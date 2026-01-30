Українцям перерахують плату за комунальні послуги, - Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що змінює підхід до оплати житлово-комунальних послуг для населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, українці платитимуть лише за ті комунальні послуги, які були фактично надані. Йдеться про випадки, коли послуги не надавалися або були неналежної якості через ворожі обстріли та пошкодження інфраструктури.

Перерахунок проведуть без звернень громадян

Рішення уряду поширюється на теплопостачання, водопостачання та послуги з вивезення побутових відходів. У разі відсутності або перебоїв у наданні цих послуг плата має бути перерахована.

Премʼєр-міністерка наголосила, що відповідальність за перерахунок покладається на надавачів комунальних послуг. Громадянам не потрібно подавати заяви чи звертатися до постачальників.

"Люди повинні платити лише за ті послуги, які вони реально отримали", – наголосила Юлія Свириденко.

В уряді підкреслюють, що рішення спрямоване на захист споживачів в умовах війни. Воно має забезпечити справедливу оплату та зменшити фінансове навантаження на домогосподарства.

Відновлення електропостачання сповільнили морози

Тим часом на терміни відновлення енергетичних об'єктів після російських ударів вплинула погода. За словами енергетиків, з якими спілкувалися журналісти Цензор.НЕТ, у попередні тижні, морози суттєво сповільнили сам темп відновлення там, де це можливо. Бо на те, на що раніше йшов день, зараз потрібно два чи три.

Ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що ворог користуватиметься морозом для того, щоб атакувати енергетичну систему.

"Для нього це золотий час в таких атаках. Тому що споживання на максимумі. Ефект цих атак величезний. А на побутових споживачах найбільше. І він (Путін. - Ред.) буде намагатися використати цей час", - додав Кудрицький.

Водночас зауважив він, навесні зміниться баланс енергосистеми, тому що почнуть працювати сонячні електростанції й більше даватимуть гідроелектростанції.

