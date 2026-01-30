Модульное котельное оборудование из Италии поступило в Киевскую область, - ОВА
Киевская область получила модульное котельное оборудование для обеспечения автономности систем теплоснабжения в громадах, присланное Италией.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Как отмечается, речь идет о современных водогрейных котлах с необходимыми комплектующими и вспомогательными системами.
Это оборудование может работать как основной или резервный источник тепла и позволяет усилить работу котельных, теплокоммунэнерго и объектов критической инфраструктуры.
Куда направят помощь?
Сообщается, что в первую очередь такое усиление направлено на обеспечение стабильного теплоснабжения больниц, социальных учреждений и учебных заведений.
"В условиях постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру каждая дополнительная единица альтернативной теплогенерации имеет критическое значение для безопасности людей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.
- Также сообщалось, что Украина получила очередную партию энергетической помощи от Италии - 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Котлы уже распределили между громадами десяти областей для обеспечения теплом объектов критической инфраструктуры.
