Близько 250 млн доларів енергетичної допомоги Україні, виділених за часів Байдена, досі не надійшли, - Reuters

Про це пише агенція Reuters з посиланням на американських та українських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Чому допомога так і не надійшла 

За словами джерел, серед яких є американський і український чиновники, близько 250 млн доларів мали піти на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими ударами.

Два анонімні джерела розповіли, що під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило Конгрес про намір виділити принаймні частину коштів.

Однак після того, як на початку каденції Дональда Трампа USAID фактично припинило роботу, частина фінансування у потрапила в "бюрократичну невизначеність".

Деякі чиновники адміністрації наполягають, щоб кошти перерахував Державний департамент, який нині курує залишки USAID. Інші пропонують залучити Корпорацію фінансування розвитку (Development Finance Corporation) — федеральне агентство, якому відводять ключову роль у відбудові України.

Зазначається, що адміністрація Трампа раніше призупиняла або відкладала допомогу Україні. Зокрема, США неодноразово тимчасово зупиняли постачання військової допомоги, інколи намагаючись домогтися поступок від Києва в межах мирних переговорів за посередництва Вашингтона.

Проте цього разу затримка з наданням енергетичної допомоги пов'язана з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками у Вашингтоні, а не з намаганням чинити тиск на Україну.

Джерела агентства розповіли, що фактичне скасування USAID викликало плутанину щодо того, як і коли розподіляти кошти, виділені на допомогу союзникам США. Інше джерело додало, що енергетична допомога Україні з боку Вашингтона вже давно повільно надається через побоювання щодо корупції в енергетичному секторі країн.

