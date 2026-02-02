Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла
У зв'язку з перепадом напруги близько 4-ї години ранку 2 лютого 2026 року аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста Умань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Уманської міськради.
Проводяться відновлювальні роботи
Як зазначається, наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт.
Після завершення ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додали у міськраді.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.
У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.
Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"
Горько заплакали новые многоютажки с индувидиальным приготовлением тепла в пределах квартиры? Из первичного топлива (газ, эл. энергия, уголь, солома). Или многоэтажки с индивидуальным вводом теплоносителя в квартиру, через прибор учета?
В любой дисскусии важно говорить об одинаковых понятиях. Приведете пример, как минимум 5-ти новых многоэтажек в пределах одного микрорайона с этажностью не менее 12 этажей. Где теплоноситель производится в пределах квартир.
Спасибо.
Навесные котлы со сложной конструкцией но также двойная труба выходит на улицу под потолком. Второй контур у этих котлов эффективный. Но управление котлом сложное, постоянно должно быть электричество.
Ваши слова. Кроме (да) парапетных таким критериям отвечают напольные котлы "Данко" с системой отопления открытого типа и "Атон" с системой отопления закрытого типа. Хотя, за свою практику (15 лет), я не встречал парапетных котлов для систем закрытого типа. У вас проходной котел?
Еще раз, котел парапетный Атон а система отопления сделана самотеком, без насоса. Если самотеком значит открытый расширитель с водой. Что непонятного?
В інеті - купа фоток про напругу від 269 до 809 Вольт при збоях в електомережі ...
Могли погоріти електрогвигуни на насосах або електроніка автоматики управління
У вас есть Зубр? Вы знаете как он отобранжает показания? Чтбы на нем светилось 802 вольта верхний порог (порог отключения) должен быть выставлен, минимум на 803 вольта (а зачем?). В противном случае будет гореть две черточки. Показывая что напряжение вышло за рамки установленного.
Притензия не к вам, а к, я извиняюсь, журналистам. Ну нах....было махать картинкой? Для большего обьема и гонорара? Зах...рь статью без фото, будет более убедительно.