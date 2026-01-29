3 454 21

Громади десяти областей отримають котли з Італії вартістю майже 2 млн євро, - Кулеба

Україна отримала чергову партію енергетичної допомоги від Італії — 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Котли вже розподілили між громадами десяти областей для забезпечення теплом об’єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Модульні та водогрійні котли з Італії

"Отримали й розподілили важливу допомогу від Італії – 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт", - написав  він.

Йдеться про модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими й допоміжними системами. Загальна вага партії – понад 208 тонн, оціночна вартість допомоги – 1.86 млн євро. Це частина ширшої програми підтримки.

Для чого це обладнання

Обладнання може працювати: як основне або резервне джерело тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Куди передадуть котли

Котли передаємо громадам

  • Чернігівської,
  • Херсонської,
  • Харківської,
  • Одеської,
  • Миколаївської,
  • Сумської,
  • Дніпропетровської,
  • Запорізької,
  • Донецької областей та
  • Київщини.

Італія передала Україні 78 котлів для лікарень, шкіл і критичної інфраструктури
"Вдячні Уряду Італії за стратегічне рішення продовжувати підтримку України. Уже ведемо переговори про наступну партію – понад 300 одиниць обладнання потужністю більш як 800 МВт. Це системний внесок у стійкість української теплоенергетики", - написав Кулеба.

"Окрема подяка Надзвичайному та Повноважному Послу Італії в Україні Карло Формозі за особисту залученість, послідовну позицію та оперативну допомогу", - додав міністр.

Раніше Кулеба повідомляв, що протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.

нам вібраторів кулеби вистачає
29.01.2026 22:06 Відповісти
... ять. Почти 3 года просрали с подготовкой, а теперь имитация бурной деятельности. Иногда, глядя на весь этот треш, в голове нет слов, одни маты.
29.01.2026 22:11 Відповісти
+6
Це правда. В цьому винні ті хто захопили владу в Україні після розпаду совка. Це бандити та олігархи. Енергетичний ринок для них дуже прибутковий був. Крутили-мутили з кацапами газом та нафтою добряче нікого не допускаючи в цей бізнес. Тому і не будували локальних котелень, а використовували стару совкову систему. Одна котельня на пів міста. Конкурентів немає і контролювати зручно.
29.01.2026 22:39 Відповісти
не просрали, а саботировали и все попиз*или.
30.01.2026 08:45 Відповісти
П чому так, в теплій країні котли є, а в Україні де зимою холодно, таких котлів не виробляють?
29.01.2026 22:15 Відповісти
Тому що в Європі не гріють половину міста з однієї котельні.
29.01.2026 22:22 Відповісти
Як голосували всі 30 років так маєте. Цікаво ви після всього пережитого 73% порозумнішають ?
29.01.2026 22:43 Відповісти
Надіюсь, що так. Але ***** виношував ідею підкорити Україну з моменту захвата влади на мордорі. Він випробовував різні способи. Економічні, політичні, корупційні та ін. Політики в нього бабло брали, а Україна ніяк не лягала під *****. Він вже з другої спроби і зечару в президенти пропхав і тут Майдан йому карти сплутав. Тоді ***** вирішив віджати Крим та спробував віджати Донбас в 2014-му. Що з цього вийшло ми знаємо і переживаємо зараз
29.01.2026 22:54 Відповісти
Переживете і все виправите. Люди консервативні по своїй природі, доки можуть жити по старому, не будуть нічого міняти. Щоб почались зміни потрібний жорстокий стрес типу війни або ось морозу.
29.01.2026 23:00 Відповісти
После первого блекаута 3 года назад у нас было предложение Запада, а потом и решение СНБО о децентрализации энергетики. Типа нас клюнул жаренный петух. Ну и где результат за прошедшие 3 года? Срубить бабла на теме достройки реакторов Хмельницкой АЭС для уже этой власти оказалось важнее энергетической безопасности страны. Вот и имеем результат.
29.01.2026 22:47 Відповісти
Як голосували так і живете. (
29.01.2026 22:55 Відповісти
Я за ЭТОГО не голосовал. Не по адресу.
29.01.2026 22:59 Відповісти
Я не про тебе, написав у множині. Тепер ніхто не признається за кого голосував.
29.01.2026 23:01 Відповісти
Ну, вы здесь с февраля 2025 года, иначе бы знали сторожил и кто из них чем дышит.
29.01.2026 23:03 Відповісти
Я тут вже давно, часом заходжу як робити нічого. Частіше читаю, рідко пишу.
29.01.2026 23:06 Відповісти
И да, мы сейчас живем как проголосовало сранное большинство инфантильных олигофренов.
29.01.2026 23:05 Відповісти
Вони й тепер не змінились, бачу по тих які сюди приїхали, деколи спілкуюсь.
29.01.2026 23:07 Відповісти
* чи після всього пережитого
29.01.2026 22:44 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
29.01.2026 23:14 Відповісти
Причем тут сумма, причем туту кулеба !!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????Просто-Италия даёт котлы, всё.Эти суки даже на беде хотят хайпануть,не давши ни копейки.
30.01.2026 06:17 Відповісти
не підпускайте зелених слуг народу до котлів і обладнання і також до робіт по встановленню: обов'язково вкрадуть або зіпсують!
30.01.2026 08:43 Відповісти
 
 