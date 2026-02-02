Комунальникам вдалося частково повернути тепло для Троєщини, - ДТЕК

Комунальникам вдалося відновити теплопостачання для частини жителів масиву Троєщина у Деснянському районі Києва.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів Троєщини", - сказано в повідомленні.

Тимчасові графіки світла

Також повідомляється, що завтра 3 лютого з 07:00 ранку по Деснянському району застосовуватимуться тимчасові графіки.

Ознайомитися з графіком можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Що передувало?

24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.

29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

