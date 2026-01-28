Італія надіслала Україні першу партію допомоги для підтримки енергетики

Італія надіслала Україні першу партію допомоги для подолання енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє агенція ANSA з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, інформує Цензор.НЕТ.

Доставлено першу партію

"Сьогодні було доставлено першу партію із 78 промислових котлів, ще 300 будуть доправлені найближчими тижнями. Їхня загальна теплова потужність становитиме приблизно 900 МВт",- сказано в заяві.

Котли призначені для відновлення пошкоджених міських мереж, лікарень та основних служб.

Зазначається, що така гуманітарна допомога забезпечить тепло приблизно для 90 тисяч будинків або для міста з населенням близько 250 тисяч жителів.

Відправка генераторів

Також повідомляється, що Італія розпочала програму відправки до України середніх і великих генераторів.

"Ці генератори будуть підтримувати лікарні, водопровідні системи та критичну інфраструктуру у разі відключення електроенергії",- сказано в повідомленні.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії.

Італія (1684) допомога (9117) Мелоні Джорджа (227)
А верховний міндіч хоч мівіни людям надіслав??
28.01.2026 23:23 Відповісти
А він винен тільки своїй родині. Якимсь там людям він нічого не обіцяв. Сказав тільки: "ми зробимо вас разом" і "я ваш вирок". Виконав цю обіцянку на 100%.
29.01.2026 01:04 Відповісти
В Украина на каждого жителя уже әр 2 генератора склади лөмятся кудда полиция сиотрит ал люди мерзнут
29.01.2026 17:48 Відповісти
Дякуємо.
29.01.2026 20:06 Відповісти
 
 