Комунальникам вдалося частково повернути тепло для Троєщини, - ДТЕК
Комунальникам вдалося відновити теплопостачання для частини жителів масиву Троєщина у Деснянському районі Києва.
Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів Троєщини", - сказано в повідомленні.
Тимчасові графіки світла
Також повідомляється, що завтра 3 лютого з 07:00 ранку по Деснянському району застосовуватимуться тимчасові графіки.
Ознайомитися з графіком можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Що передувало?
- 24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.
- 29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.
відновили і сидіть собі мовчки