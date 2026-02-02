Рашисти знову вдарили по вугільному підприємству на Дніпропетровщині, - ДТЕК
Російські окупанти знову атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства.
Що передувало
Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.
Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в агоніі , що Україна не здається
і ніколи цього не станеться !
Кремлівського вилупка і відвертого вбивцю ,
потрібно вбити 🤬