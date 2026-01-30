Модульное котельное оборудование из Италии поступило в Киевскую область, - ОВА

Киевская область получила модульное котельное оборудование для обеспечения автономности систем теплоснабжения в громадах, присланное Италией.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

Как отмечается, речь идет о современных водогрейных котлах с необходимыми комплектующими и вспомогательными системами.

Это оборудование может работать как основной или резервный источник тепла и позволяет усилить работу котельных, теплокоммунэнерго и объектов критической инфраструктуры.

Куда направят помощь?

Сообщается, что в первую очередь такое усиление направлено на обеспечение стабильного теплоснабжения больниц, социальных учреждений и учебных заведений.

"В условиях постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру каждая дополнительная единица альтернативной теплогенерации имеет критическое значение для безопасности людей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?