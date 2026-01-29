Громади десяти областей отримають котли з Італії вартістю майже 2 млн євро, - Кулеба
Україна отримала чергову партію енергетичної допомоги від Італії — 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Котли вже розподілили між громадами десяти областей для забезпечення теплом об’єктів критичної інфраструктури.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Модульні та водогрійні котли з Італії
"Отримали й розподілили важливу допомогу від Італії – 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт", - написав він.
Йдеться про модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими й допоміжними системами. Загальна вага партії – понад 208 тонн, оціночна вартість допомоги – 1.86 млн євро. Це частина ширшої програми підтримки.
Для чого це обладнання
Обладнання може працювати: як основне або резервне джерело тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.
Куди передадуть котли
Котли передаємо громадам
- Чернігівської,
- Херсонської,
- Харківської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Сумської,
- Дніпропетровської,
- Запорізької,
- Донецької областей та
- Київщини.
"Вдячні Уряду Італії за стратегічне рішення продовжувати підтримку України. Уже ведемо переговори про наступну партію – понад 300 одиниць обладнання потужністю більш як 800 МВт. Це системний внесок у стійкість української теплоенергетики", - написав Кулеба.
"Окрема подяка Надзвичайному та Повноважному Послу Італії в Україні Карло Формозі за особисту залученість, послідовну позицію та оперативну допомогу", - додав міністр.
Раніше Кулеба повідомляв, що протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.
