Міністр торгівлі США Лутнік спровокував скандал у Давосі, а Лагард покинула зал, - FT
Міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал під час вечері в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі - після його різких заяв захід супроводжувався вигуками, а президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард залишила зал.
Про це повідомляє Financial Times, пише Цензор.НЕТ.
За словами кількох учасників заходу, у вівторок увечері після агресивних висловлювань Лутніка в залі виникла напружена атмосфера. Попри спроби голови BlackRock Ларрі Фінка, який є організатором заходу та тимчасовим співголовою ВЕФ, закликати до спокою, у залі пролунали гучні вигуки.
Співрозмовники FT зазначили, що серед тих, хто покинув захід під час виступу Лутніка, була президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.
За словами одного з присутніх, Лутнік закликав світ зосередитися на вугіллі як джерелі енергії замість відновлюваних джерел, а також дозволив собі зневажливі коментарі на адресу Європи.
Раніше Лутнік опублікував колонку у Financial Times, де заявив: "Ми їдемо в Давос не для того, щоб підтримувати статус-кво. Ми їдемо, щоб відкрито протистояти йому". Також він написав: "Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити: з президентом Трампом капіталізм отримав нового шерифа".
Один із керівників, присутніх на вечері, описав атмосферу як "напружену", інший - як "гучну і гостру".
За словами двох учасників заходу, одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор. У Міністерстві торгівлі США натомість заявили, що зауваження вигукувала лише одна людина - Ел Гор.
Сам Гор підтвердив свою реакцію, зазначивши: "Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав. Не секрет, що я вважаю енергетичну політику цієї адміністрації божевільною. І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скоро толерасти та джихадісти покажуть їм їхнє місце
лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!
лєвакі ліберасти толєрасти пєдокуколди у всій красі!!!"
а до конца дочитать не?
і як?
запустили колективного смердючого шептуна? але, такого смердючого, що довелося самім втікати?
поспішно гордо, набравши повні груди повітря, вийшли не обертаючись!
чи може ви, вочевидь, "нелівак" й "нелібераст" натовкли б?
як на вашу думку відреагував би представник правих поглядів?
ну от про що ти кажеш?
ну, яка може бути реакція?
звісно тільки потужно смердонути, але тихесенько!!!
отакі лідари у піндосії!
отака опозиція у піндосії!
то, які питання до імператора доні трампа золотого?
ну, если вы не знаете як, то почему критикуете?
ніхто не заткне мені рота!
критикував, критикую та буду критикувати!
і чому це не знаю? я ж написав як.
это не критика, это критиканство. критика подразумевает последующее конструктивное предложение и готовность его осуществить.
а так, вам никто не мешает заниматься словесными извращениями
"і чому це не знаю? я ж написав як"
"одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор"
ну, вы наверное знаете, что вигукував гор?
але ж, кацапороті всі таки.
Якіж вони недолугі
Не хвилюйтесь , паскуди, Blue wave is coming and it will be HUGE
а по-моему схожий, а если лестить Трампу, то тем более
"капіталізм отримав нового шерифа"
MAKE AMERICA MAD AGAIN
Це нормально для сільської п'янки, але не для Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Зараз весь світ чекає на вибори до Конгресу США в листопаді.
З надією, що цих старих пердунів (Трампа, Віткоффа, Лутніка) нарешті опустять до плінтуса, де їм всім і місце.
Ця "компанія" вже всіх за Є-бала, не меньше за #уйла, пупса з Кореї чи панди Сі з Китаю.
ну а ноам хомскі, теж лівак - взагалі батько комп'ютерної лінгвістики
євреї, вони такі ж різні і суперечливі, як і решта націй, а те що постійно переоцінюють себе їм ніяк не шкодить (і нам так треба)
а чому Україні можна, а фермерам з Арізони нізя?