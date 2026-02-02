Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла

У зв'язку з перепадом напруги близько 4-ї години ранку 2 лютого 2026 року аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста Умань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Уманської міськради.

Проводяться відновлювальні роботи

Як зазначається, наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт.

Після завершення ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додали у міськраді.

Також читайте: 244 будинки у Києві залишаються без тепла, - Кличко

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

Читайте також: Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи

Топ коментарі
Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла ?

У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.

Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"
02.02.2026 09:08 Відповісти
Ще не всі продалися вже тут, на місці. А деякі мабуть взагалі одразу "по рукам" для своїх пішли. Як наприклад генератори в Одесі.
02.02.2026 09:25 Відповісти
Скільки можна наступати на граблі навіщо потрібні ті централізовані котельні в невеликому місті щоб тільки тратити кошти на теплоенерго. Давно пора надати дозвіл на індівідуальне опалення людям і забути як дурний сон ці проблеми. Приідьте в Тульчин подивіться
02.02.2026 09:56 Відповісти
А про генератор подбати????
02.02.2026 09:04 Відповісти
Їх вже стільки вислали, що, мабуть, мало б на всі такі випадки вистачити?
02.02.2026 09:14 Відповісти
02.02.2026 09:25 Відповісти
02.02.2026 09:08 Відповісти
Скільки можна наступати на граблі навіщо потрібні ті централізовані котельні в невеликому місті щоб тільки тратити кошти на теплоенерго. Давно пора надати дозвіл на індівідуальне опалення людям і забути як дурний сон ці проблеми. Приідьте в Тульчин подивіться
02.02.2026 09:56 Відповісти
Как правильно вы говорите. Прямо мои мысли. Я тоже всем предлагаю. Представьте себе обычную 9-ти этажку имени Л.И. Брежнева, на минимальные 2 подьезда. Это 72 квартиры. 72 котла. Трубы через стены на улицу. Одновременно пыхнули 72 котла. Выше 5 го этажа котлы задохнутся ( хапнкт СО вместо воздуха).
02.02.2026 10:05 Відповісти
все десятки тысяч новых многоэтажек с индивидуальным отоплением горько заплакали, так им жалко 9-ти этажку имени ли брежнева с задохнутыми котлами!
02.02.2026 10:13 Відповісти
Хочу уточнить.
Горько заплакали новые многоютажки с индувидиальным приготовлением тепла в пределах квартиры? Из первичного топлива (газ, эл. энергия, уголь, солома). Или многоэтажки с индивидуальным вводом теплоносителя в квартиру, через прибор учета?
02.02.2026 10:28 Відповісти
индивидуальное отопление по определению есть отопление с приготовлением тепла в квартире
02.02.2026 10:35 Відповісти
Спасибо.
В любой дисскусии важно говорить об одинаковых понятиях. Приведете пример, как минимум 5-ти новых многоэтажек в пределах одного микрорайона с этажностью не менее 12 этажей. Где теплоноситель производится в пределах квартир.
Спасибо.
02.02.2026 10:48 Відповісти
Ивано-Франковск - все без исключения последние лет 10 новые микрорайоны с индивидуальным отоплением и огромное количество квартир перешло на него в старых домах, поэтому траблы с централизованным отоплением, которые возникают каждую зиму, не наносят тотального вреда городу и его жителям.
02.02.2026 11:52 Відповісти
12 этажей - это конечно проблемно а новые девятиэтажки с газовыми двухконтурными котлами в каждой кухне, никаких проблем у дочки не было. А теперь, естественно, все зависит у кого как с электроэнергией. У меня в квартире в пятиэтажке газовый котел без насоса, самотеком, регулятор на двойке, на улице утром -29, в квартире +20.
02.02.2026 11:09 Відповісти
Да, у вас дымоход в квартире есть. А как колонка? Ведь канал один, а котел не двухконтурный.
02.02.2026 13:19 Відповісти
Вероятно, Вы незнакомы с устройством и работой парапетных и навесных газовых котлов. Парапетный котел устанавливается под подоконником, где делается отверствие для двойной трубы (воздух и выхлоп). парапетные котлы бывают одноконтурные и двухконтурные но второй контур очень маленький , у меня бойлер для водопровода.
Навесные котлы со сложной конструкцией но также двойная труба выходит на улицу под потолком. Второй контур у этих котлов эффективный. Но управление котлом сложное, постоянно должно быть электричество.
02.02.2026 15:40 Відповісти
газовый котел без насоса, самотеком,

Ваши слова. Кроме (да) парапетных таким критериям отвечают напольные котлы "Данко" с системой отопления открытого типа и "Атон" с системой отопления закрытого типа. Хотя, за свою практику (15 лет), я не встречал парапетных котлов для систем закрытого типа. У вас проходной котел?
02.02.2026 16:08 Відповісти
Вы прочитали мои коменты? Наверное, нет ибо пишите о каких то электропечах и дымоходах.
Еще раз, котел парапетный Атон а система отопления сделана самотеком, без насоса. Если самотеком значит открытый расширитель с водой. Что непонятного?
02.02.2026 16:25 Відповісти
Дымоходов в квартире нет а есть в кухне проем в вентиляционный колодец который выходит на крышу.
02.02.2026 15:47 Відповісти
Я понял, у вас эектропечь?
02.02.2026 16:10 Відповісти
Выше все изложено, сделайте над собой усилие и прочитайте. Удачи.
02.02.2026 16:26 Відповісти
При чому тут електрогенератор ?
В інеті - купа фоток про напругу від 269 до 809 Вольт при збоях в електомережі ...
Могли погоріти електрогвигуни на насосах або електроніка автоматики управління
02.02.2026 10:02 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-31/5931987-napryazhenie-svyshe-800-v-kakie-pribory-mogut-sgoret-vo-vremya-skachkov-v-seti Напруга понад 800 В.
02.02.2026 10:08 Відповісти
Как мы в детстве говорили ложь, риз....жь и провокация. По вашей ссылке доказательство фото Зубра отображающего 802 вольта.
У вас есть Зубр? Вы знаете как он отобранжает показания? Чтбы на нем светилось 802 вольта верхний порог (порог отключения) должен быть выставлен, минимум на 803 вольта (а зачем?). В противном случае будет гореть две черточки. Показывая что напряжение вышло за рамки установленного.
Притензия не к вам, а к, я извиняюсь, журналистам. Ну нах....было махать картинкой? Для большего обьема и гонорара? Зах...рь статью без фото, будет более убедительно.
02.02.2026 10:41 Відповісти
Кличко...!!!
02.02.2026 10:33 Відповісти
 
 