Рашисты снова ударили по угольному предприятию на Днепропетровщине, - ДТЭК

Российские оккупанты снова атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В результате атаки повреждены административные здания предприятия.

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, много пострадавших.

Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по автобусу в Днепропетровской области показательным преступлением.

