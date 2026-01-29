Громади десяти областей отримають котли з Італії вартістю майже 2 млн євро, - Кулеба

Україна отримала чергову партію енергетичної допомоги від Італії — 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Котли вже розподілили між громадами десяти областей для забезпечення теплом об’єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Модульні та водогрійні котли з Італії

"Отримали й розподілили важливу допомогу від Італії – 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт", - написав він.

Йдеться про модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими й допоміжними системами. Загальна вага партії – понад 208 тонн, оціночна вартість допомоги – 1.86 млн євро. Це частина ширшої програми підтримки.

Для чого це обладнання

Обладнання може працювати: як основне або резервне джерело тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Куди передадуть котли

Котли передаємо громадам

Чернігівської,

Херсонської,

Харківської,

Одеської,

Миколаївської,

Сумської,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Донецької областей та

Київщини.

"Вдячні Уряду Італії за стратегічне рішення продовжувати підтримку України. Уже ведемо переговори про наступну партію – понад 300 одиниць обладнання потужністю більш як 800 МВт. Це системний внесок у стійкість української теплоенергетики", - написав Кулеба.

"Окрема подяка Надзвичайному та Повноважному Послу Італії в Україні Карло Формозі за особисту залученість, послідовну позицію та оперативну допомогу", - додав міністр.

Раніше Кулеба повідомляв, що протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.