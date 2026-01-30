Модульне котельне обладнання від Італії надійшло на Київщину, - ОВА

Київська область отримала модульне котельне обладнання для забезпечення автономності систем теплопостачання у громадах, надіслане Італією.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Про що йдеться?

Як зазначається, йдеться про сучасні водогрійні котли з необхідними комплектуючими та допоміжними системами.

Це обладнання може працювати як основне або резервне джерело тепла та дозволяє підсилити роботу котелень, теплокомуненерго й об’єктів критичної інфраструктури.

Куди спрямують допомогу?

Повідомляється, що насамперед таке підсилення спрямоване на забезпечення стабільного теплопостачання лікарень, соціальних установ та закладів освіти.

"В умовах постійних атак ворога на енергетичну інфраструктуру кожна додаткова одиниця альтернативної теплогенерації має критичне значення для безпеки людей", - йдеться в повідомленні.

