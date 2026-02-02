УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19054 відвідувача онлайн
Новини Ситуація з опаленням у Києві
898 1

200 будинків у Києві досі без опалення, - КМВА

Опалення в Києві

У Києві близько 200 будинків залишаються без опалення, більшість із них на правому березі міста.

Про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки будинків досі без тепла?

Станом на зараз близько 200 будинків залишається без опалення, більшість із них на правому березі міста Києва. Щодо Деснянського району, то ситуація з подачею теплопостачання в будинки покращилася, максимальна кількість бригад була залучена до робіт саме в цьому районі. Тому у Деснянському районі теплопостачання подається майже до всіх будинків, треба вийти лише на температурний режим, щоб у мешканців Деснянського району температура в домівках піднялася", - сказала Поп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла

Водночас вона не взялася прогнозувати, коли тепло й світло повернеться до домівок киян у повному обсязі.

"Погодні умови дуже складні, дуже важко відпрацьовувати аварії в мережах, у внутрішніх будинкових мережах, враховуючи температурний режим і перепади напруги. Тому поки що зарано говорити про повернення від жорстких до стабільних звичайних графіків для нас. Але щодня в штабі з ліквідації надзвичайно ситуації в енергетиці обговорюється, які є варіанти повернення до стабільних графіків", - зазначила речниця КМВА.

Також читайте: 244 будинки у Києві залишаються без тепла, - Кличко

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
  • За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
  • За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
  • В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
  • Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
  • Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

Читайте також: Зеленський: Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення, проводиться недостатньо роботи

Автор: 

Київ (20665) опалення (1067) енергетика (3791)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в 2.00 тепло було, а в 4.00 вже половина стояків холодні.
Зробив заявку -- приняли ,сказали -- передамо.
14.00 тепла нема і коли буде невідомо.
показати весь коментар
02.02.2026 13:52 Відповісти
 
 