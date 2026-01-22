США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет із допомогою Україні, - сенатор-демократ Кунс

кунс

Сенат Сполучених Штатів наступного тижня планує ухвалити закон про оборонне фінансування, який передбачатиме асигнування безпосередньої допомоги Україні.

Про це заявив провідний сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кунса, у Конгресі США залишається "незавершена робота", яку планують завершити найближчим часом. Йдеться про ухвалення законопроєкту щодо оборонних і розвідувальних асигнувань.

"Наступного тижня ми ухвалимо законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Він включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Я вважаю, що це важливий публічний сигнал - сотні мільйонів доларів", - заявив сенатор.

Він також наголосив, що Конгрес США має бути готовим до ратифікації сильних гарантій безпеки для України.

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2027 році оборонний бюджет країни буде збільшено до $1,5 трлн. Це дозволить збудувати "армію мрії" й забезпечити безпеку та захист.
  • Трамп та його команда з національної безпеки активно обговорюють питання потенційної купівлі Гренландії.

ну, нарешті!
ось де томагавки та тауруси.
виходить, не брехав зелений утирок качка.
22.01.2026 11:38 Відповісти
що там з Гренландію буде ще подивимось, а вот війну за Україну США вже програли Данії, яка допомагає нам в рази більше !

якщо ж взяти допомогу в перерахунку на населення Данії та США, то данська допомога буде в десятки, якщо не сотні раз більше !!!

дякуємо, Даніє !
позорні США!

22.01.2026 13:20 Відповісти
ЗЕ що там наобіцяв в капітуляції пиз..юку-тангоплясу...і не тільки йому.. Таураси щось засвітилися, коли їх чекали 4 роки
22.01.2026 12:01 Відповісти
А чому сенатор вирішив, що цей законопроект спікер поставить на голосування? Джонсон перекрив нам допомогу ще при Байдені, тому розраховувати на його підтримку при Трампі - це навіть наївно.
Демократи ще не усвідомили, що вони ніхто та звуть їх ніяк, поки при владі трампізди.
22.01.2026 12:01 Відповісти
800 млн кинуть на каву. При тому, що німці та японці виділяють не один млрд.
22.01.2026 12:26 Відповісти
Позорище!
22.01.2026 12:34 Відповісти
вважаючі шо у венса жінка вагітна, то вже вселенскій *******...
22.01.2026 12:40 Відповісти
Україні цієї допомоги хіба що на тиждень вистачить
22.01.2026 13:44 Відповісти
 
 