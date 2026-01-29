Громады десяти областей получат котлы из Италии стоимостью почти 2 млн евро, - Кулеба

Украина получила очередную партию энергетической помощи от Италии — 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Котлы уже распределили между громадами десяти областей для обеспечения теплом объектов критической инфраструктуры.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Модульные и водогрейные котлы из Италии

"Получили и распределили важную помощь от Италии – 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт", – написал он.

Речь идет о модульных и водогрейных котлах с горелками, комплектующими и вспомогательными системами. Общий вес партии – более 208 тонн, оценочная стоимость помощи – 1,86 млн евро. Это часть более широкой программы поддержки.

Для чего это оборудование

Оборудование может работать: как основной или резервный источник тепла – для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в составе городских котельных и систем теплокоммунэнерго.

Куда передадут котлы

Котлы передаем громадам

Черниговской,

Херсонской,

Харьковской,

Одесской,

Николаевской,

Сумской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Донецкой областей и

Киевской области.

"Благодарны правительству Италии за стратегическое решение продолжать поддержку Украины. Уже ведем переговоры о следующей партии – более 300 единиц оборудования мощностью более 800 МВт. Это системный вклад в устойчивость украинской теплоэнергетики", – написал Кулеба.

"Отдельная благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Италии в Украине Карло Формозе за личную вовлеченность, последовательную позицию и оперативную помощь", - добавил министр.

Ранее Кулеба сообщал, что в течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.