Міністр торгівлі США Лутнік спровокував скандал у Давосі, а Лагард покинула зал, - FT

Лутнік про надання Україні грошей

Міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал під час вечері в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі - після його різких заяв захід супроводжувався вигуками, а президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард залишила зал.

За словами кількох учасників заходу, у вівторок увечері після агресивних висловлювань Лутніка в залі виникла напружена атмосфера. Попри спроби голови BlackRock Ларрі Фінка, який є організатором заходу та тимчасовим співголовою ВЕФ, закликати до спокою, у залі пролунали гучні вигуки.

Співрозмовники FT зазначили, що серед тих, хто покинув захід під час виступу Лутніка, була президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

За словами одного з присутніх, Лутнік закликав світ зосередитися на вугіллі як джерелі енергії замість відновлюваних джерел, а також дозволив собі зневажливі коментарі на адресу Європи.

Раніше Лутнік опублікував колонку у Financial Times, де заявив: "Ми їдемо в Давос не для того, щоб підтримувати статус-кво. Ми їдемо, щоб відкрито протистояти йому". Також він написав: "Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити: з президентом Трампом капіталізм отримав нового шерифа".

Один із керівників, присутніх на вечері, описав атмосферу як "напружену", інший - як "гучну і гостру".

За словами двох учасників заходу, одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор. У Міністерстві торгівлі США натомість заявили, що зауваження вигукувала лише одна людина - Ел Гор.

Сам Гор підтвердив свою реакцію, зазначивши: "Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав. Не секрет, що я вважаю енергетичну політику цієї адміністрації божевільною. І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей".

Топ коментарі
Мабуть теж хабадник цей Лутнік. Сектанти вони небезпечні для всього світу.
22.01.2026 11:09
Істерикою трампо-скота - задоволений
Якіж вони недолугі
Не хвилюйтесь , паскуди, Blue wave is coming and it will be HUGE
22.01.2026 11:02
Щось з цим Богом обраним народом не так. Катастрофічно не так.
22.01.2026 11:48
*******.
Скоро толерасти та джихадісти покажуть їм їхнє місце
22.01.2026 10:59
Він почав казати правду, що треба раціонально використовувати ресурси, а не робити вигляд ніби людей, нема, а є лише ельфи у лісі.




22.01.2026 12:18
Насправді, я бачу, шо інфа тут часто подається без рлзуміння бази, шоп маргінали улюлюкали у коментах. А раціональне зерно є в цих словах, які і заява Трампа, шо «я бачу, шо проблеми є лтше у тих країнах, де багато вітряків». І він правий, бо дібілоіди позакртвати атомні та вугільні станціі, присіди на російський газ, замістт свій розвивати і як результат - ЄС і враці і великій залежності від москалів
22.01.2026 13:52
Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав...

лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!
22.01.2026 11:00
"Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав...
лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!"

а до конца дочитать не?
22.01.2026 11:12
І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей

і як?
запустили колективного смердючого шептуна? але, такого смердючого, що довелося самім втікати?
поспішно гордо, набравши повні груди повітря, вийшли не обертаючись!
22.01.2026 11:17
якою, на вашу думку, була б реакція "нелівака" й "нелібераста", якби міністр торгівлі США виголосив тези неприйнятні для "нелівака" й "нелібераста"? натовк би міністру США пику?
чи може ви, вочевидь, "нелівак" й "нелібераст" натовкли б?
як на вашу думку відреагував би представник правих поглядів?
22.01.2026 11:24
Альберт Арнольд Горhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%80#cite_note-2 [2] молодший (більш відомий за своїм скороченим іменем як Ел Гор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Albert Arnold "Al" Gore, Jr.; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 31 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948) - американський політик, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників (https://uk.wikipedia.org/wiki/1977 1977-https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сенату США (https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985-https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993) від штату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%96 Теннессі, 45-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віцепрезидент США (https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993-https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001). Після двох термінів на посаді віцепрезидента США був кандидатом на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента країни на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2000 виборах 2000 року.

ну от про що ти кажеш?
ну, яка може бути реакція?
звісно тільки потужно смердонути, але тихесенько!!!
отакі лідари у піндосії!
отака опозиція у піндосії!
то, які питання до імператора доні трампа золотого?
22.01.2026 11:30
"і як?"

ну, если вы не знаете як, то почему критикуете?
22.01.2026 11:29
україна вільна країна!
ніхто не заткне мені рота!
критикував, критикую та буду критикувати!

і чому це не знаю? я ж написав як.
22.01.2026 11:32
"критикував, критикую та буду критикувати!"

