Громады десяти областей получат котлы из Италии стоимостью почти 2 млн евро, - Кулеба

Украина получила очередную партию энергетической помощи от Италии — 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Котлы уже распределили между громадами десяти областей для обеспечения теплом объектов критической инфраструктуры.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Модульные и водогрейные котлы из Италии

"Получили и распределили важную помощь от Италии – 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт", – написал он.

Речь идет о модульных и водогрейных котлах с горелками, комплектующими и вспомогательными системами. Общий вес партии – более 208 тонн, оценочная стоимость помощи – 1,86 млн евро. Это часть более широкой программы поддержки.

Для чего это оборудование

Оборудование может работать: как основной или резервный источник тепла – для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в составе городских котельных и систем теплокоммунэнерго.

Куда передадут котлы

Котлы передаем громадам

  • Черниговской,
  • Херсонской,
  • Харьковской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Донецкой областей и
  • Киевской области.

Италия передала Украине 78 котлов для больниц, школ и критической инфраструктуры
"Благодарны правительству Италии за стратегическое решение продолжать поддержку Украины. Уже ведем переговоры о следующей партии – более 300 единиц оборудования мощностью более 800 МВт. Это системный вклад в устойчивость украинской теплоэнергетики", – написал Кулеба.

"Отдельная благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Италии в Украине Карло Формозе за личную вовлеченность, последовательную позицию и оперативную помощь", - добавил министр.

Ранее Кулеба сообщал, что в течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.

нам вібраторів кулеби вистачає
29.01.2026 22:06 Ответить
... ять. Почти 3 года просрали с подготовкой, а теперь имитация бурной деятельности. Иногда, глядя на весь этот треш, в голове нет слов, одни маты.
29.01.2026 22:11 Ответить
не просрали, а саботировали и все попиз*или.
30.01.2026 08:45 Ответить
П чому так, в теплій країні котли є, а в Україні де зимою холодно, таких котлів не виробляють?
29.01.2026 22:15 Ответить
Тому що в Європі не гріють половину міста з однієї котельні.
29.01.2026 22:22 Ответить
Це правда. В цьому винні ті хто захопили владу в Україні після розпаду совка. Це бандити та олігархи. Енергетичний ринок для них дуже прибутковий був. Крутили-мутили з кацапами газом та нафтою добряче нікого не допускаючи в цей бізнес. Тому і не будували локальних котелень, а використовували стару совкову систему. Одна котельня на пів міста. Конкурентів немає і контролювати зручно.
29.01.2026 22:39 Ответить
Як голосували всі 30 років так маєте. Цікаво ви після всього пережитого 73% порозумнішають ?
29.01.2026 22:43 Ответить
Надіюсь, що так. Але ***** виношував ідею підкорити Україну з моменту захвата влади на мордорі. Він випробовував різні способи. Економічні, політичні, корупційні та ін. Політики в нього бабло брали, а Україна ніяк не лягала під *****. Він вже з другої спроби і зечару в президенти пропхав і тут Майдан йому карти сплутав. Тоді ***** вирішив віджати Крим та спробував віджати Донбас в 2014-му. Що з цього вийшло ми знаємо і переживаємо зараз
29.01.2026 22:54 Ответить
Переживете і все виправите. Люди консервативні по своїй природі, доки можуть жити по старому, не будуть нічого міняти. Щоб почались зміни потрібний жорстокий стрес типу війни або ось морозу.
29.01.2026 23:00 Ответить
После первого блекаута 3 года назад у нас было предложение Запада, а потом и решение СНБО о децентрализации энергетики. Типа нас клюнул жаренный петух. Ну и где результат за прошедшие 3 года? Срубить бабла на теме достройки реакторов Хмельницкой АЭС для уже этой власти оказалось важнее энергетической безопасности страны. Вот и имеем результат.
29.01.2026 22:47 Ответить
Як голосували так і живете. (
29.01.2026 22:55 Ответить
Я за ЭТОГО не голосовал. Не по адресу.
29.01.2026 22:59 Ответить
Я не про тебе, написав у множині. Тепер ніхто не признається за кого голосував.
29.01.2026 23:01 Ответить
Ну, вы здесь с февраля 2025 года, иначе бы знали сторожил и кто из них чем дышит.
29.01.2026 23:03 Ответить
Я тут вже давно, часом заходжу як робити нічого. Частіше читаю, рідко пишу.
29.01.2026 23:06 Ответить
И да, мы сейчас живем как проголосовало сранное большинство инфантильных олигофренов.
29.01.2026 23:05 Ответить
Вони й тепер не змінились, бачу по тих які сюди приїхали, деколи спілкуюсь.
29.01.2026 23:07 Ответить
* чи після всього пережитого
29.01.2026 22:44 Ответить
Дякуємо, Друзі.
29.01.2026 23:14 Ответить
Причем тут сумма, причем туту кулеба !!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????Просто-Италия даёт котлы, всё.Эти суки даже на беде хотят хайпануть,не давши ни копейки.
30.01.2026 06:17 Ответить
не підпускайте зелених слуг народу до котлів і обладнання і також до робіт по встановленню: обов'язково вкрадуть або зіпсують!
30.01.2026 08:43 Ответить
 
 