президент (перебуває) на шляху в Давос".
Раніше портал Axios повідомив, що у Швейцарії Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. У той самий час посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають вирушити до Москви для зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним.
За даними видання, обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню так званого "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.
Зустріч Зеленського з Трампом у Давосі
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Давосі. На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.
- Видання Axios із посиланням на українського чиновника повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 22 січня, відвідати Давос (Швейцарія) для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Та й взагалі - треба ЛІДОРУ та його свиті відпочити від всіх цих київських блекаутів, відсутності води та каналізації, відсутності опалення, незадоволених киян , мерзенного Боксера , ЮлькіЖулькі, Щікалядного Борігі ... а за кордоно в Європі ТАКА КРАСА - чудові готелі, смачна їжа, гарний шопінг , цікаві зутрічі з поважними політичними панами та паніхами , відосики , інтерв'ю !
Хай буде тобі , ЛІДОРЕ , добре в Давосі і щоб Путло Погане не надіслав туди свої ракети-шахеди і не вчинив ще там блекаут!
кинув нескручені дроти та терміново помчався на свист гаспадіна?
ой!
вибачаюсь!
на вулиці потеплішало. ми самі докрутимо.
подорожуй зе!гніда. катайся за наш рахунок.
пообнімайся з маню. поплазуй перед рудим імбецилом. пофоткайся з фон дер ляйной.
Ну не сидіти ж потужному лідеру в холодному Києві, головне - проконтролювати, щоб Кличко отримав на горіхи)
ффВ
Трамп погодився на зустріч? Що здаємо?
ЦАР покликав