Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла ?

У зв'язку з перепадом напруги близько 4-ї години ранку 2 лютого 2026 року аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста Умань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Уманської міськради.

Проводяться відновлювальні роботи

Як зазначається, наразі проводиться комплекс аварійно-відновлюваних робіт.

Після завершення ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додали у міськраді.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

