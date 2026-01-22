США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет із допомогою Україні, - сенатор-демократ Кунс

Сенат Сполучених Штатів наступного тижня планує ухвалити закон про оборонне фінансування, який передбачатиме асигнування безпосередньої допомоги Україні.

Про це заявив провідний сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Кунса, у Конгресі США залишається "незавершена робота", яку планують завершити найближчим часом. Йдеться про ухвалення законопроєкту щодо оборонних і розвідувальних асигнувань.

"Наступного тижня ми ухвалимо законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Він включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Я вважаю, що це важливий публічний сигнал - сотні мільйонів доларів", - заявив сенатор.

Він також наголосив, що Конгрес США має бути готовим до ратифікації сильних гарантій безпеки для України.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2027 році оборонний бюджет країни буде збільшено до $1,5 трлн. Це дозволить збудувати "армію мрії" й забезпечити безпеку та захист.

Трамп та його команда з національної безпеки активно обговорюють питання потенційної купівлі Гренландії.

