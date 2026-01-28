Італія надіслала Україні першу партію допомоги для підтримки енергетики

Італія надіслала Україні першу партію допомоги для подолання енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє агенція ANSA з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, інформує Цензор.НЕТ.

Доставлено першу партію

"Сьогодні було доставлено першу партію із 78 промислових котлів, ще 300 будуть доправлені найближчими тижнями. Їхня загальна теплова потужність становитиме приблизно 900 МВт",- сказано в заяві.

Котли призначені для відновлення пошкоджених міських мереж, лікарень та основних служб.

Зазначається, що така гуманітарна допомога забезпечить тепло приблизно для 90 тисяч будинків або для міста з населенням близько 250 тисяч жителів.

Відправка генераторів

Також повідомляється, що Італія розпочала програму відправки до України середніх і великих генераторів.

"Ці генератори будуть підтримувати лікарні, водопровідні системи та критичну інфраструктуру у разі відключення електроенергії",- сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії.

