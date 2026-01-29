Громады десяти областей получат котлы из Италии стоимостью почти 2 млн евро, - Кулеба
Украина получила очередную партию энергетической помощи от Италии — 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Котлы уже распределили между громадами десяти областей для обеспечения теплом объектов критической инфраструктуры.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Модульные и водогрейные котлы из Италии
"Получили и распределили важную помощь от Италии – 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт", – написал он.
Речь идет о модульных и водогрейных котлах с горелками, комплектующими и вспомогательными системами. Общий вес партии – более 208 тонн, оценочная стоимость помощи – 1,86 млн евро. Это часть более широкой программы поддержки.
Для чего это оборудование
Оборудование может работать: как основной или резервный источник тепла – для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в составе городских котельных и систем теплокоммунэнерго.
Куда передадут котлы
Котлы передаем громадам
- Черниговской,
- Херсонской,
- Харьковской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Сумской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Донецкой областей и
- Киевской области.
"Благодарны правительству Италии за стратегическое решение продолжать поддержку Украины. Уже ведем переговоры о следующей партии – более 300 единиц оборудования мощностью более 800 МВт. Это системный вклад в устойчивость украинской теплоэнергетики", – написал Кулеба.
"Отдельная благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Италии в Украине Карло Формозе за личную вовлеченность, последовательную позицию и оперативную помощь", - добавил министр.
Ранее Кулеба сообщал, что в течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.
