Италия отправила Украине первую партию помощи для поддержки энергетики
Италия отправила Украине первую партию помощи для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Италии Джорджи Мелони, информирует Цензор.НЕТ.
Доставлена первая партия
"Сегодня была доставлена первая партия из 78 промышленных котлов, еще 300 будут доставлены в ближайшие недели. Их общая тепловая мощность составит примерно 900 МВт", - говорится в заявлении.
Котлы предназначены для восстановления поврежденных городских сетей, больниц и основных служб.
Отмечается, что такая гуманитарная помощь обеспечит тепло примерно для 90 тысяч домов или для города с населением около 250 тысяч жителей.
Отправка генераторов
Также сообщается, что Италия начала программу отправки в Украину средних и крупных генераторов.
"Эти генераторы будут поддерживать больницы, водопроводные системы и критическую инфраструктуру в случае отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования из Италии.
