Рашисти знову вдарили по вугільному підприємству на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Російські окупанти знову атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства.

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.

