Міністр торгівлі США Лутнік спровокував скандал у Давосі, а Лагард покинула зал, - FT

Міністр торгівлі США Говард Лутнік спричинив скандал під час вечері в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі - після його різких заяв захід супроводжувався вигуками, а президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард залишила зал.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами кількох учасників заходу, у вівторок увечері після агресивних висловлювань Лутніка в залі виникла напружена атмосфера. Попри спроби голови BlackRock Ларрі Фінка, який є організатором заходу та тимчасовим співголовою ВЕФ, закликати до спокою, у залі пролунали гучні вигуки.

Співрозмовники FT зазначили, що серед тих, хто покинув захід під час виступу Лутніка, була президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

За словами одного з присутніх, Лутнік закликав світ зосередитися на вугіллі як джерелі енергії замість відновлюваних джерел, а також дозволив собі зневажливі коментарі на адресу Європи.

Раніше Лутнік опублікував колонку у Financial Times, де заявив: "Ми їдемо в Давос не для того, щоб підтримувати статус-кво. Ми їдемо, щоб відкрито протистояти йому". Також він написав: "Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити: з президентом Трампом капіталізм отримав нового шерифа".

Один із керівників, присутніх на вечері, описав атмосферу як "напружену", інший - як "гучну і гостру".

За словами двох учасників заходу, одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор. У Міністерстві торгівлі США натомість заявили, що зауваження вигукувала лише одна людина - Ел Гор.

Сам Гор підтвердив свою реакцію, зазначивши: "Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав. Не секрет, що я вважаю енергетичну політику цієї адміністрації божевільною. І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей".