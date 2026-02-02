200 будинків у Києві досі без опалення, - КМВА

У Києві близько 200 будинків залишаються без опалення, більшість із них на правому березі міста.

Про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Скільки будинків досі без тепла?

Станом на зараз близько 200 будинків залишається без опалення, більшість із них на правому березі міста Києва. Щодо Деснянського району, то ситуація з подачею теплопостачання в будинки покращилася, максимальна кількість бригад була залучена до робіт саме в цьому районі. Тому у Деснянському районі теплопостачання подається майже до всіх будинків, треба вийти лише на температурний режим, щоб у мешканців Деснянського району температура в домівках піднялася", - сказала Поп.

Водночас вона не взялася прогнозувати, коли тепло й світло повернеться до домівок киян у повному обсязі.

"Погодні умови дуже складні, дуже важко відпрацьовувати аварії в мережах, у внутрішніх будинкових мережах, враховуючи температурний режим і перепади напруги. Тому поки що зарано говорити про повернення від жорстких до стабільних звичайних графіків для нас. Але щодня в штабі з ліквідації надзвичайно ситуації в енергетиці обговорюється, які є варіанти повернення до стабільних графіків", - зазначила речниця КМВА.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

Читайте також: Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи