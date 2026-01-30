РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости Фото Удары по энергетике Поддержка Украины Италией
1 937 6

Модульное котельное оборудование из Италии поступило в Киевскую область, - ОВА

Киевская область получила модульное котельное оборудование для обеспечения автономности систем теплоснабжения в громадах, присланное Италией.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Киевская область получила модульное котельное оборудование из Италии

О чем идет речь?

Как отмечается, речь идет о современных водогрейных котлах с необходимыми комплектующими и вспомогательными системами.

Это оборудование может работать как основной или резервный источник тепла и позволяет усилить работу котельных, теплокоммунэнерго и объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: 378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

Киевская область получила модульное котельное оборудование из Италии

Куда направят помощь?

Сообщается, что в первую очередь такое усиление направлено на обеспечение стабильного теплоснабжения больниц, социальных учреждений и учебных заведений.

"В условиях постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру каждая дополнительная единица альтернативной теплогенерации имеет критическое значение для безопасности людей", - говорится в сообщении.

Читайте: Италия отправила Украине первую партию помощи для поддержки энергетики

Киевская область получила модульное котельное оборудование из Италии

Киевская область получила модульное котельное оборудование из Италии

Что предшествовало?

Автор: 

Италия (1732) Киевская область (4606) энергетика (3443)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ж шукаємо, на свічному заводіку очільника ова?
Бо у кончі, вже нема куди тулити.
До речі, у панів генератори пердять та засирають, так само як і у кріпаків.
Ну хоч, щось у нас однакове, засране повітря.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:09 Ответить
Координати зберігання треба озвучити, щоб кацапи не напружувались з пошуком локації.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:14 Ответить
⚡️Люди почали скасовувати замовлення павербанків, ecoflow, невеликих генераторів: це сталося після інформації про можливе енергетичне перемир'я, - очільник Дніпропетровської обласної ради Лукашук
показать весь комментарий
30.01.2026 10:19 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:29 Ответить
Велика подяка справжнім друзям 🇮🇹🇺🇦
показать весь комментарий
30.01.2026 10:41 Ответить
Таких тупих ідіотів яне бачив за все своє довге життя Ну для чого це розповідати,щоб росія все розбила. При владі клоуни і недоумки Досить займатись піаром на крові наших захисників і мирних людей.
показать весь комментарий
30.01.2026 11:04 Ответить
 
 