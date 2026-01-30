1 937 6

Модульне котельне обладнання від Італії надійшло на Київщину, - ОВА

Київська область отримала модульне котельне обладнання для забезпечення автономності систем теплопостачання у громадах, надіслане Італією.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Про що йдеться?

Як зазначається, йдеться про сучасні водогрійні котли з необхідними комплектуючими та допоміжними системами.

Це обладнання може працювати як основне або резервне джерело тепла та дозволяє підсилити роботу котелень, теплокомуненерго й об’єктів критичної інфраструктури.

Куди спрямують допомогу?

Повідомляється, що насамперед таке підсилення спрямоване на забезпечення стабільного теплопостачання лікарень, соціальних установ та закладів освіти.

"В умовах постійних атак ворога на енергетичну інфраструктуру кожна додаткова одиниця альтернативної теплогенерації має критичне значення для безпеки людей", - йдеться в повідомленні.

То ж шукаємо, на свічному заводіку очільника ова?
Бо у кончі, вже нема куди тулити.
До речі, у панів генератори пердять та засирають, так само як і у кріпаків.
Ну хоч, щось у нас однакове, засране повітря.
показати весь коментар
30.01.2026 10:09 Відповісти
Координати зберігання треба озвучити, щоб кацапи не напружувались з пошуком локації.
показати весь коментар
30.01.2026 10:14 Відповісти
⚡️Люди почали скасовувати замовлення павербанків, ecoflow, невеликих генераторів: це сталося після інформації про можливе енергетичне перемир'я, - очільник Дніпропетровської обласної ради Лукашук
показати весь коментар
30.01.2026 10:19 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
30.01.2026 10:29 Відповісти
Велика подяка справжнім друзям 🇮🇹🇺🇦
показати весь коментар
30.01.2026 10:41 Відповісти
Таких тупих ідіотів яне бачив за все своє довге життя Ну для чого це розповідати,щоб росія все розбила. При владі клоуни і недоумки Досить займатись піаром на крові наших захисників і мирних людей.
показати весь коментар
30.01.2026 11:04 Відповісти
 
 