енергетика комунальні послуги Свириденко Юлія
Все для людей. Але є чуйка, що знову на*буть.
30.01.2026 20:24 Відповісти
30.01.2026 20:37 Відповісти
Тариф за електроенергію піднімали до 4,32 грн/квт, щоб захистити енерго об'єкти і відновити.
Поверніть, падли, по 1,69 грн/квт, бо мудрий народ сидіть при свічках у трьох светрах, захист енерго об'єктів відсутній, а гроші регулярно відправляються двушками в москву.
30.01.2026 20:38 Відповісти
Все для людей. Але є чуйка, що знову на*буть.
30.01.2026 20:24 Відповісти
Тебе чуйка не підводить. Держава завжди знайде спосіб щоб ******* своїх вірноподаних. Ну а тим паче комунальники - професійні ворюги. Кажу це маючи власний досвід боротьби з всіма ціма держкомпаніями.
30.01.2026 20:33 Відповісти
Ага, ага... Ви, люди, заяви не подавайте, а надавачі комунальних послуг вам самі перераХУЮть. Чомусь хочеться Гітлера, тільки українського...
31.01.2026 09:03 Відповісти
міндічям та галущенкам на їх рахунки перераховують? чи зєлі з єрмаком
30.01.2026 20:30 Відповісти
Й 2ку на мацкву обов"язково.
30.01.2026 20:33 Відповісти
30.01.2026 20:37 Відповісти
"Для нього це золотий час в таких атаках. Тому що споживання на максимумі. Ефект цих атак величезний. А на побутових споживачах найбільше. І він (Путін. - Ред.) буде намагатися використати цей час", - додав Кудрицький. Джерело: https://censor.net/ua/n3598138, окуєнно допоміг і вспокоїв населення, наче без ушлєпка неочевидно для чого вони це роблять, як би якусь пропозицію по запобіганню чи скорішому відновленню запропонував, диву даюся скільки в тих конторах хапуг, й просто шаройобів працює за кошт Українського суспільства.
30.01.2026 20:32 Відповісти
Так рєнат лєонідовіч теж у вигращі ,скільки зайвих грошей здере з українців ,які змушені витрачати набагато більше електроенергії бо немає тепла ,ну а його рідний дтек свою генерацію буде ремонтувати за державний ( простих українців ) рахунок ,так що всі у виграші ,крім простих українців.
30.01.2026 23:26 Відповісти
Мабуть знайшли нову схему грабунку народу.
30.01.2026 20:33 Відповісти
Тарифи піднімуть..пахали ж..
30.01.2026 22:27 Відповісти
да, віримо. перерахують українцю пінчуку, і українцю ахмєтову.
30.01.2026 20:34 Відповісти
якось подозрітельно це все, де подвох? якщо пропонують дуже вигідну угоду , знай тебе хочуть на%бати
30.01.2026 20:36 Відповісти
та якби вони нічого нового не пропонують, а лише приймають якусь фігню, що комунальні підприємства і так повинні робити і без їхньої постанови. але це тепер досягнення.
30.01.2026 21:24 Відповісти
30.01.2026 20:38 Відповісти
Все давно зміндічено до вас.
30.01.2026 21:01 Відповісти
Тариф за електроенергію піднімали до 4,32 грн/квт, щоб захистити енерго об'єкти.
Погодіть,вони ваще хочуть до 8 гривень задрати.
31.01.2026 01:10 Відповісти
Zелена брехня
30.01.2026 21:09 Відповісти
чергова "зелена ширма", за котрою будуть з бюджету витягувати гроші українців
30.01.2026 21:28 Відповісти
Как торговельно! Вот это забота о людях! Платить будем только за те услуги, которые были предоставлены. То есть за те которые предоставлены не были разрешили не платить. А большинство на цензора ещё и власть критикует.С такой заботой, наверное, скоро разрешат за не купленный товар не платить
30.01.2026 21:31 Відповісти
А вона та вони чекають - самий чесний
30.01.2026 21:35 Відповісти
"Тєлєвізор жівотворящій", не робить із людей дебілів - він якраз на цих дебілів розрахований, а як ми вже знаємо, що таких на теренах України 13 500 000 гомо еректусів.
31.01.2026 10:39 Відповісти
якось не вірю що в Миколаєві перерахують вартість послуг з водопостачання за 4 роки
30.01.2026 22:13 Відповісти
ТОВ "ГК Нафтогаз України", який контролює 90% ринку газу і інші 7 підприємств оголосили про підвищення цін на газ по місячним контрактам на 18%. І це лише початок чергового витка підвищення цін на енергоресурси для населення запланованого урядом Зеленського на 2026 рік.
30.01.2026 22:23 Відповісти
Вже понад 20 років я намагаюсь довести до свідомості громадян одну просту формулу - "спершу заплати з а булочку, а вже потім їж" в енергетиці. Мільярдні борги виникають і перекладаються на кишені сумлінних платників лише тому, що енергетичним компаніям вигідний "колгосп" і повна колективна фінансова відповідальність сумлінних за несумлінних. Необхідно повністю відмовитись від існуючої системи обліку витрат і замінити її системою попередньої оплати. Споживач має право спершу купити обсяг (пакет) послуг і потім використовувати за власною схемою споживання. Це означає створення автономних систем індивідуального споживання і встановлення лічильників попередньої оплати всіх комунальних послуг. Наприклад, ви купуєте картку на 100 кіловат і вставляєте її в індивідуальний лічильник. Ви повністю контролюєте індивідуальне споживання. Коли гроші на картці закінчуються лічильник припиняє газопостачання. Те ж саме з електрикою, водою і теплом. Результат - ніяких боргів. Ніяких паразитів. Ніяких корупційних схем. Коли вже до вас дійде що "серп і молот" (колгосп) - смерть і голод. А ще й холод і корупція.
30.01.2026 23:09 Відповісти
А за те що за відсутності опалення українці змушені витрачати набагато більше електроенергії за космічними тарифами перерахунок буде ?
30.01.2026 23:20 Відповісти
І як же ти їх **** перерахуєш?
31.01.2026 00:27 Відповісти
Та ти шо...майже еуропа .....радійте дегани необучаємі....
31.01.2026 01:25 Відповісти
Зеленський і бусифікація
Зеленський і бусифікація
31.01.2026 10:44 Відповісти
Звісно... Підвищуйте плату за середньовіччя... Це ж не Ви розграбували галузь енергетики і всього іншого.
31.01.2026 11:28 Відповісти
 
 