это не критика, это критиканство. критика подразумевает последующее конструктивное предложение и готовность его осуществить.
а так, вам никто не мешает заниматься словесными извращениями

"і чому це не знаю? я ж написав як"
"одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор"

ну, вы наверное знаете, что вигукував гор?
22.01.2026 11:43
як же, я втомився спілкуватися з дегенератами....
але ж, кацапороті всі таки.
22.01.2026 11:50
да вам нельзя вообще общаться, уровень развития не позволяет
22.01.2026 11:55
Зелені дурачки
22.01.2026 11:00
понапивалися на " вечері в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Джерело: https://censor.net/ua/n3596687" і вчинили п"яний дебош ?
22.01.2026 11:01
Короче, буханули і почалась буза...
22.01.2026 11:01
22.01.2026 11:02
Говард Соломонович дал жару. Трамп буде імператором світу.
22.01.2026 11:03
22.01.2026 11:45
На дурника цей Лутнік не схожий, схоже він просто лестить Трампу.
22.01.2026 11:05
"На дурника цей Лутнік не схожий, схоже він просто лестить Трампу"

а по-моему схожий, а если лестить Трампу, то тем более
22.01.2026 11:13
Я маю на увазі, що він мило не їсть) Скоріше він хитрий пронира і улесник, експлуатує слабкості Трампа по повній.
22.01.2026 11:35
Це прям як у фільмах, вкрай заможні пани та панянки у смокінгах,в розкішних інтерьєрах лаются поїдаючи лангустів з черною ікрою і запиваючи дон періньйон.
22.01.2026 11:08
22.01.2026 11:09
22.01.2026 13:16
The Fifth Third - перелогинся.
22.01.2026 13:18
ключевая мысль трампонутых :
"капіталізм отримав нового шерифа"
22.01.2026 11:14
Хотіли MAGA -отримали MAMA
MAKE AMERICA MAD AGAIN
22.01.2026 11:14
Лунтик, ахахахха
22.01.2026 11:23
Дєд шарнув собі 3 по 50 грам і почав розповідати, як він брав Берлін і який в нього довгий.

Це нормально для сільської п'янки, але не для Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зараз весь світ чекає на вибори до Конгресу США в листопаді.
З надією, що цих старих пердунів (Трампа, Віткоффа, Лутніка) нарешті опустять до плінтуса, де їм всім і місце.
Ця "компанія" вже всіх за Є-бала, не меньше за #уйла, пупса з Кореї чи панди Сі з Китаю.
22.01.2026 11:28
Навіщо взагалі було гукати свиню , за стіл до пристойних людей .?
22.01.2026 11:42
22.01.2026 11:48
Все з ним так. Так як було тисячі років до цього. Постав на ключових посадах в урядах країн своїх людей. Підсунь впливовим політикам дружин або чоловіків. А найголовніше - оточи перших осіб радниками.
22.01.2026 11:57
серед критиків трампа теж повно євреїв, той же чак шумер

ну а ноам хомскі, теж лівак - взагалі батько комп'ютерної лінгвістики

євреї, вони такі ж різні і суперечливі, як і решта націй, а те що постійно переоцінюють себе їм ніяк не шкодить (і нам так треба)
22.01.2026 12:22
вибирали не бога, а президента, а воно от воно як
22.01.2026 12:44
помилка.
а чому Україні можна, а фермерам з Арізони нізя?
22.01.2026 12:46
https://www.youtube.com/watch?v=YU8d0hxPxWY&list=RDYU8d0hxPxWY&start_radio=1
22.01.2026 12:53
Все з ними так, як би щось було не так, то донька Трампа б не приймала іудаїзм, щоб стати головою жіночої секти Хабаду.
22.01.2026 13:25
Я про мораль, порядність, гідність, не кажучи про духовність. У тих, хто отримали владу, в основному, вони відсутні.
22.01.2026 13:38
Треба було, Христино, ще й у тарілку йому плюнути.
22.01.2026 12:07
Трамп прєзідєнт мірааааа
22.01.2026 12:22
З президентом Трампом капіталізм отримав не нового шерифа а нового сцікливого БАРИГУ-ШАХРАЯ світового маштабу.
22.01.2026 12:25
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo&list=RDYU8d0hxPxWY&index=2
22.01.2026 13:02
Якщо "рулює" довбо(ОЙ)б - в обозі адекватних бути неможе...
22.01.2026 13:06
Офіційні дані-приблизно 1% населення володіє майже половиною світового багатства. Схоже,той відсоток дуже невдоволений своєю "мізерною" часткою і прагнуть будь якою ціною кардинально збільшити свої статки.Для таких "благих" цілей не погребують нічим...
22.01.2026 13:21
Народ. В мене до вас питання: чому електроенергія дорожчає в ЄС? А чому дорожчає виробництво? А чому вони не можуть відмовитись від російського (читай - голку, як наркота від бандита) газу? Ааа.. тому шо атомні станціі закривають, тец закривають, вітрячки ставлять, бо ж повєсточка. Газ свій ге розробляють. А нашо - ромія присадила. Тобто потенційний ворог присадив на голку. То де тут американці не праві?
22.01.2026 13:55
Фрик Эл Гор который выстраивал свою предвыборную компанию на глобальном потеплении. То есть на идиотах. Клоун продолжает играть в спасителя земли от углекислого газа из поп.
22.01.2026 14:16
 
 