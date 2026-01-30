Українцям перерахують плату за комунальні послуги, - Свириденко
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що змінює підхід до оплати житлово-комунальних послуг для населення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами очільниці уряду, українці платитимуть лише за ті комунальні послуги, які були фактично надані. Йдеться про випадки, коли послуги не надавалися або були неналежної якості через ворожі обстріли та пошкодження інфраструктури.
Перерахунок проведуть без звернень громадян
Рішення уряду поширюється на теплопостачання, водопостачання та послуги з вивезення побутових відходів. У разі відсутності або перебоїв у наданні цих послуг плата має бути перерахована.
Премʼєр-міністерка наголосила, що відповідальність за перерахунок покладається на надавачів комунальних послуг. Громадянам не потрібно подавати заяви чи звертатися до постачальників.
"Люди повинні платити лише за ті послуги, які вони реально отримали", – наголосила Юлія Свириденко.
В уряді підкреслюють, що рішення спрямоване на захист споживачів в умовах війни. Воно має забезпечити справедливу оплату та зменшити фінансове навантаження на домогосподарства.
Відновлення електропостачання сповільнили морози
Тим часом на терміни відновлення енергетичних об'єктів після російських ударів вплинула погода. За словами енергетиків, з якими спілкувалися журналісти Цензор.НЕТ, у попередні тижні, морози суттєво сповільнили сам темп відновлення там, де це можливо. Бо на те, на що раніше йшов день, зараз потрібно два чи три.
Ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що ворог користуватиметься морозом для того, щоб атакувати енергетичну систему.
"Для нього це золотий час в таких атаках. Тому що споживання на максимумі. Ефект цих атак величезний. А на побутових споживачах найбільше. І він (Путін. - Ред.) буде намагатися використати цей час", - додав Кудрицький.
Водночас зауважив він, навесні зміниться баланс енергосистеми, тому що почнуть працювати сонячні електростанції й більше даватимуть гідроелектростанції.
Що передувало?
- Раніше ми писали, що Київська область отримала модульне котельне обладнання для забезпечення автономності систем теплопостачання у громадах.
- Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.
- Також повідомлялося, що Україна отримала чергову партію енергетичної допомоги від Італії - 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Котли вже розподілили між громадами десяти областей для забезпечення теплом об’єктів критичної інфраструктури.
Поверніть, падли, по 1,69 грн/квт, бо мудрий народ сидіть при свічках у трьох светрах, захист енерго об'єктів відсутній, а гроші регулярно відправляються двушками в москву.
Погодіть,вони ваще хочуть до 8 гривень задрати.
